  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...
  • Федор Родников
    Евреи мечтают,что после прихода Мошиаха каждый из них получит по 11 рабов и во владение весь мир без всяких гоев,мусу...Русскую девочку н...

Быстрый завтрак в духовке

Фото к рецепту: Быстрый завтрак в духовке

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • хлеб – 3 ломтика
  • сосиски – 100 гр.
  • твердый сыр – 100 гр.
  • яйца – 4-5 шт. (крупных)
  • сметана – 1 ст.л. с горкой
  • горчица в зернах (дижонская) – 1 ч.л.
  • помидор – 100 гр.
  • зеленый лук – 1 пучок
  • укроп – 1/2 пучка
  • соль
  • черный перец

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В подходящей емкости соединить 4-5 крупных яиц или 6-7 средних, соль, черный молотый перец, 1 ч.

л. с горкой готовой горчицы в зернах, 1 ст.л. сметаны с горкой, 100 гр. тертого твердого сыра, 1 небольшой помидор, нарезанный кубиком, пучок измельченного зеленого лука, немного укропа, 3 ломтика хлеба, предварительно обрезав корочки и нарезав их кубиком, далее добавить несколько сосисок, нарезанных соломкой.

Все перемешать и распределить по дну формы, предварительно смазав ее растительным маслом.

Запечь в духовке, разогретой до 180*С 12-15 минут, время приготовления завит от особенностей Вашей духовки и толщины слоя лепешки.

 

Можно приготовить на сковороде под закрытой крышкой, но в духовке удобнее, не нужно так тщательно контролировать процесс готовки.

ВИДЕО РЕЦЕПТ

Ссылка на первоисточник
