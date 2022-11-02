Маленькая личность. Как научиться понимать ребенка, не навязывая свою волю?

Во взрослом возрасте у нас есть возможность выбрать себе удобных друзей, работу, место жительства и при желании все заменить на более подходящее. А ребенка назад в роддом не сдашь: «Не подошел, мол!» Не замечая этого, родители могут начать переделывать своего малыша под удобные для них представления и ожидания, полностью игнорируя его особенности, способности и таланты. Как правило, это ни к чему хорошему в итоге не приводит. Aif.ru спросил у детского и семейного психолога, гештальт-терапевта Екатерины Калинчук о том, как родителям отделить свои фантазии о ребенке от реального малыша и выстроить общение с ним исходя из его желаний и возможностей.

На самом деле мы общаемся с ребенком из 4 разных ролей:

Личный детский опыт. Когда у пары рождается ребенок, у них актуализируется свой собственный детский опыт. Из-за этого периодически происходит подмена: мама видит, что ее малыш плачет, и автоматически появляется ответ: «я в его возрасте плакала об этом». Мама или папа не проверяют, а делают вывод и действуют через призму своего прошлого опыта.

Когда у пары рождается ребенок, у них актуализируется свой собственный детский опыт. Из-за этого периодически происходит подмена: мама видит, что ее малыш плачет, и автоматически появляется ответ: «я в его возрасте плакала об этом». Мама или папа не проверяют, а делают вывод и действуют через призму своего прошлого опыта. Повторение родительского поведения . Взрослый машинально начинает действовать так, как с ним вели себя его родители. Это может быть даже, если он когда-то в детстве говорил: «Я, как моя мама, никогда не буду поступать со своими детьми». Если у него спросить, почему ты так сделал, то в ответ последует удивление: «Надо было по-другому?»

. Взрослый машинально начинает действовать так, как с ним вели себя его родители. Это может быть даже, если он когда-то в детстве говорил: «Я, как моя мама, никогда не буду поступать со своими детьми». Если у него спросить, почему ты так сделал, то в ответ последует удивление: «Надо было по-другому?» Я — профессионал . Любая наша профессия будет накладывать определенный отпечаток на общение с ребенком. Например, мама — учитель или папа — милиционер.

. Любая наша профессия будет накладывать определенный отпечаток на общение с ребенком. Например, мама — учитель или папа — милиционер. Личностные черты. Если сама женщина импульсивная, то ее действия будут непоследовательными.

В зависимости от того, в какой роли находится родитель, общение с ребенком будет разным. Одна из задач взрослого — научиться понимать, из какой роли он сейчас смотрит на своего ребенка и видит ли он его настоящего.

Начало жизни

В первый год после рождения ребенка задача родителей всегда откликаться на его потребности, потому что у него закладывается ощущение «я важен и нужен, мои потребности важны». В это время, как правило, сильных перекосов не возникает, если нет категоричных установок: кормить нужно по часам, дать ребенку проораться.

Далее происходит кризис трех лет и внутреннее психологическое отделение ребенка от мамы. Он начинает себя ощущать как отдельную личность. С этого возраста родители начинают знакомиться со своим ребенком, задавая ему вопросы и немного сомневаясь в своем знании о нем.

Чтобы ребенок к концу дошкольного возраста научился понимать свои чувства и потребности и говорить о них другим, родителям придется поработать зеркалом, проговаривая все, что с ним происходит и показывая — как то или иное поведение ребенка может восприниматься окружающими. «Я вижу, что ты расстроен из-за того, что пошел дождь и мы не пошли гулять. Ты хочешь погулять. Что же мы будем делать?» Родители обучают ребенка, как поступать в разных ситуациях и обходиться с собственными потребностями.

Чего хочет ребенок?

За каждым поступком ребенка скрывается какая-то его потребность. Можно обратиться к классификации психолога Ирины Млодик и поразмышлять, какая нужда стоит за его поведением:

хорошо себя чувствовать: не испытывать страданий, не бояться, не делать чего-то неприятного;

быть любимым и точно знать, что тебя не бросят;

находиться в безопасности;

иметь возможность быть собой и быть принятым другими;

быть успешным, получать признание, чувствовать себя умным, красивым, смелым, хорошим;

знать основные границы и правила игры;

жить интересно и реализовывать свои способности.

Это может помочь понять на первый взгляд непонятное действие малыша.

Привет, я тебя совсем не знаю

Одна из основных проблем родителей — они не видят реального ребенка, а действуют из своей придуманной картинки. Когда рождается малыш, у мамы или папы уже есть четкое представление о том, каким он должен быть. Родители пытаются заставить ребенка соответствовать их ожиданиям. Но он сопротивляется. На самом деле это отдельный незнакомый человек, и задача как мамы, так и папы жить в парадигме: «Привет, я тебя совсем не знаю и хочу с тобой познакомиться». Если же родитель знает лучше — это значит, что воля ребенка будет подавлена и уже к годам шести возникнет вопрос: почему он такой пассивный?

Какую любовь выбрать?

Существуют два пути проявления родительской любви:

Любовь к родительской роли. Женщина любит быть мамой и ей важно быть идеальной, заботливой, дающей знания. Страх оказаться «плохой» мамой мешает увидеть реального ребенка. Все, что в нем говорит о том, что «Я — плохая мать», не принимается и запрещается. Это мешает увидеть реальную личность и позволить ей развиваться. Для начала важно разобраться со своими чувствами: страхом, виной и стыдом, а потом приступать к воспитанию.

Любовь к ребенку. Она подразумевает разное: родители позволяют ему пробовать, ошибаться, помогают ему адаптироваться, потому что они любят своего ребенка и хотят, чтобы он прожил свою жизнь, а не продолжил родительскую. На этом пути родители видят реального ребенка, без своих ожиданий и амбиций, но при этом не утрачивают родительскую позицию.

Родительская позиция

У психолога Людмилы Петрановской есть определение: «доминантная забота». Оба эти слова равны по смыслу. Потому что если нет заботы и родители — всегда главные, они будут продавливать ребенка. Когда есть только одна забота — это переходит в гиперопеку. Родитель в семье главный, и его обязанность выбирать, какую именно заботу давать своему ребенку.

С каждым годом заботы должно быть чуть меньше. Человек как личность рождается не в удовольствии и удовлетворенности, а во фрустрации, когда ему чего-то недодают. Сначала он топает ножкой, сердится, а потом решает: «Ну и ладно, возьму сам». Так у ребенка появляется энергия что-то делать. Если родители опекают годовалого и 18-летнего ребенка одинаково, то взрослый не будет сепарироваться и не научится заботиться о себе сам. В противном случае он просто не будет готов ко взрослой жизни.

Важно понимать, что мозг ребенка развивается до 18 лет. Родители ему нужны для того, чтобы помогать делать выбор либо справляться с последствиями его выбора. При этом родители дают ребенку тот выбор, к которому они сами готовы, делая некоторые ограничения. Не нужно путать с категоричным «только так и никак иначе» — это будет передавливание. Но почему-то часто родители либо давят, либо боятся отказать и потакают во всем, боясь нанести психологическую травму.