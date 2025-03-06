Как вовремя заметить проблемы со слухом у ребенка? Объясняет ЛОР

Но если в роддоме со слухом у ребенка было все хорошо, нет гарантий, что такие проблемы не появятся в дальнейшем. Поэтому помимо обязательных скринингов, которые проводят в возрасте 1, 4 и 6 месяцев, важно обращать внимание на изменение поведения ребенка, отсутствие реакции на звук.