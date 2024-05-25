10 вещей, которые не нужно ждать от подростков

Трудно отрицать, что современные подростки отличаются от своих ровесников из предыдущих поколений. Они растут со смартфонами в руках, прекрасно ориентируются в интернете и не мыслят жизни без соцсетей. Они более сложные с интеллектуальной и эмоциональной точек зрения.
И нет ничего удивительного в том, что мы относимся к ним как к взрослым. Но, несмотря на все свои «сверхспособности», они все еще дети. Поэтому умерьте свои ожидания. Если не ждать от подростка слишком многого, будет лучше и вам, и ему.
1. Что он будет на вас похож
Вы, конечно, имеете на него мощнейшее влияние, но не забывайте, что он — другой человек. Он живет своей жизнью, в которой на него гораздо сильнее влияют одноклассники, друзья и соцсети.
2. Что он все знает и умеет
Когда вы просите подростка что-то сделать — даже самое простое, например убраться у себя в комнате — не думайте, что он знает, как это делать правильно. Тому, что затолкать все валяющиеся на полу вещи в шкаф или под кровать — не значит навести порядок, подростков надо учить. Вы же не думали, что ребенку можно просто дать в руки книгу — и он тут же начнет ее читать? Или дать ручку — и он начнет писать? Его пришлось этому учить. Если подросток ростом со взрослого, это не значит, что он знает и умеет все то, что знает и умеет взрослый.
3. Что он будет обращать внимание на все, что вы ему говорите
Скажем прямо, подростки обычно вообще не обращают внимания на то, что их не заботит. Это не значит, что его не волнуете лично вы, — просто ему наплевать на вашу лекцию о том, как правильно загружать тарелки и вилки в посудомойку или развешивать полотенца. Школа — другое дело. Подросток знает, что там нужно быть сосредоточенным. Но в свободное от школы время подростковый мозг отключается, и ребенок способен только играть в видеоигры, бесконечно скроллить экран своего смартфона и сидеть в соцсетях. Будем надеяться, что он это перерастет.
4. Что он будет идеальным
Конечно, вас могут задевать успехи чужих детей, которыми их родители хвастаются в соцсетях. Но не стоит забывать, что реальность часто не совпадает с картинкой, которую люди «рисуют» в Сети. Поэтому не надо сравнивать своего далеко не идеального ребенка с чужими — вы же на самом деле ничего о них не знаете.
5. Что он будет испытывать к вам благодарность
Подростки сосредоточены на себе, и с этим ничего не поделаешь. Вспомните себя в их возрасте — вы что благодарили свою маму за то, что она для вас делает? Скорее всего, нет. В то время вы даже представить себе не могли, как трудно растить детей.
6. Что он будет все вам рассказывать
Когда он был малышом, то не мог дождаться встречи с вами, чтобы рассказать обо всем, что происходило в школе. Но чем старше он становился, тем меньше рассказов вы слышали. Подросток же окончательно замолчал. И это нормально: подростки не хотят, чтобы вы были посвящены в каждую деталь их жизни.
При этом родители могут допустить две ошибки. Первая — пустить дело на самотек слишком рано, когда ребенок еще не готов нести ответственность за свои поступки (например, не проверять посты ученика средней школы в соцсетях). Вторая — «перебдеть» и отпустить ребенка в свободное плавание слишком поздно (например, требуя от старшеклассника, чтобы он показывал вам все, что публикует в соцсетях). Это плохо отразится не только на ваших с ним отношениях, но и на формировании у подростка чувства ответственности за свои слова и поведение.
7. Что он будет вести себя как взрослый
Вы, конечно, учили его хорошим манерам и тому, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Он вымахал ростом выше вас, говорит басом, но это лишь внешняя «взрослость» — там, внутри, это еще незрелая личность, которая не желает подчиняться общепринятым правилам и нуждается в родительской любви и ласке. Пусть он будет ребенком, пока может.
8. Что он будет делать то, что кажется правильным именно вам
Сколько бы вы ни объясняли ребенку свою точку зрения по тому или иному вопросу — он вырастет, будет иметь собственное мнение и поступать так, как считает нужным. Конечно, вы можете оказать на него огромное влияние, но будьте готовы к тому, что самые важные решения в жизни он будет принимать самостоятельно — и многие из них вам не понравятся. С этим ничего не надо делать.
Не забывайте, что каждый человек имеет право быть самим собой.
9. Что он будет отличником
Все четверки и одна тройка? Или все тройки и одна двойка? Если подросток не переживает об оценках, это прекрасно. Хуже, если он или она впадает в отчаяние из-за четверки, поставленной вместо пятерки. Перфекционизм, который подпитывается слишком высокими родительскими ожиданиями и задранной до небес планкой в соцсетях, может привести к очень плачевным последствиям.
10. Что он не будет ошибаться
Если он обращается к вам с какой-то личной проблемой, а в ответ всегда слышит: «О боже, что ты опять натворил, что же теперь делать?!» — что, по-вашему, он должен чувствовать? Как он должен воспринимать себя? Скорее всего, подросток начнет думать, что он — человек-катастрофа, который постоянно делает все не так.
Но для человека нормально совершать ошибки, учиться на них и исправлять их, особенно в подростковом возрасте. Поэтому ваша задача — поддерживать подростка, помогать ему учиться на собственных промахах и не воспринимать их как конец света. Ну и быть бдительным, чтобы он не наделал таких ошибок, которые нанесут ему непоправимый вред.
По материалам сайта moms.com
Свежие комментарии