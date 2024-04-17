«Аня сказала, что я тупая». Как обсуждать с детьми их конфликты со сверстниками

О том, как вести себя родителям, если у ребенка возникают трудности в общении, рассказывает семейный психолог и автор книг для детей и взрослых Ирина Чеснова.
Каждый день дети «приносят» нам что-то из внешнего мира — свои открытия и свои горести. «Ой, сегодня такое было!» и «Меня никто не любит, со мной никто не хочет играть». А еще «Мы с Петей подрались», «Аня сказала, что я тупая», «Вася все время толкается и щиплется», «Соня подговаривает девочек не дружить со мной», «Надо мной смеются», «Мне порвали рюкзак», «Меня дразнят и обзывают»...
В этом моменте у каждого родителя включается что-то свое – например, оживают болезненные переживания собственного детства («я был/а изгоем», «надо мной тоже смеялись», «меня не принимали»). И хочется сделать так, чтобы эта боль исчезла. Оттого и льются оценки и советы: «Не обращай внимания», «Ты, наверное, сам первый начал», «Не хотят дружить и не надо». Только детям, увы, это не всегда помогает научиться общаться, понимать себя и других и не терять чувства собственной ценности.
Не надо отмахиваться от ребенка
Начнем с того, чего точно делать не надо. Например, отмахиваться от ребенка, придерживаясь стратегии «невмешательства» — мол, разбирайтесь сами. Почему это неполезно? Потому что ребенок оказывается один в непонятной и тревожной для себя ситуации. У него еще мало опыта, он растерян и не знает, как лучше из нее вырулить. Ребенку любого возраста важно ощущать, что он защищен, что ему есть на кого опереться и у кого попросить помощи.
Не назначайте ребенка виноватым
Не говорите ему: «Ты просто не умеешь дружить», «Это, наверное, ты сам спровоцировал». Есть ли что-то конструктивное в этих фразах? Как они улучшат ситуацию? Как это научит подрастающего человека дружить, договариваться, учитывать свои и чужие интересы, проявлять гибкость, сочувствовать и, если надо, отстаивать себя?
Не делайте из ребенка жертву
Видеть в своем ребенке исключительно Жертву, страдающую от несправедливых нападок, транслировать ему это («Бедненький, хорошим людям всегда достается»), назначать окружающих Тиранами («Они тебе просто завидуют»), самой/самому при этом примеряя роль Спасателя («Вот я пойду с тобой завтра, и пусть только попробуют тебя обидеть») — путь в никуда.
Из этих трех точек Жертва-Тиран-Спасатель получается так называемый «треугольник Карпмана», по которому развиваются все нездоровые взаимоотношения. Он опасен тем, что в этом треугольнике можно надолго застрять, двигаясь от роли к роли и ввинчиваясь в конструкцию еще больше.
Например, будучи Спасателем, вы идете «отомстить обидчикам», и вот вы уже в роли Тирана, орудующего мечом возмездия. А если вы получили ощутимый отпор и остались ни с чем, чувствуете себя Жертвой ополчившегося мира. Эти модели поведения никогда не принесут удовлетворения и счастья.
Признайте реальность переживаний ребенка
Отразите его чувства. «Когда от тебя отворачиваются, не хотят разговаривать, играть или дружить, это больно», «Не знать, что делать, или злиться в такой ситуации вполне естественно», «Очень неприятно слышать такие слова», «Я вижу, что тебе грустно», «Мне тоже однажды в детстве порвали портфель, и было обидно до слез».
Выслушайте подробности без оценок и осуждения
Спросите ребенка, видит ли он, как можно разрешить ситуацию (иногда дети сами находят мудрое решение). Если ребенок спрашивает, почему все это происходит, можно ответить, что дело не в том, что с кем-то из нас что-то не так. Мы не делимся на тех, кто лучше, и тех, кто хуже. Все люди разные, каждый со своими особенностями. И некоторые так сильно от нас отличаются, что мы просто не можем найти с ними общий язык. С такими людьми нужно просто увеличивать дистанцию и поменьше общаться. А дети ведут себя так, потому что у них мало опыта, внутри них самих может быть много переживаний, неуверенности или боли, и они еще не научились общаться так, чтобы не делать больно другим.
Предложите вместе поискать решение
Если ребенок просит подсказать, как ему быть в сложившейся ситуации, поищите решение вместе, опираясь на главное правило общения: уважение к себе и другим. Вы можете сказать:
- «Если вы подрались, и тебе кажется, что правильно было бы помириться и принести друг другу извинения, можешь сделать первый шаг, это очень достойно».
- «В следующий раз, если Аня скажет, что ты тупая, можешь ответить, что тебе неприятно это слышать, что ты считаешь, что обзываться нельзя. А если это будет повторяться снова и снова, надо будет подумать, стоит ли тебе продолжать с ней дружбу».
- «Если Вася снова захочет потолкаться и пощипаться, останови его рукой. Скажи, чтобы не подходил к тебе. Если это не поможет, спокойно обратись к учителю и расскажи ему об этом».
- «Ты можешь прямо спросить у Сони, зачем она так поступает, зачем ей надо, чтобы девочки не дружили с тобой. И как бы она себя чувствовала, если бы кто-то подговаривал других не общаться с ней самой».
Покажите ребенку, что вы его любите
Подскажите ему, что делать и как с достоинством отстаивать себя. «Не нужно оправдываться, лезть на тех, кто обзывается, с кулаками, убегать и плакать. Сохраняй спокойствие и невозмутимый вид. Уверенно глядя в глаза скажи, что тебе не нравится, когда тебя так называют.
- Если других ребят твой протест только раззадоривает, – смени тактику. Покажи тем, кто смеется, что их неудачные шутки совсем никак тебя не трогают. Потому что это неправда и к тебе никак не относится. Если есть возможность, разворачивайся и, пожав плечами, спокойно уходи – из этого места или из этой компании.
- Если ты не можешь уйти, покажи, что тебе не только не обидно, но еще и забавно или удивительно слышать то, что о тебе говорят. Или дай понять, что к другому ты относишься намного лучше, чем он к тебе, и ему нечего будет на это ответить: «Ты тупая! – «А я считаю, что ты очень умная!», «Ты жирный!» – «А ты молодец, стройный и привлекательный».
В случае конфликта или буллинга обратитесь к педагогам
Вот в этих ситуациях нужно сразу вмешиваться взрослым, вставая на активную защиту своего ребенка. Серьезный конфликт – это какая-то крупная ссора или стабильная, неприкрытая неприязнь одного ребенка по отношению к другому. Если в эпицентре конфликта оказался ваш ребенок, обратитесь к классному руководителю: «Мой ребенок рассказывает то-то и то-то, я беспокоюсь, считаю то, что происходит, опасными проявлениями агрессии. Как это выглядит в ваших глазах? Что можно было бы предпринять? Давайте обсудим ситуацию с родителями всех вовлечённых детей».
Буллинг – это еще более опасные ситуации травли. Когда дети не просто говорят что-то обидное, а проявляют самую настоящую жестокость: начинают толпой преследовать кого-то одного и издеваться — оскорблять, угрожать, высмеивать, демонстративно игнорировать, швырять, прятать и портить вещи, сильно пинать, даже бить. Здесь нужно срочно привлекать классного руководителя, школьного психолога, администрацию школы, писать письменное заявление, создавать согласительную комиссию.
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