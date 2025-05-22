Школьные проблемы со здоровьем: как вылечить

В конце учебного года многие дети приносят с собой из школы не только итоговые отметки в дневниках, но и внушительный список медицинских нарушений.
Искривление позвоночника и нарушение осанки
Из-за многочасового пребывания за партой (да еще и в неправильной рабочей позе) позвоночник школьника испытывает серьезные нагрузки. Результат – всевозможные искривления, которые в той или иной степени проявляются у каждого второго–третьего старшеклассника. В группе особого риска – дети с наследственной предрасположенностью, слабо развитые физически, у которых мышечный корсет не является достаточной поддержкой для позвонков.
Что делать? В первую очередь заняться укреплением мышц спины, а летом в этом прекрасно помогает плавание. Причем, чтобы мышечный корсет как следует окреп, ребенок должен не просто барахтаться у бережка, а получать физическую нагрузку: плавать на дистанции, на скорость, на выносливость, разными стилями; полезны и игры в воде (например, поло).
В отпуске, пока чадо находится у вас на глазах, постарайтесь скорректировать его осанку. Если сын или дочка научится держать спину ровно, когда стоит или сидит, за лето полезная привычка войдет в мышечную память, и правильная осанка сохранится и в школе. А к концу каникул критически оцените рабочее место вашего ученика: локоть его прямой и опущенной руки должен быть ниже крышки стола на 5-6 см, ступни – стоять на полу, нижняя часть спины – прижиматься к стулу (это послужит дополнительной поддержкой для позвоночника).
Проблемы со зрением
Врачи слышат жалобы на ухудшение зрения от очень многих родителей школьников. И это неудивительно, ведь аккомодационный аппарат, отвечающий за способность глаза видеть предметы на разном расстоянии, у детей (особенно первоклассников) очень чувствителен к зрительным нагрузкам. По статистике, к завершению первого учебного года диагноз «близорукость» ставится каждому четвертому ребенку.
Что делать? В первую очередь проследить за тем, чтобы домашнее рабочее место было хорошо освещено (тогда, если потребуется, за время отпуска вы сможете сделать перестановку или установить дополнительные лампы). Хорошо, чтобы письменный стол по максимуму освещался естественным светом, но в то же время расстояние от оконного стекла до стола должно составлять не менее 30 см.
В противном случае солнечные лучи будут отражаться от столешницы, что негативным образом отразится на зрении.
Настольную лампу располагают на столешнице так, чтобы свет падал спереди и слева, желательно – от лампочки мощностью не более 60 Вт, чтобы не создавать слишком яркое освещение, которое раздражает и утомляет ребенка, и со временем портит ему зрение.
Старайтесь следить, чтобы каникулы были для глаз вашего чада временем отдыха, а не новой нагрузки в виде телевизора, компьютера и планшета. И конечно, в пору летнего изобилия включайте в рацион ребенка больше фруктов и овощей (особенно моркови и черники), которые способствуют укреплению зрения.
Нервное перенапряжение
Высокие нагрузки, физические и эмоциональные, стрессы, отсутствие правильного режима дня, достаточного сна и отдыха, нехватка свежего воздуха – все это приводит к перенапряжению нервной системы школьника. Неслучайно многие мамы жалуются на то, что к концу года дочка или сын становится легковозбудимым, раздражительным, капризным, плаксивым, учащаются конфликты и проблемы с поведением.
Переутомление может постепенно привести к ослаблению всего организма, итог которого – самые разные болезни, от частых ОРВИ до расстройств органов пищеварения.
Что делать? Пусть хотя бы в каникулы ваше чадо живет с правильным распорядком дня: достаточным ночным и (желательно) дневным сном, обязательной активной прогулкой не менее 2-х часов, регулярным питанием. Устройте своему труженику отдых и от интеллектуальных нагрузок: если ребенок на все лето отправляется в образовательный лагерь или продолжает с утра до ночи корпеть над книгами, такие каникулы трудно считать полноценными.
Чередуйте занятия с выездами на природу, делайте акцент на активном времяпрепровождении – ведь такие удовольствия доступны школьникам только летом, в отличие от уроков и кружков. В идеале каникулы должны быть для взрослых временем особенно внимательного отношения и к здоровью детей, и к их эмоциональному состоянию. Тогда за три летних месяца вам удастся создать хороший задел на весь грядущий учебный год.
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