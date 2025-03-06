Как вовремя заметить проблемы со слухом у ребенка? Объясняет ЛОР

Слух — важнейший после зрения канал поступления информации в мозг человека.
Следим за слухом: от скрининга в роддоме до первых слов
Уже через несколько дней после рождения каждому ребенку проводят исследование слуха методом вызванной отоакустической эмиссии (ОАЭ).
Оно проводится при помощи специального аппарата и занимает около минуты. Если обнаруживают отклонения, то проводят более углубленное обследование с выполнением импедансометрии, исследования слуховых вызванных потенциалов — и другими специальными методами.
Но если в роддоме со слухом у ребенка было все хорошо, нет гарантий, что такие проблемы не появятся в дальнейшем. Поэтому помимо обязательных скринингов, которые проводят в возрасте 1, 4 и 6 месяцев, важно обращать внимание на изменение поведения ребенка, отсутствие реакции на звук.
Ребенок с нормальным слухом реагирует на сильные, громкие звуки. Он начинает двигать руками, сжимать глаза, покачиваться.
В возрасте двух недель ребенок уже реагирует на звуковой сигнал, сосредотачивается при его появлении. К 3-м месяцам ребенок прислушивается к голосам людей, погремушкам, издает первые звуки.
В более старшем возрасте, когда ребенок уже умеет говорить, необходимо обращать внимание, если он плохо слышит те или иные звуки, речь, начинает часто переспрашивать, смотреть мультики и слушать сказки на большей, чем обычно, громкости.
Все эти симптомы требуют обследования у оториноларинголога. Только так можно поставить диагноз и начать лечение на ранней стадии, а значит, быстро восстановить слух и избежать осложнений.
Игрушки и гаджеты: скрытые опасности для детского слуха
Игрушки и гаджеты могут навредить слуху ребенка. Тут есть два главных фактора риска. Во-первых, иногда дети засовывают себе в ухо те или иные предметы. Поэтому важно оградить детей до 3 лет от игрушек, содержащих мелкие детали.
Во-вторых, если говорить о гаджетах, риск несет в себе прослушивание музыки и просмотр видео на слишком большой громкости.
Отиты у детей: как не допустить осложнений и сохранить слух
Из-за особенностей анатомии уха и слуховой трубы у детей чаще, чем у взрослых, случаются отиты. Для их профилактики очень важно свободное носовое дыхание.
Если отит все же возник, необходимо серьезно отнестись к его лечению, ведь если начать лечение слишком поздно или проводить его неправильно, существует риск развития серьезных осложнений, а также перехода воспаления в хроническую форму с частичной или полной потерей слуха.
Лечение хронического отита оказывается гораздо сложнее, чем острого, и нередко требует хирургического вмешательства.
Вода в ушах: как безопасно избавиться от нее после купания
Попадание воды в уши — это естественный процесс, он часто происходит во время купания. Здоровое ухо этого не боится. Главное — вовремя удалить из него воду после ванной.
Остатки воды и серы можно аккуратно удалить ватной палочкой, главное — не засовывать ее внутрь. Во избежание риска механической травмы рекомендуется использовать ватные палочки с ограничителем.
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