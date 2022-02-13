Родителям нужно дразнить детей ради защиты от будущих депрессий

Часто можно встретить такие семьи, где родители слишком сильно оберегают своих детей. При этом ни у кого не хватит смелости их в чем-то обвинить. Ведь они прилагают усилия для обеспечения безопасности малыша.

Это кажется правильным и нужным . Действительно, не стоит забывать про своих детей и подвергать из опасности.

Защита и обучение, это основная задача мам и пап.

Но в этом деле важно держать нужный уровень, иначе результат может оказаться не тем, на какой рассчитывали. Хотя всегда можно получить нужную информацию и основываясь на ней исправить свои действия.

Последствия излишней обеспокоенности

Родители сильно переживают за своих детей.

Они их не пускают гулять, запрещают спускаться с горки, быстро ездить на велосипеде, далеко отходить от дома, лазить по деревьям.

Объясняется это все опасением получения возможной травмы. Их понять можно. Никто не желает зла своему ребенку. Но это сильно ограничивает малыша, как физически, так и психологически.

Он лишается возможности играть со сверстниками, изучать мир самостоятельно, совершать ошибки и на них учиться.

Плюс, отсутствует нагрузка на организм . Происходит лишение приятных и веселых эмоций.

Как себя будет чувствовать любой человек, если ему все запрещать? Естественно не должным образом. Подобное происходит и с детьми, хоть мы и оправдываем это желанием помочь.

Безопасный риск

Данное понятие появилось недавно. Это работа специалистов, выявивших, что соперничество, издевки, дразнилки, нагрузки над ребенком могут помочь ему в будущем.

Задача родителей создавать искусственный риск, при котором малыш будет оставаться в безопасности.

Нужно давать ему возможность бегать, прыгать, лазать, соревноваться с мамой или папой в чем-то. Не стоит при этом поддаваться всегда, желательно и выигрывать у него.

При этом малыш ощущает адреналин, испытывает на себе опасность, но в это время он находится под родительским контролем.

Что это даст?

Как минимум, в будущем у ребенка меньше будет возникать тревожных ощущений.

Переживая эти контролируемые стрессы в детстве, он воспитывается в этих условиях, становясь психически устойчивее .

Если этого не делать, то такой малыш, столкнувшись в будущем с реальными проблемами , где уже не будет рядом мамы и папы, даст слабину и опустит руки.

Поэтому некоторые намеренные вредительские действия могут стать во благо. Главное правильно использовать и в должной мере.