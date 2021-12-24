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Срочно уберите: 5 предметов интерьера, которые могут покалечить ребенка

Это серьезно
Расхожая фраза о том, что красота требует жертв, точно не касается домашнего интерьера. Какими бы стильными и симпатичными ни были некоторые вещи, держать их в доме, где есть маленький ребенок, точно не стоит. По крайней мере, пока он не подрастет и не станет понимать, что к чему.
Срочно уберите: 5 предметов интерьера, которые могут покалечить ребенка

Когда в семье появляется малыш, а особенно когда он начинает ползать или ходить, родители стараются убрать все, что может навредить крохе. Прикрепляют на острые углы мягкие силиконовые накладки, фиксируют выдвижные ящики и двери, чтобы ребенок не прищемил пальцы, убирают подальше бытовую химию и домашнюю аптечку. Но некоторые предметы мы не считаем опасными, а зря. Что к ним относится?

Напольные кашпо на ножках

Зелень делает комнату веселее и уютнее, но правила безопасности не помешают. Если малыш начал передвигаться самостоятельно, напольные подставки для комнатных растений точно его заинтересуют. В лучшем случае он просто оборвет несколько листочков, а вот в худшем может неудачно потянуть подставку на себя, и хорошо, если тяжелый горшок пролетит мимо и чадо отделается легким испугом. Не меньшую опасность представляют растения с яркими нарядными плодами, которые так и хочется засунуть в рот, или растения с ядовитыми листьями и стеблями. К таким растениям относятся молочай, монстера, антуриум и диффенбахия.

Срочно уберите: 5 предметов интерьера, которые могут покалечить ребенка

Freepik.com

Столики на колесах

Еще один симпатичный и удобный предмет интерьера, который может привести к травмам. В первую очередь опасность представляют колесики, которыми легко прищемить палец. Кроме того, если малыш еще неуверенно ходит, он может опереться о такой столик, упасть и больно удариться.

Свисающие скатерти

Они хорошо смотрятся на кухонном столе и защищают его от горячей посуды и загрязнений. Но если кроха, пришедший на кухню, дернет за такую скатерть, посуда моментально окажется на полу. Особенно опасно, если в ней будет горячий чай или суп, дело может закончиться не только испугом, но ушибами и ожогами. Иногда малыши умудряются дергать за скатерть, даже сидя у мамы на руках, пока та пьет чай.

Срочно уберите: 5 предметов интерьера, которые могут покалечить ребенка

Freepik.com

Ароматические композиции

Приятный запах в доме создает хорошее настроение, но оно моментально испортится, если малыш решит попробовать на вкус сушеные лепестки роз, пропитанные аромамаслами деревянные шарики или корочки апельсина. Не менее опасны и ароматические палочки, стоящие в бутылке с жидкостью, которую легко можно выпить.

Картины за стеклом

Собственно, любая картина, до которой ребенок может дотянуться, представляет опасность, ведь она может упасть со стены и задеть малыша. Чем больше картина и тяжелее рама, тем сильнее будет удар и ощутимее ушиб. Но самыми опасными считаются картины за стеклом, которое после падения разлетается на мелкие осколки. И совсем плохо, если такая картина висит над детской кроваткой. Если очень хочется оживить стены, стоит отдать предпочтение интерьерным наклейкам.

Фото: Freepik.com

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