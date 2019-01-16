Путин переназначил детскую омбудсвумен на 5 лет





Сегодня на интернет-портале правовой информации был опубликован указ Президента Путина о переназначении действующей уполномоченной по правам ребенка при Президента Анны Кузнецовой на следующие 5 лет.



Энтузиазма новость не вызвала: репутация Кузнецовой в среде родительских организаций оставляет желать лучшего, остается надеяться что получив карт-бланш от Президента, Анна Юрьевна сумеет научиться занимать самостоятельную (в том числе отличную от правительственных чиновников) позицию в деле защиты семьи и восстановит утраченное ранее доверие родителей



Жена священника и многодетная мама А.Ю. Кузнецова была назначена на пост детского уполномоченного в 2016 году, после того как прозападное лобби в органах власти РФ провело спецоперацию по устранению с должности Павла Астахова, открыто выступившего против антисемейного ювенального «закона о шлепках». Родительская и патриотическая общественность поначалу восприняла назначение Кузнецовой с энтузиазмом, однако очень скоро выяснилось что Анна Юрьевна не готова оправдать надежды родительских организаций -- а, напротив, будет поддерживать любую, в том числе деструктивную деятельность правительства Медведева. Новости СМИ2 русофоб Владимир Познер или финский ювенальщик Туомас Куртила.



В частности, Кузнецова поддержала лживый доклад Ольги Голодец о том что в РФ практически не изымают детей по ювенальным основаниям, в связи с чем крупнейшие родительские организации России разорвали с ней отношения, заявив о выражении ей своего недоверия , и подготовили альтернативные доклады по изъятиям детей, которые потом обобщила сенатор Елена Мизулина и подала Президенту.



В декабре 2018 года Президент Владимир Путин подписал пакет законов "Об уполномоченных по правам ребенка в РФ", который наделил институт детского омбудсмена бюджетом и новыми, весьма широкими полномочиями. В частности, в новом законе говорится, что уполномоченным может стать гражданин России не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей, по восстановлению нарушенных прав либо опыт правозащитной деятельности. Омбудсмен также наделяется правом обращаться в суд с исками о признании незаконными решений органов госвласти и местного самоуправления, организаций, должностных лиц и госслужащих, если сочтет, что они нарушают права и законные интересы детей или их действия не соответствуют нормативному правовому акту РФ. Новости СМИ2



Источники РИА Катюша в администрации Президента полагали что Кузнецова едва ли сможет сохранить должность и закон писан не под нее. Говорили даже что тот же Познер и ряд других проамериканских лоббистов планируют заменить Анну Кузнецову на откровенно прозападную фигуру или очередную правозащитницу вроде Нюты Федермессер.



Однако, этого не произошло и Анна Кузнецова сохранила должность. Хотелось бы надеяться что Анна Юрьевна в новом качестве, получив 5-летний карт-бланш от Президента, сможет найти в себе силы наладить работу с реальными родительскими организациями, которые понимают что такое ювенальная юстиция, в чем опасность секспросвета, цифровизации образования и медицины, информационного террора над детьми со стороны всяких «элджеев», «шнуров» и модераторов социальных сетей и т.п., а не с псевдородительскими чиновничьими структурами типа «Национальной родительской ассоциации» - и не будет в дальнейшем допускать двусмысленных шагов и заявлений, чтобы, в конце концов, восстановить доверие родителей России. А чтобы ей было проще ориентироваться на новой должности, повторим письмо подготовленное активом Общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге. Письмо было адресовано Анне Юрьевне и передано одному из лиц, заявлявших что он представляет ее интересы, в марте 2018 года. Тогда Анна Юрьевна тоже переживала за свое переназначение в свете грядущих выборов Президента, и пыталась выйти на контакт с родительскими структурами. Реакции на письмо, к сожалению, тогда не было...















РИА Катюша