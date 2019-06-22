Быстрый завтрак в духовке

ИНГРЕДИЕНТЫ
- хлеб – 3 ломтика
- сосиски – 100 гр.
- твердый сыр – 100 гр.
- яйца – 4-5 шт. (крупных)
- сметана – 1 ст.л. с горкой
- горчица в зернах (дижонская) – 1 ч.л.
- помидор – 100 гр.
- зеленый лук – 1 пучок
- укроп – 1/2 пучка
- соль
- черный перец
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
В подходящей емкости соединить 4-5 крупных яиц или 6-7 средних, соль, черный молотый перец, 1 ч.
Все перемешать и распределить по дну формы, предварительно смазав ее растительным маслом.
Запечь в духовке, разогретой до 180*С 12-15 минут, время приготовления завит от особенностей Вашей духовки и толщины слоя лепешки.
Можно приготовить на сковороде под закрытой крышкой, но в духовке удобнее, не нужно так тщательно контролировать процесс готовки.
