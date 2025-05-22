Школьные проблемы со здоровьем: как вылечить

В конце учебного года многие дети приносят с собой из школы не только итоговые отметки в дневниках, но и внушительный список медицинских нарушений.

Чтобы к 11-му классу он не превратился в букет болезней, заниматься корректировкой проблем нужно каждый раз, как ваш школьник отправляется на каникулы. Согласитесь, не обязательно ждать обрушения кровли, чтобы сделать косметический ремонт...