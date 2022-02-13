Родителям нужно дразнить детей ради защиты от будущих депрессий

Часто можно встретить такие семьи, где родители слишком сильно оберегают своих детей. При этом ни у кого не хватит смелости их в чем-то обвинить. Ведь они прилагают усилия для обеспечения безопасности малыша.
- Это кажется правильным и нужным. Действительно, не стоит забывать про своих детей и подвергать из опасности.
Защита и обучение, это основная задача мам и пап.
Но в этом деле важно держать нужный уровень, иначе результат может оказаться не тем, на какой рассчитывали. Хотя всегда можно получить нужную информацию и основываясь на ней исправить свои действия.
Последствия излишней обеспокоенности
Родители сильно переживают за своих детей.
Они их не пускают гулять, запрещают спускаться с горки, быстро ездить на велосипеде, далеко отходить от дома, лазить по деревьям.
- Объясняется это все опасением получения возможной травмы. Их понять можно. Никто не желает зла своему ребенку. Но это сильно ограничивает малыша, как физически, так и психологически.
Он лишается возможности играть со сверстниками, изучать мир самостоятельно, совершать ошибки и на них учиться.
- Плюс, отсутствует нагрузка на организм. Происходит лишение приятных и веселых эмоций.
Как себя будет чувствовать любой человек, если ему все запрещать? Естественно не должным образом. Подобное происходит и с детьми, хоть мы и оправдываем это желанием помочь.
Безопасный риск
Данное понятие появилось недавно. Это работа специалистов, выявивших, что соперничество, издевки, дразнилки, нагрузки над ребенком могут помочь ему в будущем.
Задача родителей создавать искусственный риск, при котором малыш будет оставаться в безопасности.
Нужно давать ему возможность бегать, прыгать, лазать, соревноваться с мамой или папой в чем-то. Не стоит при этом поддаваться всегда, желательно и выигрывать у него.
При этом малыш ощущает адреналин, испытывает на себе опасность, но в это время он находится под родительским контролем.
Что это даст?
Как минимум, в будущем у ребенка меньше будет возникать тревожных ощущений.
- Переживая эти контролируемые стрессы в детстве, он воспитывается в этих условиях, становясь психически устойчивее.
- Если этого не делать, то такой малыш, столкнувшись в будущем с реальными проблемами, где уже не будет рядом мамы и папы, даст слабину и опустит руки.
Поэтому некоторые намеренные вредительские действия могут стать во благо. Главное правильно использовать и в должной мере.
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