Логическое и абстрактное мышление детей

Тщательно планируя занятия, можно помочь детям развивать навыки логического и абстрактного мышления, которые пригодятся им для познания мира.

Особенности развития детей в 3–4 года

Трех- и четырехлетние дети основывают свое понимание мира на том, что они видят, а не на логике. Новости СМИ2

Малышам трудно сосредотачивать внимание на чем-то еще, кроме собственного исключительного и своеобразного восприятия окружающего мира.

Количественные понятия могут быть сложными для детей в возрасте трех-четырех лет, им еще только предстоит понять логические связи между названиями цифр и количествами, которые они представляют.

Особенности развития детей в 5–6 лет

В этом возрасте дети начинают понимать то, как теории применяются в повседневной жизни.

Дети начинают хранить информацию и использовать ее для того, чтобы делать сравнения.

Дети в возрасте пяти-шести лет колеблются между конкретным и абстрактным опытом.

Возраст три-четыре года

Трехлетний Саша настаивает на том, что в его высокой башне кубиков больше, чем в паровозике Оксаны, даже после того, как воспитатель помогает ему сосчитать кубики в каждой группе и убедиться в том, что их поровну. Саша использует наблюдение, которое подсказывает ему, что раз его башня «большая», значит, и кубиков в ней больше. Саше необходимы помощь в познании и небольшой скачок в развитии, чтобы понять, что его первоначальное восприятие было неправильным.

Малыши для понимания мира используют свое восприятие окружающей среды вместе с частицами информации, полученной ими из опыта. Они основывают свое понимание на том, что видят, а не на логике. Они должны пройти через большое количество процессов нелогичного, нестройного мышления, прежде чем начнут обретать логический смысл собственного мира.

Обучение методом проб и ошибок

Предоставляя своим детям возможность учиться с помощью игр, учитывайте следующие особенности их мышления:

Дети судят по внешнему виду. Когда форма или внешний вид чего-либо меняются, малышам становится сложно понять, что количество остается неизменным (или «сохраняется»). Например, во время обеда Юля высыпает «зоологическое печенье» из своей коробки на стол, в следствии чего оно образует большую горку. Лена смотрит на свою полную коробку печенья, делает недовольное лицо и спрашивает, почему у Юли больше печенья, чем у нее. Она не понимает логически, что если печенье Юли сложить обратно в коробку, их коробки будут выглядеть одинаковыми и на самом деле будут такими.

Когда форма или внешний вид чего-либо меняются, малышам становится сложно понять, что количество остается неизменным (или «сохраняется»). Например, во время обеда Юля высыпает «зоологическое печенье» из своей коробки на стол, в следствии чего оно образует большую горку. Лена смотрит на свою полную коробку печенья, делает недовольное лицо и спрашивает, почему у Юли больше печенья, чем у нее. Она не понимает логически, что если печенье Юли сложить обратно в коробку, их коробки будут выглядеть одинаковыми и на самом деле будут такими. Рассматривают по одному предмету в каждый отдельный отрезок времени. Так как дошкольникам сложно сосредотачивать внимание на чем-то еще, кроме собственного исключительного и своеобразного восприятия, они, как правило, сортируют объекты по одному признаку, а не по двум. Если, например, детям дают небольшие кубики различных размеров, цветов и форм, они могут расставить их по размеру и назвать причудливо, например, «парадом». Однако к возрасту четырех лет дети учатся расставлять кубики по двум признакам (сначала по цвету, а потом по форме или размеру).

Так как дошкольникам сложно сосредотачивать внимание на чем-то еще, кроме собственного исключительного и своеобразного восприятия, они, как правило, сортируют объекты по одному признаку, а не по двум. Если, например, детям дают небольшие кубики различных размеров, цветов и форм, они могут расставить их по размеру и назвать причудливо, например, «парадом». Однако к возрасту четырех лет дети учатся расставлять кубики по двум признакам (сначала по цвету, а потом по форме или размеру). Дети еще не знают, что такое числа. Дошкольники также довольно нелогичны, когда речь идет о понятии чисел. Например, ребенок выливает воду из ведерка и считает механически «четыре, пять, шесть», но его счет может вообще не соответствовать количеству выливаемых ведер. Опять же, только с помощью конкретного опыта ребенок приходит к пониманию смысла чисел (их количественного назначения) и счета.

Что могут сделать родители

Практикуйте различные способы обучения. Некоторые дети любят непосредственно включаться в процесс и веселиться. Выдайте им неограниченное количество материалов для изучения. Другие дети чувствуют себя более комфортно, наблюдая за занятиями и задавая вопросы. Дайте им побольше времени на обсуждение происходящего.

Стимулируйте детскую любознательность и навыки мышления. Предлагайте широкий выбор необычного учебного материала. Например, попросите детей сравнивать цветные стержни по размеру и нанизывать бисер для создания узоров. Рассказывайте о причинно-следственных связях. Когда они добавляют яйцо в муку во время кулинарных экспериментов, задавайте вопрос: «Что произойдет дальше?». Используйте открытые вопросы, чтобы развивать детскую способность оценивать и прогнозировать.

Предлагайте детям задачи на мышление в течение дня. Когда они складывают на место кубики и книги во время уборки, попросите их классифицировать предметы. Попросите их сравнить разные количества, играя в продуктовый магазин.

Возраст пять-шесть лет

«Мария Петровна, знаете ли вы, что длина стола составляет восемь книг, а книжной полки – девять? Мой рост составляет семь книг, а рост Ивана – шесть. А сколько книг составляет ваш рост? Наверное, 10!»

Такой практический опыт естественно приводит к развитию абстрактного мышления и навыков обработки информации. Эти пяти-, шестилетние дети экспериментировали, используя книги в качестве инструмента измерения. Так как они свободно и без всяких ограничений исследовали метод нестандартного измерения, то начали понимать способ применения теории и потенциал для ее использования. Дети наблюдали сходство и различия между предметами, которые они измеряли. И хотя книги, которые они использовали для измерения, были далеки от стандартных размеров, дети построили абстрактную связь между измеряемым предметом и инструментом.

На этом этапе дети развивают способность удерживать информацию в своих умах и памяти, а затем использовать ее для сравнений. Процесс сравнения это важный шаг на пути к развитию абстрактного мышления. Например, осенью дети могут использовать яблоки в качестве нестандартной единицы измерения и запомнить, что рост в яблоках, например, их мамы больше, чем измеряемых ими предметов. Они не будут помнить, насколько больше, но поймут, что 10 книг больше, чем 7, и это демонстрирует абстрактное мышление в работе.

Связь между конкретным опытом и абстрактным представлением

На данном уровне развития дети в возрасте пяти-шести лет колеблются между конкретным и абстрактным опытом. Они не готовы узнавать все с помощью карандаша, бумаги и механического запоминания, но способны видеть связь между конкретным опытом и абстрактным представлением. Подсчет количества книг в длине разных предметов и представление этой информации в виде таблицы или графика с наклейками или индикаторными метками, это ключевое умение – отображение конкретного опыта изобразительным или символическим способом. Так дети начинают учиться делать таблицы, писать и даже конспектировать.

Поскольку их записи основаны на собственном практическом опыте, пяти-, шестилетние дети могут обращаться к своим графикам и таблицам и «читать» то, что они узнали. Их простые символы и изображения сродни алфавиту и чтению. Исследования показали, что, когда дети детсадовского возраста создают свои собственные абстрактные символические записи, они гораздо легче потом учатся читать.

Что могут сделать родители

Дайте детям возможности работать с конкретными материалами. Если они экспериментировали, наполняя водой емкости различного размера, дайте им попробовать поэкспериментировать еще и с песком, счетным материалом и цветными мелками.

Просите детей сравнивать различный практический опыт. Таблицы, графики и журналы наблюдений помогут построить мост между конкретным и абстрактным.

Поощряйте детей делать прогнозы, основанные на предыдущем опыте. Записывайте их и затем анализируйте вместе.