Дочь-подросток считает себя некрасивой: как ее переубедить? ​​​​​​​

Отвечает Катерина Демина, детский психолог-консультант, автор книг «Лекарство от уныния», «Играй, Агата!», «Дети и деньги».

Стыд — центральное переживание подросткового периода — заставляет воспринимать все в искаженном виде, как будто в глаз попал осколок волшебного зеркала из сказки о Снежной королеве. Нормальный нос кажется огромным, аккуратные уши — оттопыренными, незаметный прыщик — безобразным. Разубедить подростка в этом невозможно, ведь проблема не в объективности, а в самоощущении.

Недовольство своей внешностью — это не про то, как видит себя человек, а про то, как он себя чувствует. Например, девочка может чувствовать себя некрасивой из-за того, что ее посещают некрасивые депрессивные мысли: «Я уродина, я неудачница, меня никто никогда не полюбит». Или из-за того, что в мечтах она уже представляет себя взрослой привлекательной женщиной, а из зеркала на нее по-прежнему смотрит угловатый подросток. Как же ей помочь?

Постарайтесь исключить какие бы то ни было реплики на тему внешнего вида: не только критические (их в первую очередь), но и одобрительные; не только в адрес дочери, но и других людей.

Любыми замечаниями на этот счет родители неизбежно подливают масла в огонь, поддерживают зацикленность на проблеме. К тому же реакции гиперчувствительных подростков непредсказуемы, и порой даже комплименты могут восприниматься ими в штыки — особенно если за похвалой прячется критика («Ну наконец-то ты хорошо оделась!»).

Комментарий — это всегда оценка, и ее легко принять на свой счет. За внешне безобидной фразой «Как похорошела Маша!» девочка может услышать: «Маша красивая, а ты нет». Особенно влияет на отношение дочерей к своему телу то, как матери воспринимают и оценивают себя. Скажем, если мама часто жалуется на лишний вес, дочка может усвоить это недовольство собой и даже расценить его как призыв к действию («Значит, меня она тоже считает толстой, и мне надо худеть»).

Разумеется, если девочка напрямую спрашивает мнение мамы по поводу внешнего вида, ответить ей необходимо — но делать это надо максимально деликатно, без осуждения и критических обобщений. Если вам что-то не нравится, говорите об этом конкретно и коротко, не переходя на личности. Например, вместо фразы «Вечно ты красишь волосы в какие-то нелепые цвета» лучше сказать: «Мне кажется, натуральный оттенок тебе подходит больше».

Подрастающая девочка легче примет свои недостатки, если поймет, что они временны и теперешняя внешность не останется с ней на всю жизнь. Поясните дочери: «Человеческое тело не способно расти одновременно во все стороны. Иногда у детей резко вытягиваются ноги или руки, несоразмерно увеличиваются уши или нос. Когда остальные части тела тоже подрастают, фигура и лицо становятся пропорциональными — нужно лишь немного подождать».

В том же ключе можно объяснить девочке, с чем связаны ее эмоциональные переживания: «Тебе сложно, потому что ты быстро растешь и меняешься. Я понимаю, что сейчас тебе даже не хочется смотреть в зеркало. Но ты видишь там не себя, а свое внутреннее состояние. Скоро ты опять изменишься и станешь воспринимать себя по-другому. А пока можем вместе подумать, как улучшить то, что тебе не нравится. Ты считаешь, что у тебя слишком большой нос? Давай подберем прическу, которая зрительно изменит пропорции лица».