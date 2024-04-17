«Аня сказала, что я тупая». Как обсуждать с детьми их конфликты со сверстниками

Спросите ребенка, видит ли он, как можно разрешить ситуацию (иногда дети сами находят мудрое решение). Если ребенок спрашивает, почему все это происходит, можно ответить, что дело не в том, что с кем-то из нас что-то не так. Мы не делимся на тех, кто лучше, и тех, кто хуже. Все люди разные, каждый со своими особенностями. И некоторые так сильно от нас отличаются, что мы просто не можем найти с ними общий язык. С такими людьми нужно просто увеличивать дистанцию и поменьше общаться. А дети ведут себя так, потому что у них мало опыта, внутри них самих может быть много переживаний, неуверенности или боли, и они еще не научились общаться так, чтобы не делать больно другим.