Быстрый завтрак в духовке

В подходящей емкости соединить 4-5 крупных яиц или 6-7 средних, соль, черный молотый перец, 1 ч.

л. с горкой готовой горчицы в зернах, 1 ст.л. сметаны с горкой, 100 гр. тертого твердого сыра, 1 небольшой помидор, нарезанный кубиком, пучок измельченного зеленого лука, немного укропа, 3 ломтика хлеба, предварительно обрезав корочки и нарезав их кубиком, далее добавить несколько сосисок, нарезанных соломкой.

Все перемешать и распределить по дну формы, предварительно смазав ее растительным маслом.

Запечь в духовке, разогретой до 180*С 12-15 минут, время приготовления завит от особенностей Вашей духовки и толщины слоя лепешки.

Можно приготовить на сковороде под закрытой крышкой, но в духовке удобнее, не нужно так тщательно контролировать процесс готовки.