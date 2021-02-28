Крик о помощи или что делать современным воспитателям с поиском программы воспитания

Я-обычный воспитатель и тьютор в детском саду. Мама 2-х дочек. В Якутии у нас в 50 женщина имеет право выйти на пенсию, если у нее 2 и больше детей. Я под данную статью попала, и значит я уже "молодой" пенсионер-педагог. Немного обо мне и моей жизни вы сможете узнать здесь

Уже неделю как я пытаюсь представить себе как будет выглядеть программа воспитания нашего детского сада, которому уже более 40 лет, почти с неизменным составом, со своими сложившимися устоями и традициями?Наш опыт работы перенят многими дошкольным учреждениями республики. Что дальше? Как быть? Неужели все нужно менять?

Автор с дочками. фото автора

Только, только все наладилось, вошли успешно в ФГОС, и как снег на голову-иные требования.

А невдомек, товарищам из министерства образования, что в каждой примерной образовательной программе, утвержденной Министерством образования и разработанной в соответствии с ФГОС, уже прописан воспитательный процесс в ДОУ.

Каждый день начинается с воспитания.Если брать в процентном соотношении, то 5-10%-образование, а иногда и меньше, а все остальные 95-90% -воспитание. Ребенок входя в детский сад уже является ВОСПИТАННИКОМ, а педагоги, работающие с детьми-ВОСПИТАТЕЛЯМИ.

В новом законе много сказано о патриотическом, социо-культурном воспитании. Но поймите, что понятие патриотизм ребенок впитывает с молоком матери, уже при рождении.Культурные, обрядовые традиции, фольклор-все это имеется в каждой программе детского сада. А об военно-патриотическом воспитании даже и не надо отдельно говорить, так как в каждом ДОУ есть свой мини-музей, устраиваются выставки, проводятся праздники, дети посещают военные музеи. Проекты военно-патриотического воспитания имеются в каждом детском саду. Воспитание процесс непрерывный.

Да, я совершенно согласна, что в наших школах процессу воспитания уделялось мало времени. Но данная ситуация складывалась только в школах, а не в детских садах.

Нашим воспитателям итак очень сложно работать. Многие воспитатели испытывающие нагрузку и стресс, не выдерживают и уходят из профессии.

Уходит "старая гвардия"-воспитатели, которые помнят традиции советского времени, которые учились на законах коммунизма, для которых уважение и любовь к ребенку были нормой, которые не гнались за "длинным" рублем, а иногда работали на одном голом энтузиазме. У них мы научились многому. Таким воспитателям-низкий поклон и уважение. Пусть они не приемлют современные средства обучения, они помнят что такое человечность, те времена, когда человек человеку был товарищ и брат, а не сейчас, когда человек человеку-волк.

Люди стали злее, из-за этого дети становятся тревожными, и часто видишь, как малыш выглядит как умудренный годами старичок, его ничего не радует.

Какие требования к воспитанию современного ребенка мы должны предъявлять? Как мы их должны воспитывать? Дети все равно останутся детьми. И главное для детей, чтобы они жили счастливо, не зная проблем. У детей должно быть Детство, в котором им будет тепло, уютно и по-домашнему комфортно.

Они приходят в детский сад побегать, попрыгать, покричать, побыть ребенком наконец. Ведь, что греха таить, многим тоже самое запрещают делать дома, потому как родители приходят уставшими с работы...

Так продолжается жизнь.

Стало очень сложно работать в детском саду. А с приходом пандемии проблем прибавилось. Многие дети находятся на дистанционке. Благодаря умелым, отзывчивым и заботливым родителям воспитательный процесс продолжается. Благодаря родителям, их пониманию и поддержке, ребенок-дошкольник не отстает от программы ДОУ. Пандемия помогла родителям понять, каков он труд современного воспитателя. Но это временно. С сентября мы обязаны работать по новой программе воспитания.

Так и хочется спросить каждого родителя, каким вы видите воспитание своего сына или дочери? Как их надо воспитывать?