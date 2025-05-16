Как защитить девочек-подростков от остеопороза

Все мы слышали об эпидемии ожирения и эпидемии диабета, но то, о чем мы не слышим, являясь относительно неизвестным недугом, тем временем спокойно распространяется среди девочек-подростков. Речь идет о раннем начале остеопороза.

Прежде всего, будьте хорошим примером для подражания. Сами демонстрируйте детям здоровую двигательную активность, например, во время утренней пробежки, вечернего занятия йогой или катаясь на велосипеде в выходные дни.

Обсудите и сравните ценность выполнения различных видов деятельности, таких как, например, прогулка с собакой, игра с «летающей тарелкой», народные танцы или пешие прогулки. Проанализируйте, какова физическая активность вашей семьи в течение каждой недели и сделайте соответствующие организационные выводы.

Подключите ребенка к своим упражнениям или спортивным занятиям в качестве компаньона или напарника. Длительные прогулки и игровые развлечения - это хорошая возможность общения с ребенком и получения совместного опыта.

Поощряйте детей вести «журнал активности» и регулярно обсуждайте записи в нем. Поставьте себе цель ежедневно делать физические упражнения минимум в течение 30 минут.

Мы привыкли ассоциировать его с женщинами в постменопаузальном периоде, но никак не с девушками на пике молодости и физического здоровья. Однако результаты новых исследований показывают, что у некоторых женщин в 25 лет уже регистрируется потеря костной массы, соответствующая состоянию 75-летнего человека! Что же происходит?У зрелых женщин остеопороз является результатом снижения уровня эстрогена, связанного с окончанием детородного возраста. В период полового созревания уровень эстрогена увеличивается, что необходимо организму для построения костей и окончательного формирования скелета. У женщин максимум плотности костной ткани достигается к возрасту около 20-ти лет, этот процесс полностью завершается только в случае, если подростковые годы были проведены с активным вовлечением в физическую активность мышц, костей и суставов.Девочки, которые занимаются спортом со средней и высокой интенсивностью – катаются на велосипеде, ездят на роликах, танцуют, прыгают, бегают, кувыркаются и резво взбираются по своим подростковым годам, постоянно укрепляют кости до тех пор, пока не достигнут двадцати лет или около того. В этом возрасте рост костей прекращается навсегда и начинается постепенное снижение плотности костной ткани.А значит, девочки, которые регулярно не тренируются, рискуют никогда не построить крепкой костной структуры, которая могла бы поддерживать их в течение всей взрослой жизни.Как правило, в школах часть старшеклассников ведет довольно активный образ жизни, но большинство других детей за пределами урока физкультуры ведут практически сидячий образ жизни. И хоть в школах от каждого ученика требуется выполнение определенных физических нормативов, у них, по сути, есть только занятия физкультурой и еще, если повезет, учитель танцев сможет вдохновить их немного подвигаться. Так, что же делать родителям?

Хотя риск раннего развития остеопороза является пугающим, его главная опасность заключается в том, что лишь немногие слышали о нем, и еще меньшее количество знает, как его предотвратить. Рассказывая своей дочери о пользе упражнений и физической подготовки, вам не только удастся избежать этого и других рисков для здоровья, но и преподать урок хорошего образа жизни, который сохранит ее здоровье на долгие-долгие годы!