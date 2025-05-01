Гиперопека обрекает ребенка на жизненные неудачи

Все больше и больше исследований подтверждают, что дети, которых чрезмерно опекают родители, склонны избегать риска, испытывают трудности при принятии решений и не способны добиваться успеха в жизни. Они также не умеют справляться с жизненными трудностями.

Иными словами, они слишком восприимчивы к разочарованиям, и малейшие проявления фрустрации выбивают их из колеи.

Действия и намерения опекающих родителей

Защита

Часто опекающие родители считают, что они делают все ради ребенка. Они хотят, чтобы у него было все самое лучшее, что может дать жизнь, и защищают его от «жестких», «трудных» и «нежелательных» обстоятельств.

Постоянный контроль

Дети, подверженные гиперопеке, не могут свободно заниматься чем-либо, как их сверстники. Родители считают, что неконтролируемые занятия вредны для ребенка. Такие дети не имеют обязанностей по дому, потому что родители считают, что таким образом они лишают их беззаботного детства.

Решение всех проблем вместо ребенка

У опекающих родителей есть свои способы вмешиваться в жизнь ребенка. Они решают его проблемы, с которыми он мог бы справиться и сам. Они относятся к ребенку, как к маленькому, заставляя его чувствовать свою неспособность самому спланировать свои действия. Фактически, опекающие родители делают своих детей зависимыми и инфантильными.

Школьные годы

Отношения с учителями

Учителя обычно недовольны такими детьми. Часто учителя вынуждены выполнять родительские функции, например, завязывать ребенку шнурки и выполнять вместо него другие действия.

Многие учителя с тревогой говорят о том, что дети опекающих родителей отстают от сверстников в социальном и эмоциональном развитии, у них плохо развиты навыки выживания.

«Трудные» ученики

Дети, подверженные чрезмерной опеке, также испытывают трудности в обучении. Они ожидают, что учителя будут баловать их так же, как родители, и удивляются, что с ними обращаются, как с остальными. Такие дети не могут приспособиться к школьной атмосфере, где от них требуется немного самостоятельности.

Незрелость

Дети опекающих родителей часто отстают в развитии от сверстников. Учителя отмечают их сильную зависимость от окружающих. Такие дети часто требуют, чтобы им помогали практически во всем. Но если в классе много детей, у учителя нет времени на то, чтобы индивидуально уделять время каждому ученику. Иными словами, дети опекающих родителей доставляют учителям много хлопот.

Чувство, что ребенку все должны

Из-за особенностей воспитания дети опекающих родителей склонны думать, что им все должны и они могут делать все, как им вздумается. Их не приучили к тому, что они не являются центром вселенной, и они должны научиться находить общий язык с окружающими. Поскольку такие дети думают, что они особенные, они расстраиваются, когда ситуация складывается не в их пользу.

Легкая мишень для буллинга

Многие дети опекающих родителей становятся жертвами буллинга, потому что у них не развиты социальные навыки, необходимые для выживания в школе. Школьные хулиганы часто выбирают себе в жертвы неуверенных в себе и беззащитных детей. Иными словами, уверенные в себе и социально адаптированные дети не подвергаются буллингу, потому что они могут справиться с этой проблемой.

Неуживчивость

Дети опекающих родителей часто не пользуются уважением среди сверстников. Одноклассники считают таких детей неуживчивыми.

Дети, подверженные гиперопеке, не умеют отказывать и конкурировать. Они испытывают зависимость от окружающих в возрасте, когда постепенно должна развиваться самостоятельность.

Успешность в учебе, неуспешность в общении

Часто дети опекающих родителей отстают от сверстников в социальном развитии. Разумеется, если родители защищают ребенка от всяческих трудностей, они не дают им развиваться социально, эмоционально и психически. Несмотря на высокие оценки в школе, таким детям не хватает здравого смысла. Другие дети это чувствуют, и поэтому детей опекающих родителей часто преследуют не только хулиганы, а и просто более сильные сверстники.

Беспомощность в жизненных ситуациях

Опекающие родители защищают детей от жизненных трудностей, соответствующих их возрасту. Поэтому 13-летний ребенок, подверженный гиперопеке родителей, действует так, как дети, младше его на несколько лет. Также эти дети сильно зависимы от родителей, поскольку им практически не позволяют самостоятельно исследовать свое социальное окружение (например, даже в средних классах родители могут водить ребенка в школу или запрещать ему участвовать в школьных мероприятиях).

Подростковый возраст

Обращение как с детьми

Дети опекающих родителей часто теряются на фоне более свободных и раскованных сверстников. В то время как сверстники исследуют все тонкости подростковой жизни, ребенок опекающих родителей или находится под постоянным контролем, или занят множеством занятий по графику, который ему установили родители. Они обращаются с подростком как с ребенком, а не как с самостоятельным взрослым.

Дети опекающих родителей соблюдают более строгий режим, чем их сверстники. Многие из таких детей смирились с родительским влиянием, принимая это как неизбежность. Часто дети опекающих родителей принимают строгий распорядок как должное. Некоторые из них настолько инфантильны и пассивны, что не могут ничего с этим поделать.

Изгои

Дети опекающих родителей чаще испытывают трудности в старших классах, чем в младших. У таких подростков слабо развиты социальные навыки. Это делает их изгоями среди сверстников. Кроме того, учителя отмечают у таких подростков склонность к стрессу и тревожности. Эмоциональное развитие таких подростков во многом находится на уровне дошкольников.

Зависимость и избегание рисков

Дети опекающих родителей в подростковом возрасте зависимы от окружающих и не склонны идти на риск. Поскольку у многих из них нет возможности выйти из-под контроля родителей, они теряют рассудок, получая возможность проявить самостоятельность.

Если вы заметите на вечеринке подростка, который проявляет самое дикое и развязное поведение, будьте уверены – он находился под строгим наблюдением родителей.

Студенческие годы

Неразвитые жизненные навыки

Во время учебы в университете многие дети опекающих родителей с огромным трудом адаптируются к студенческой жизни, особенно, если учатся в другом городе и живут вдали от семьи. Эти юноши и девушки не умеют справляться с жизненными трудностями. Живя в общежитии, они становятся настоящим кошмаром для более самостоятельных соседей по комнате.

Неумение принимать решения

Дети опекающих родителей чрезвычайно зависимы от окружающих. Они не привыкли к самостоятельному поведению и принятию решений. Многим из таких студентов место учебы выбрали родители в надежде, что здесь их ребенку будет легче учиться. Однако многие из таких студентов, подверженных гиперопеке, терпят провал, потому что не обладают необходимыми навыками, чтобы выжить и добиться успеха.

Взрослая жизнь

Неудачи в карьере

Во взрослой жизни дети опекающих родителей испытывают еще большие трудности. Начальники не терпят инфантильных подчиненных, которые не справляются с рабочими обязанностями.

Опекающие родители могут даже прийти на собеседование, рассказывая, какой особенный их ребенок и как он может быть полезен компании. Разумеется, это сильно смущает работодателя. Они делают вывод, что такой незрелый работник не подойдет компании. Его карьерные перспективы невелики. Кому понравится сотрудник, которого нужно постоянно контролировать?

Если они и получают работу, то становятся обузой для компании. Такие сотрудники безынициативны и не способны к независимому мышлению. Им постоянно нужно рассказывать, что нужно делать, поэтому ни о каком карьерном росте не может быть и речи. Дети опекающих родителей чаще становятся безработными, чем их более самостоятельные сверстники.

Неудачи в отношениях

В отношениях дети опекающих родителей чрезвычайно пассивны. Поэтому все их отношения, романтические или платонические, как правило, не длятся долго. Мало кто хочет связываться с человеком, которого во всем контролируют родители, в том числе и в отношениях. Люди избегают отношений с такими «взрослыми детьми», поскольку трудно быть нянькой в отношениях со взрослым человеком.

Дети опекающих родителей склонны вступать в отношения, в которых партнер полностью над ними доминирует. Это неравные и оскорбительные отношения, но такие люди часто остаются в них до конца.

Высокий риск неудач

Подведем итоги. Дети опекающих родителей постоянно настроены на неудачу в учебе и в жизненных ситуациях. Они настолько испорчены родителями, что не могут выжить в школьной среде. Учителя отмечают у таких детей недостаточно развитые эмоциональные, социальные и психологические навыки, хотя при этом они могут проявлять высокую успешность.

Сверстники часто их избегают из-за их зависимого характера. В школе они часто подвержены буллингу из-за слабо развитых социальных навыков.

Дети опекающих родителей не обладают навыками, присущими их сверстникам. Они не способны принимать самостоятельные решения, необходимые для их развития. Родители обращаются с такими детьми так, как будто они еще дошкольники. Им устанавливают более строгие рамки, чем их сверстникам.

Обычно во внеурочное время такие дети занимаются только тем, что предусмотрели для них родители. Опекающие родители склонны думать, что подростков необходимо контролировать как можно тщательнее, чтобы они «не попали в беду».

В студенческие годы дети опекающих родителей не могут адаптироваться к жизни вне дома. Поскольку учеба в вузе предусматривает большую независимость, чем в школе, юноши и девушки, подверженные гиперопеке, не могут с ней справиться, и поэтому часто вынуждены бросить учебу.

В карьере люди, которые подвергались гиперопеке, часто терпят неудачу. Они не обладают навыками, необходимыми для жизненного успеха. Они не обладают ни инициативностью, ни уверенностью в себе, с трудом переносят трудности, обычные при напряженной работе. Работодатель ожидает от них полной отдачи и выполнения своих обязанностей, а поэтому часто такие люди оказываются безработными.

Люди, которые подвергались гиперопеке, часто терпят неудачу в отношениях, где от обоих партнеров требуется равенство. Они склонны занимать пассивную позицию, ведь к этому они были приучены в семье. Из-за недостаточно развитых социальных навыков они часто бывают втянуты в отношения, в которых партнер доминирует над ними. Несмотря на то, что такие отношения унизительны, они не уходят из них и не пытаются строить более здоровые отношения.

Дети опекающих родителей терпят неудачи во многих жизненных сферах. Они часто придерживаются своей инфантильной позиции до тех пор, пока меняться становится уже поздно. Их родители не понимают, что наносят вред своим детям, и не признают свою вину. Поэтому обращайте внимание на свой стиль воспитания; помогите детям вырасти самостоятельными и независимыми.