Защита материнства и детства по-саратовски

Фото: Lenka Horavova/shutterstock.com

Вопиющий прецедент произошел в Саратовской области. Там за мошенничество осудили безработную Ольгу Журавлёву, мать двоих детей (у одного из них тяжелое заболевание). Женщине поставили в вину, что она несколько раз вымыла полы в кафе, получая пособие по безработице. Новости СМИ2

В отношении Журавлёвой было возбуждено уголовное дело по статье 159.2 УК России – «Мошенничество при получении выплат». Несмотря на то, что саратовская областная прокуратура намерена опротестовать судебное решение, в связи, как было отмечено, с его «малозначительностью», Ольга Журавлёва не согласна с этой «подачкой».

В эксклюзивном интервью программе «Пронько. Экономика» телеканала «Царьград» она рассказала, что коммерческого интереса у нее не было – просто вызвалась помочь, ожидая дочь с учёбы.

«Ребенок у меня старший эпилепсией болеет. Я его вожу в школу и забираю. Говорю: «Девчонки, давайте я вам помогу». Они мне говорят: «Давай, Оль, спасибо, а то мы не успеваем». В общем, я полы мыла в зале пиццерии и потом забирала ребенка из школы», - рассказывает мать-одиночка.

Официально зарплату за мытьё полов Ольга Журавлёва не получала. В качестве ответной благодарности забирала с кухни остатки еды, которая шла на корм домашней скотине. Узнав однажды, что у женщины нет денег на то, чтобы купить лекарства больной эпилепсией дочери, официанты скинулись и помогли ей 3 тысячами рублей. В большом городе об этом бы даже не узнали, но Ивантеевка – крохотное село, все друг у друга на виду. О ситуации стало известно местной полиции, которая возбудила в отношении женщины уголовное дело.

«После проведенной проверки в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 159.2 «Мошенничество при получении выплат и пособий», - заявил Царьграду адвокат Ивантеевского филиала Саратовской областной коллегии адвокатов Павел Павликов. - Уголовное дело у нас рассматривал мировой судья. По результатам рассмотрения было назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ».

Фото: Orion1997/shutterstock.com

В полиции и службе занятости ссылаются на то, что, встав на учет на биржу труда, Ольга Журавлёва взяла на себя обязательство сообщать о своей работе и доходах. Она этого не сделала, значит, виновата, нанеся своими действиями ущерб государству в размере 7 тыс. рублей. Только суд не учел одно обстоятельство - перед ним не злоумышленник и не рецидивист, а обычная женщина, которая не может допустить, чтобы ее дети голодали.

«Я работала всегда на кирпичном заводе – тяжело, но денежно. До 17, до 20 тысяч могла заработать, но сейчас, к сожалению, и это предприятие закрыто – может, денег нет, обанкротились, - продолжает Ольга. - Звали меня люди подъезд покрасить, домой обои поклеить, кубики на потолки налепить. Такую мелкую работу делаю, дома убираю. Как-то так выживаем».

Борьба с «серыми» доходами: Показательная порка матери-одиночки

Постоянную работу после закрытия кирпичного завода в селе Ивантеевка найти практически невозможно. После того, как суд отказал в получении пособия по безработице, Ольга Журавлёва устроилась мыть полы в аптеку за 3,5 тысячи рублей в месяц.

«А детские нам какие большие платят! 1600 рублей как мать-одиночка я получаю за двоих детей, то есть на одну 800 рублей. Даже не хватает на школьное питание, не говоря уже о лекарствах, - жалуется Ольга. - 3,5 тысячи я получаю в аптеке, из которых деньгами забираю то 500 рублей, то 200. Остальное выбираю лекарствами. Я еще сама с этим судом подсела и на уколы, и на таблетки».

Когда история про мать-одиночку, осужденную за мытье полов, разлетелась в интернете, на сторону осужденной встала и прокуратура Саратовской области, которая провела дополнительную проверку законности решения. В результате приговор был отменён в связи с «малозначительностью деяния».

Однако женщину такая формулировка не устраивает. Она настаивает на своей абсолютной невиновности.

«За малозначительность прекратить мое дело. За какую малозначительность? Центр занятости говорит, что они претензий ко мне не имеют. Я законно получала эти деньги. Товарищи, а кого же вы тогда судите? Какая малозначительность? Я хочу справедливости», - возмущается Ольга Журавлёва.

Фото: www.globallookpress.com

Саратовский судебный прецедент с безработной матерью-одиночкой у любого нормального человека вызывает реакцию, подобную той, которую проявил глава российского государства, выпускник юридического факультета Ленинградского госуниверситета, в ответ на другое судебное решение.

Президент Владимир Путин возмутился, поставив под сомнение профпригодность тех, кто выносит приговоры в стране:

Не знаю, кто мне это передал. Постановление суда. В постановлении судьи написано: такой-то - фамилия - и дальше - совершил преступление путем написания заявления в облпрокуратуру. Я, когда читаю подобные решения, у меня просто волосы, оставшиеся, на голове дыбом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли что ли? Просто удивительно.

Между тем не все согласны с абсурдностью ситуации. Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил о том, что жительница села Ивантеевка Саратовской области Ольга Журавлёва признана виновной в мошенничестве правомерно:

У нас, к сожалению, есть случаи, когда люди не оформляют трудовые отношения, и я бы всем посоветовал оформлять трудовые отношения, тогда мы можем вмешаться и, соответственно, восстановить человека на работе и привлечь работодателя к соответствующей ответственности. В данном случае человек не был оформлен, соответственно, он пользовался определенными, как говорится, благами, но это совершенно неправомерно.

Саратовский прецедент, когда суд вынес обвинительный приговор в отношении безработной матери-одиночки, - серьезный повод для анализа происходящего в России. Ведь затронуты этические, экономические, юридические и иные аспекты жизни конкретного человека, который ради «куска хлеба» для своих детей готов пойти на формальное нарушение закона, работая по «серым схемам».

Мы опросили экспертов по «саратовскому делу». Они единогласны в том, что происшедшее является позорной страницей в отечественной правоприменительной практике, когда за «буквой закона» полиция и суд не замечают конкретного человека и его критическую ситуацию.

Председатель Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Уполномоченном при президенте России по правам ребенка Ольга Леткова:

«Просто нет слов. Настолько это все гнусно, несправедливо. Мать пытается прокормить своих детей. Один из них болен. Ее обвиняют в том, что она присвоила государственное пособие. Давайте начнем с того, сколько это пособие. Оно дает возможность матери прокормить этих детей? Я не говорю про то, чтобы обеспечить им медицину или какой-то достойный уровень жизни.

Она говорила, у нее пособие на детей 1 тысяча 600 рублей на двоих. Это не позор для нашего государства - таких матерей преследовать, которые добросовестно пытаются вырастить своего ребенка? Серые схемы - это следствие сегодняшней экономической ситуации. И не эта женщина виновата в том, что ее не берут на работу официально. Это тоже реальность сегодняшнего дня».

Фото: Katy Spicha/shutterstock.com

Директор Социального центра Святителя Тихона, эксперт Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Александр Гезалов:

«Сегодня в детских домах-интернатах находится огромное количество детей, чьи родители оказались не нужны государству. Если государство карательно относится к матери, у которой двое детей, один из которых больной, это показатель многих российских семей. Учитывая, что сегодня порядка 20 миллионов граждан находится за чертой бедности.

Есть семьи, где семь, восемь детей, и притеснения происходят не только из-за того, что она, например, помыла полы. Одно из притеснений – ненормальное, унизительное пособие. Я многодетный отец, мы получаем 50 рублей на ребенка. Что можно на 50 рублей купить? Есть такое понятие европейской практики - «свободные деньги», когда от продажи нефти отдают семье, ребенку, пока ему не будет 7 лет, порядка 10-15 тысяч рублей. И это нормально. Почему бы и в нашей стране не реализовать подобный подход, если мы постоянно твердим о необходимости поддержки семей?».

«Сказки» чиновников или реальный прорыв: что ждет граждан и экономику к 2024 году

Адвокат Алишер Захидов: «Этот кризисный момент высветил, что нет никакой социальной защиты, женщина бьется сама за себя. Вот она конкретная, неприглядная защита материнства и детства. Вторая составляющая, правовая, которая есть в этой истории, уголовное преследование, которое ошибочно, порочно, излишне сурово. Я вижу мощнейшую дубину правосудия, которой нужно распоряжаться очень аккуратно, осторожно, штучно, соизмеряя деяние и суровость наказания, что и составляет принцип справедливости с точки зрения уголовного правового закона. Я вижу, как наотмашь бьют, совершенно не видя людей.

Максимум, что там должно было быть, без всякой уголовной составляющей, это просто гражданский иск в суд со стороны Минтруда о том, что они выявили, что она якобы несправедливо получает 7 тысяч. Иди в суд и докажи. Они даже не заморачиваются, факт выявился, все формально, возбуждение. Галочку поставить. Если будет оправдательный приговор в апелляции, она будет иметь право на реабилитацию, то есть на компенсацию денежных средств. Мне максимально по этой статье удалось получить 300 тысяч. Хотя я просил 2 миллиона.

Я желаю нашей героине, чтобы апелляционная инстанция вынесла оправдательный приговор, чтобы они набрались мужества и признали ошибку».

Фото: Studio KIWI/shutterstock.com

Итак, месячный доход Ольги Журавлёвой на сегодня 3,5 тыс. рублей. При этом на ней двое иждивенцев. Одна из дочерей больна и постоянно нуждается в медицинских препаратах. И на всё про всё 3,5 тысячи рублей! Работы в селе нет, устроиться некуда. Как подобное возможно? Сколько еще отчаявшихся матерей и отцов в России, готовых на любую «серую» работу?

Хочется сказать нашим правоприменительным органам: уберите руки от тех, кто пытается элементарно выживать! Давите олигархов (слабо?), но не тех, кого социально-экономическая ситуация в стране вогнала в нищету.

За эти дни несколько человек написали мне и попросили контакт Ольги Журавлёвой. Все они выразили готовность оказать материальную помощь женщине. Конечно, это похвальный шаг со стороны тех, кто имеет возможность помочь конкретной семье, но я прекрасно понимаю, что в «ручном режиме» аналогичные проблемы тысяч других семей, которые вынуждены выпрашивать помои или работать «в серую», не решить. Необходим системный государственный подход, который позволит кардинально изменить ситуацию.

Чиновники постоянно твердят о необходимости вывести «из тени» порядка 20 миллионов соотечественников трудоспособного возраста. Однако кроме карательных мер никто реальных инициатив не предлагает. Может, пришло время включить мозги и начать стимулировать не на словах, а в конкретных решениях? Чтобы такие матери, как Ольга Журавлёва, могли честно зарабатывать и обеспечивать своих детей.

Работающий нищий – новое понятие, которое появилось в нашей стране из-за серьезных концептуальных ошибок в социально-экономической политике, проводимой нынешним правительством. Пришло время признать и начать исправлять допущенные промахи.