Срочно уберите: 5 предметов интерьера, которые могут покалечить ребенка

Столики на колесах

Еще один симпатичный и удобный предмет интерьера, который может привести к травмам. В первую очередь опасность представляют колесики, которыми легко прищемить палец. Кроме того, если малыш еще неуверенно ходит, он может опереться о такой столик, упасть и больно удариться.

Свисающие скатерти

Они хорошо смотрятся на кухонном столе и защищают его от горячей посуды и загрязнений. Но если кроха, пришедший на кухню, дернет за такую скатерть, посуда моментально окажется на полу. Особенно опасно, если в ней будет горячий чай или суп, дело может закончиться не только испугом, но ушибами и ожогами. Иногда малыши умудряются дергать за скатерть, даже сидя у мамы на руках, пока та пьет чай.