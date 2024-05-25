10 вещей, которые не нужно ждать от подростков

Трудно отрицать, что современные подростки отличаются от своих ровесников из предыдущих поколений. Они растут со смартфонами в руках, прекрасно ориентируются в интернете и не мыслят жизни без соцсетей. Они более сложные с интеллектуальной и эмоциональной точек зрения.

Они быстрее развиваются и сталкиваются с психическими проблемами, которые представляют собой нечто большее, чем обычная подростковая драма.