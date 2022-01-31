Ничего лишнего. Какие лекарства можно использовать беременным

Выбор лекарственной терапии во время беременности крайне важен. Ведь список противопоказаний в аннотации к любому лекарственному препарату практически всегда начинается со слов «не применять во время беременности и лактации». Однако и беременные, и кормящие женщины могут заболеть. Или даже страдают хроническими заболеваниями. Как же быть?

«Как часто беременные принимают лекарства? По данным ВОЗ, более 90% женщин во время беременности принимают те или иные препараты. Наиболее часто во время беременности выписывают специально разработанные для беременных женщин витамины, за ними следуют поливитамины, антимикробные средства, анальгетики, дерматологические препараты, противоастматические и противосудорожные средства», — рассказывает Екатерина Ефимкова, к.м.н., ведущий научный сотрудник МОНИИАГ, врач высшей категории.

Что же необходимо помнить перед применением медицинских препаратов во время беременности? Любой фармакологический препарат может оказать влияние на плод, и поэтому фармакотерапия беременной должна быть строго и чётко обоснованной. Установлено, что у 1/3 новорождённых наблюдаются побочные реакции на лечение их матерей во время беременности, поясняет специалист.

До начала 40-х годов прошлого столетия предполагали, что врождённые пороки развития являются наследственной патологией, но после того, как в 1961 г. была установлена связь между приёмом одного из седативных препаратов во время беременности с возникновением пороков развития конечностей у плода, стала очевидной возможность проникновения лекарственных препаратов через плаценту и их тератогенное (повреждающее) влияние на развитие органов и тканей.

Как подбирают терапию для беременных?

При назначении лекарств при беременности руководствуются такими принципами:

любой препарат применяется согласно показаниям и исключительно по рецепту лечащего врача;

при выборе медикаментов отдают предпочтение тем, которые имеют доказанную эффективность;

предпочтительна монотерапия, то есть назначение по возможности одного лекарства вместо нескольких;

местное лечение предпочтительнее системного (т.е. капельницы, инъекции, таблетки назначаются в крайнем случае);

БАДы, травяные сборы и подобные им средства применяются исключительно после консультации с врачом.

«Особенно опасным периодом для приема лекарственных средств является 1-й триместр беременности. Именно в это время происходит закладка органов и систем плода, которые затем продолжают формироваться и развиваться на протяжении 2-го и 3-го триместров. Для обозначения потенциального риска лекарственных средств для плода чаще применяют классификацию FDA, где маркировка А означает отсутствие риска; В — нет доказательств риска; С — риск не исключен; D — риск доказан; Х — препараты противопоказаны при беременности», — предупреждает Ефимкова.

Во время беременности у женщин могут возникать острые заболевания и различные состояния, требующие применения анальгетических и противовоспалительных препаратов, антибиотиков, средств от кашля и насморка и других препаратов различных терапевтических групп. Часто лекарственные препараты этих групп применяются в рамках самолечения без учета противопоказаний и соблюдения дозового режима, что увеличивает риск возникновения нежелательных последствий как для матери, так и плода.

Ненаркотические анальгетики

Во время беременности при необходимости применения анальгетиков рекомендуют использовать малые дозы (кратковременно). «Относительно безопасными считают парацетамол и малые дозы ацетилсалициловой кислоты. Ацетилсалициловая кислота (полное название аспирина) является уникальным лекарственным препаратом, так как помимо обезболивающего и противовоспалительного эффектов (при дозировке от 500 мг), в малых дозах (75-150 мг) она понижает свертываемость крови и сейчас активно применяется для профилактики такого грозного осложнения беременности, как преэклампсия. При использовании ненаркотических анальгетиков на поздних сроках беременности вследствие угнетения простагландинов возможны осложнения в виде перенашивания беременности, кровотечений у плода и беременной, преждевременного закрытия боталлова протока с формированием лёгочной гипертензии (особенно часто при применении индометацина и вольтарена)», — рассказывает Екатерина Ефимкова. Естественно, чтобы не допустить каких-то серьезных проблем, обязательно нужно проконсультироваться с врачом перед приемом тех или иных средств.

Антигипертензивные препараты

Основными лекарственными средствами, используемыми для лечения артериальной гипертензии в период беременности, являются: метилдопа, антигипертензивный препарат центрального действия (препарат первой линии), нифедипин, блокатор кальциевых каналов (препарат второй линии); метопролол. «При наличии показаний возможно использование верапамила, клонидина, амлодипина, а ингибиторы АПФ при беременности противопоказаны. Если один препарат сам по себе не показывает нужного эффекта, в редких случаях возможно совместное применение двух препаратов, снижающих артериальное давление. Однако необходимо тщательное обследование и наблюдение этой категории беременных женщин акушерами-гинекологами совместно с терапевтами», — предупреждает Ефимкова.

Необходимо помнить, что антагонист кальция (нифедипин) тормозит сокращения матки и может быть использован при угрозе преждевременных родов, однако этот препарат у некоторых пациенток вызывает незначительные побочные эффекты в виде тахикардии, головных болей, чувства жара.

Антибактериальные препараты

Особую проблему для врачей представляет назначение антибиотиков в период беременности. Ряд инфекционных заболеваний действительно требует проведения антибиотикотерапии, но при этом защита плода от возможных побочных эффектов остается высокоприоритетной, так как отдаленные последствия для здоровья ребенка могут быть достаточно серьезными, из-за чего назначать такие средства беременным надо осторожно.

«По данным ряда исследований, частота назначения антимикробных препаратов беременным женщинам составляет от 12% до 27%. Лечение антибиотиком оправдано всегда, когда возможное побочное действие от его применения является менее нежелательным, чем последствия имеющегося заболевания. Основанием для серьезного лечения могут быть как экстрагенитальные, т.е. не связанные с состоянием репродуктивных органов, заболевания, (к ним относятся заболевания органов дыхания, ЛОР-органов, некоторые желудочно-кишечные инфекции, заболевания почек и мочевыводящих путей), так и некоторые осложнения самой беременности, например, многоводие, кольпиты и цервициты (т.е. воспалительные процессы нижних отделов половых путей женщины), хориоамниониты (воспаление плодных оболочек)», — поясняет врач.

По показаниям беременным возможно назначение антибиотиков из следующих групп: полусинтетические пенициллины, макролиды и большинство цефалоспоринов. Категорически при беременности нельзя применять тетрациклины и аминогликозиды, так как они оказывают повреждающее воздействие на плод, могут вызвать повреждение органов слуха, зачатков зубов и костной ткани, говорит Екатерина Ефимкова.

Противовирусные препараты

В опытах на животных не было обнаружено тератогенных свойств ацикловира при использовании в допустимых терапевтических дозах, однако у крыс на средних сроках беременности наблюдались дефекты черепа и глаз у плода. Необходимо отметить, что в ситуациях, когда требуется лечение тяжелых проявлений герпетической инфекции, польза от препарата намного превышает вероятный риск от его использования, советует врач.

Противосудорожные препараты

Применение традиционных препаратов от эпилепсии увеличивает риск возникновения больших и малых дефектов развития, задержки внутриутробного развития и функциональных нарушений развития ЦНС плода и новорожденного. Частота возникновения больших пороков развития практически в три раза выше у женщин с эпилепсией, чем у беременных без нее, в особенности при терапии вальпроевой кислотой и при комбинированной терапии фенитоином, фенобарбиталом или вальпроевой кислотой.

«Общие рекомендации по проведению противоэпилептической терапии при беременности состоят в следующем: cледует стремиться к проведению монотерапии, так как одновременное применение нескольких ПЭП достоверно повышает риск эмбриотоксического действия, ежедневную дозу таких средств следует принимать в 2–4 приема. Во время беременности нельзя прекращать противоэпилептическую терапию», — отмечает специалист. Каждая беременная с эпилепсией на такой терапии должна регулярно обследоваться у врачей, чтобы отслеживать состояние ребенка.

Психотропные средства

Во время беременности женщина может испытывать чувство тревоги, бессонницу и депрессию, однако по возможности следует избегать применения лекарственных средств для лечения этих симптомов. Есть данные, что, появление таких врожденных пороков, как «заячья губа» и расщелина неба, связано с применением беременными женщинами барбитуратов и бензодиазепинов.

Таким образом, во время беременности следует максимально ограничить лечение женщины, назначая лекарственные препараты только в необходимых случаях, по определённым показаниям. Принципиально важно: при необходимости постоянного приема лекарственных препаратов необходимо заранее проконсультироваться с лечащим врачом. Если пациентка постоянно принимает лекарственные препараты, то к вопросам планирования беременности стоит отнестись очень внимательно и провести коррекцию терапии с учетом потенциальной беременности.

«По возможности необходимо воздержаться от приема препаратов без показаний врача в первый триместр беременности, так как именно в этот период происходит закладка органов и тканей ребенка. Но случайный прием лекарственных препаратов во время беременности в большинстве наблюдений не является показанием к прерыванию беременности», — советует Екатерина Ефимкова.

Лекарственная терапия во время беременности — это вынужденная необходимость. Беременность — это ответственный период, когда формируется здоровье ребенка на всю жизнь, вмешиваться в этот процесс без показаний нельзя. Все препараты во время вынашивания ребенка и особенно на ранних сроках беременности должны приниматься только по назначению врача.