Константин Малофеев: ЕГЭ делалось для школ, где американцы воспитывают плебс

О том, какими возвращаются дети, уехавшие учиться в элитные спецшколы Запада, почему он не берёт на работу в свои компании выпускников зарубежных вузов, а также чему он лично учит своих гимназистов – читайте в эксклюзивном интервью «Царьграду».

Царьград: Константин Валерьевич, уже месяц продолжается Ваша стипендиальная благотворительная программа. Почему Вы решили предоставить возможность одарённым детям получить классическое элитарное образование, которое даже в Москве не всем доступно? Дети со всей России сейчас пишут заявки на конкурс, а может, они и Москвы-то никогда не видели.

Константин Малофеев: Собственно говоря, это и была наша идея, потому что много одарённых детей по всей России. И хотелось бы дать им возможность проявить себя и, после окончания нашей гимназии (Гимназии Святителя Василия Великого), поступить в лучшие высшие учебные заведения страны. А для этого сами дети – творцы своего будущего. И если у них есть такое желание, если их оценки и личные достижения позволят им выиграть конкурс у таких же молодых талантов со всей России, то тогда они окажутся в гимназии, а по её окончании, если будут хорошо учиться, окажутся в МГУ, МГИМО и других ведущих вузах.

Меценат, основатель телеканала «Царьград», учредитель православной Гимназии Святителя Василия Великого Константин Малофеев. Фото: Телеканал «Царьград»

Царьград: Это уже гарантировано?

К.М.: У нас для этого и подписаны соглашения с МГИМО, с юрфаком МГУ, с ВМК (факультет вычислительной математики и кибернетики), с другими вузами. Потому что перед поступлением соответствующие профессора из вузов смотрят за нашими детьми, а те участвуют во внутренних олимпиадах вузов, лучше готовятся к требованиям. Опыт показывает, что наши дети поступают туда, куда они хотят.

Царьград: На сегодняшний день откуда уже пришли заявки, были ли какие-то удивительные места, может быть, самые отдалённые города России?

К.М.: Да. Одной из первых пришла заявка из Петропавловска-Камчатского. Вся страна пишет, там сложно что-то выделить. 141 заявка на данный момент. Учитывая, что мы поместили объявление только две недели назад. До конца апреля, мы думаем, будет ещё как минимум столько же. Из них только 18 – Москва и область, всё остальное – со всей страны: Архангельск, Волгоград, Башкирия, Екатеринбург, Забайкалье, Кузбасс, Новосибирск, Приморский край, Татарстан, Тюмень, Ставрополь, Республика Коми, Хабаровск и так далее. У нас есть общежитие, поэтому нас это не пугает. Конкурс будет честным. Тот, кто выиграет, – тот обязательно будет у нас учиться. Независимо от того, из Петропавловска-Камчатского он или из Одинцово.

Царьград: Из Крыма хотят к Вам?

К.М.: Да. Четыре заявки из Крыма: две из Севастополя, и по одной из Симферополя и Феодосии.

Царьград: Какими Вам хочется увидеть людей, которые придут к Вам учиться? Какими талантами они должны обладать?

К.М.: Они должны быть мотивированы. И прежде всего – хотеть. Это важно. Это значит, что они сами заполняют заявку. Значит, они теребят родителей. Потому что они для этого должны проявлять активность. Неактивные дети, как бы хорошо они ни учились, не смогут просто это сделать. Поэтому первое требование – они должны быть активными личностно. Второе, с точки зрения достижений – речь идёт только об отличниках и победителях олимпиад. Поэтому все, кто нам пишут, – это дети, которые имеют такие возможности благодаря своим оценкам, благодаря тому, как они учились до того. И они могут получить лучшее образование, ещё лучше того, которое у них было, чтобы развиваться и чтобы в будущем суметь поступить в университет своей мечты или получить профессию своей мечты.

Царьград: Одни из обязательных требований к соискателям – это православное вероисповедание и стремление жить и работать в России, после того как они закончат образование. Почему именно так?

К.М.: Потому что мы православная гимназия. Мы существуем по благословению Святейшего Патриарха. У нас учатся в том числе стипендиаты Святейшего Патриарха, которых он направил в нашу гимназию. Мы этого не скрываем и гордимся тем, что эти дети – из семей, которым небезразлично будущее России, небезразлично её прошлое, которые понимают, что православие – это душа России. Гордимся, что такие дети устремляются в нашу школу. Мы являемся ведущей православной школой страны и так себя и позиционируем. Мы ищем и открываем свои двери именно для таких детей. Причём у нас нет требования, чтобы семья была воцерковлённой. Если родители хотят, чтобы дети получили подобное образование и воспитание, мы принимаем их. У нас при школе существует храм Василия Великого, в котором большинство нашего прихода – это родители, которых в церковь привели именно дети. Они сначала отдали к нам в Гимназию детей, а потом стали сами ходить в нашу церковь, где по воскресеньям служит известный всей России отец Андрей Ткачёв.

Царьград: А если к Вам будут проситься православные детки из Луганска, из Донецка, может быть, из Казахстана, из Белоруссии, из Украины?

К.М.: Мы с удовольствием их примем. Однако, по существующему законодательству, они должны быть гражданами России. Это важно. Либо у них должен быть вид на жительство. Потому что иначе, по закону об образовании, мы не можем их аттестовывать.

Царьград: Когда Вы в 2006 году создавали Гимназию, какая была основная идея, основная концепция? На какие модели Вы ориентировались?

Бал в Гимназии Святителя Василия Великого. Фото: Телеканал «Царьград»

К.М.: Мы посмотрели много мировых примеров, в том числе Итон и другие ведущие школы Англии. Швейцарские школы, американские. Школы, которые на базе англосаксонского образования, закрытые школы, созданные в других частях мира. Мы рассматривали, между прочим, парижский лицей, который был создан эмиграцией в 20-30-е годы. Мы очень много изучали классические дореволюционные гимназии. Наш преподаватель, Алексей Игоревич Любжин, продолжает писать и почти закончил историю русской школы. Это единственное академическое издание, которое рассказывает всю историю русской школы с 18-го века. Он преподаёт у нас латынь. Сейчас он, к сожалению для школы, но к счастью для науки, сосредоточился на научной деятельности. Он написал уже пять томов, скоро заканчивает шестой. Вся дореволюционная история школы впервые будет освещена так полно. Поэтому мы очень глубоко изучали лучшие примеры, как в прошлом, так и в настоящем. Но, несмотря на это, только практика показала, что хорошо, что плохо. Например, мы построили пансион для 120 детей, а в данный момент в нём живут только 26. Опыт показал, что православные мамы не готовы отдавать своих детей в пансион. Хотя в английских школах это происходит. Кроме того, это такая российская специфика, что очень часто детей в пансион отдают из разведённых семей, и это плохо. Поэтому у нас нет такой практики, и слава Богу, как опять же принято на Западе, когда ребёнка в 12 лет из семьи отсылают, и он начинает воспитываться и жить в пансионе. У нас этого нет. У нас в общежитии только иногородние дети. И они тщательно отобраны. Потому что мы тоже следим за тем духом, той атмосферой, которая у нас в пансионе. Но этого, например, нельзя было узнать из практики английской или швейцарской школы. Их практика совершенно нам не подходит. Те же дети, которые к нам возвращаются из швейцарских или английских школ, – это трудные случаи. Это трудные подростки. Потому что, конечно, воспитание там находится на драматично низком уровне, по сравнению с любой православной гимназией России точно, но я бы даже сказал, что даже с общеобразовательной школой. Поэтому те родители, которые отправляют детей за границу, они совершают преступление по отношению к своим детям. Потому что то, что к ним вернётся, будет совершенно не соответствовать рекламному буклету, на который они ориентируются.

Царьград: У Вас в гимназии есть такие дети, которые поучились где-то в Великобритании, но вернулись доучиваться сюда?

К.М.: Слава Богу, родители их опомнились вовремя и перевели детей в школу к нам. Мы очень тщательно отбираем таких детей. Мы не берём всех, кого нам рекомендуют. Потому что иногда это уже слишком далеко зашедшие случаи, мы понимаем, что ребёнок не сумеет вписаться в ту дружелюбную и православную атмосферу, которую мы создаём в нашей школе.

Царьград: Если сравнить выпускников тех же элитных школ Великобритании и Ваших по интеллектуальному уровню, по психологическому, сильно они отличаются?

Красный угол с Еленой Шаройкиной. В гостях Константин Малофеев

К.М.: По интеллектуальному судить сложно, потому что там несколько другая система образования. И там делается упор на другое. Там больше специализация. А всё-таки наше образование более академическое, более всестороннее. Поэтому я бы не стал говорить, что здесь есть большая разница. Всем известно, что советская школа, которая является прямой продолжательницей классической российской гимназии, – это самая сильная школа в естественных науках. Это известно. Гуманитарные науки в советское время были страшно запущены. Потому что они были испорчены марксизмом-ленинизмом, и их только в 90-е годы стали восстанавливать. Поэтому, к сожалению, то, что сейчас у нас преподаётся в качестве гуманитарных наук, истории или обществознания, – это робкие шаги без твёрдой и понятной внутри них мысли. Потому что и учителя, и составители учебников боятся быть последовательными, проводить какую-то идею, чтобы не быть обвинёнными в том, что они не удовлетворили интересы какой-либо из групп населения. Нам в нашей школе гораздо проще. Мы говорим о том, что мы православная школа. Мы говорим о том, что мы хотим воспитать верных сынов Отечества. У нас на стенах висят царские портреты и картины из истории России. Мы гордимся своим Отечеством. В этом смысле нам проще. Потому что любовь к Отечеству, гордость за Россию и вера в Бога пронизывают любые наши гуманитарные дисциплины.

Царьград: Как сегодня современным детям нужно преподавать православие, чтобы они восприняли самое ценное? Потому что дети в интернете всё что угодно сейчас могут читать.

К.М.: Для начала у них надо отобрать телефоны на входе, чем мы и занимаемся, и выдаём их только по окончании учебного дня. Это первое. Потому что, безусловно, сейчас ребёнок воспитывается интернетом, социальными сетями, он в них живёт. Смартфон – это главный его учитель. И если школа и семья, особенно семья, не будет играть бОльшую роль в жизни ребёнка, то есть если время общения с родителями и учителями не станет больше, чем время, которое он проводит в смартфоне, вы ребёнка потеряли. И что бы вы потом ни делали, он уже воспитан телефоном. Это очень важно. Гаджет надо просто забрать. Его нельзя исправить. Он должен на какое-то время покинуть ребёнка. Желательно, чтобы ребёнок пользовался им час-полтора в день, и исключительно для коммуникации. Потому что никуда не отнимешь то, что это средство современной коммуникации. Но именно средством современной коммуникации он и должен оставаться, а не средством воспитания. Когда ребёнок бесконтрольно лазит по каким-то сайтам, которые вы не знаете и не контролируете, и получает оттуда жизненные установки, которые могут противоречить вашим ценностям или противоречат установкам школы.

Царьград: Как преподаётся в Гимназии Святителя Василия Великого история православия и вообще всё, что связано с богословием? Это делают священники, богословы?

Духовник Гимназии Святителя Василия Великого – отец Владимир Вигилянский. Фото: Телеканал «Царьград»

К.М.: Да, это делают священники. У нас замечательная кафедра Закона Божьего. Туда входит тот самый отец Андрей Ткачёв, наш духовник – отец Владимир Вигилянский. завкафедрой – Отец Дионисий Лобов, одновременно он является завкафедрой теологии Института иностранных языков, и отец Александр Стародубцев. В детском саду нашим священником, окормляющим малышей, является отец Алексей Кузнецов, который недавно переехал к нам из Пензы. Когда его жена Анна Кузнецова стала омбудсменом по делам детей, отец Алексей перешёл к нам в гимназию. Получается, у нас пять священников в школе, и с ними мы стараемся всё-таки учить наших детей Евангелию и благочестию, практической литургии.

Царьград: В одном интервью Вы сказали, что сами хотели бы быть учителем истории. Почему именно этот предмет Вы хотели бы преподавать?

К.М.: Потому что я его знаю. Я не знаю физику настолько, чтобы быть учителем физики, но знаю и люблю историю. Собственно говоря, всех учителей истории в нашей школе я собеседовал сам. И как-то стараюсь влиять на курс истории. Но, конечно, если бы была возможность заниматься этим больше, я бы с удовольствием занимался. Это мой любимый предмет. История была моим любимым предметом в школе, когда я был учеником. Когда поступал на юрфак, выбор был сделан именно потому, что там была кафедра истории государства и права. Я всю жизнь занимаюсь историей, люблю археологию. Поэтому для меня это очень близкий сердцу предмет.

Царьград: Какие учебники писались специально для Вашей гимназии?

Гимназия Святителя Василия Великого. Фото: Телеканал «Царьград»

К.М.: У нас есть «Окружающий мир» для начальной школы. У нас есть тетради английского языка, в которых много православных святых английских, совершенно забытых, в том числе самими англичанами. Это те, кто крестили Англию. Мы стараемся, преподавая английский язык, одновременно знакомить детей с тем, что Англия – это не обязательно современная поп-культура. Потому что обычные учебники, которые доступны сейчас детям, – в них идёт жесточайшая пропаганда разврата и либеральных ценностей, в рамках как бы знакомства с английской орфографией и синтаксисом. А на самом деле одновременно там даются совершенно чужие для нашей культуры моральные ценности. И это вы можете найти, посмотрев в учебник своего ребёнка, а особенно в какую-нибудь книжку-хрестоматию, которую им дали для чтения в школе. Мы же смотрим на то, что именно даём читать по-английски. И наши педагоги озаботились тем, чтобы была такая книга про английских святых, потому что там можно дать и английскую грамматику, и одновременно познакомить детей с той прекрасной историей Англии, когда она была сказочной, волшебной страной, которую мы любим по Толкину и Льюису.

Царьград: А учебник литературы в гимназии тоже какой-то особый?

К.М.: Нет отдельного учебника литературы. Учебником литературы являются сами произведения. Вопрос – как ты их даёшь.

Царьград: Прекрасно. То есть вы анализируете произведения.

К.М.: Конечно. У нас в последних классах есть специализация. У нас вообще три ступени. Есть начальная школа, где один учитель и, соответственно, физкультурник и учитель английского языка. Затем средняя школа. И начиная с 9-го класса – специализация. Именно туда мы ведём сейчас набор одарённых детей по всей стране. У каждой специализации – мы называем это факультетами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта» – есть свои гербы, хоругви. И есть свой евангелист-покровитель. «Альфа» – это апостол Матфей, он изображён на хоругви. Это направление выбирают те, кто учится экономике. Потому что практика показала, что до половины наших детей поступают на что-либо, связанное с экономикой, бизнесом, менеджментом. И соответственно, они углублённо занимаются теми предметами, которые им нужны. Они ездят на экономические факультеты, слушают мастер-классы, у них есть специальные занятия, посвящённые поступлению непосредственно в те вузы, где они будут учиться экономике и менеджменту. На этом направлении основной партнер — экономический факультет МГУ.

Спортзал Гимназии Святителя Василия Великого. Фото: Телеканал «Царьград»

«Бета» – это политика и право, покровитель – апостол Марк. Это направление имеет тесные связи с МГИМО и юрфаком МГУ – моим родным факультетом, моей альма-матер. Декан этого направления в нашей гимназии – Виталий Сергеевич Нежинский.

«Гамма» – это естественные науки, покровитель – евангелист Лука. Там два подразделения, у нас достаточно много выпускников поступает в медицинские вузы, мы сотрудничаем с Медицинским университетом имени Пирогова. Также много будущих нефтяников и химиков. Поэтому у нас есть медико-биологическое и физико-математическое отделения. Там же преподаётся робототехника, углублённо физика и математика. Куратором этого направления от вуза является преподаватель мехмата МГУ. Декан факультета в гимназии – Татьяна Георгиевна Зинченко.

«Дельта» – это языки, филология. Получается, что в основном девичий факультет. Покровитель – евангелист Иоанн. Там преподаётся два, а по желанию три языка. И готовятся гимназисты к поступлению на филологический факультет или иностранные языки. Вузы-партнеры этого профиля – МГИМО, МГУ.

В нашей гимназии очень сильный преподавательский состав: 11 кандидатов наук. Есть даже победитель конкурса «Учитель года – 2017» Иван Алексеевич Смирнов.

Царьград: А по какому принципу вводятся новые предметы в гимназии? Я слышала, что скоро китайский язык появится.

К.М.: Это по желанию. Сейчас, вследствие того что мы являемся гимназией, мы должны давать два языка. И в следующем году нас ждёт изменение. Из-за того что мы были классической гимназией, мы преподавали латынь. В следующем году мы попробуем заменить латынь на греческий, потому что в греческом есть как компонент древнегреческого языка, так и новогреческого, который является живым языком. А детям православным это даёт возможность понимать молитвы на греческом, читать Евангелие на языке оригинала, то есть на языке, на котором его писали евангелисты. Ну и тем, кто поедет и посетит, когда это получится, православные святыни в Греции, мальчикам на Афоне, даст возможность слушать службу, понимать её – что может быть прекраснее! А вот в профиле «Гамма» дети уже могут брать любой другой язык. Можно так делать и в классах средней школы, если есть выдающийся ученик. Например, у нас есть победительница региональной олимпиады по итальянскому языку. Также по китайскому языку у нас есть победитель олимпиады. Но это индивидуальные занятия. В том случае, если у ребёнка есть такие способности и родители хотят их развивать, мы, безусловно, предоставляем возможность развиваться в любом направлении.

Царьград: В этом году Гимназия отмечает 13 лет. Чем Вы особенно гордитесь, какими достижениями? Может быть, еще есть какая-то мечта, что-то хотелось бы осуществить?

К.М.: Мы гордимся нашими олимпиадниками. Мы гордимся тем, что в прошлом году по Одинцовскому району мы были лидерами, разделив первое место с ещё одной лучшей государственной школой. Как правило, частные школы избегают государственных рейтингов и объясняют это тем, что они как бы существуют в некоей другой реальности. А мне кажется, здесь есть доля лукавства. Мы всегда, с самого начала существования, мерили себя по общему рейтингу и соотносили себя со всеми школами Одинцовского района. А это не самый слабый район в Московской области, а может быть, и в стране. И мы гордимся тем, что по олимпиадам в прошлом году разделили первое место с ещё одной лучшей государственной школой. Это наше достижение. Наши воспитанники побеждали на международных конкурсах, они продолжают побеждать на олимпиадах. Но главное достижение, безусловно, в том, что наши выпускники поступают туда, куда хотят. Потому что школа, в конце концов, существует для того, чтобы стать ступенькой к дальнейшему развитию школьника, выпускника, ребёнка. И чтобы он смог поступить туда, куда хочет. Общаясь с нашими выпускниками (у нас, слава Богу, уже было пять выпусков), я знаю, что они все очень хорошо учатся. А обычная их реакция при поступлении в вузы – как же там легко учиться после гимназии! Это лучшая оценка того, что мы действительно чему-то их учили, если у них память об этом остаётся так надолго и знаний хватает ещё на долгие годы учёбы в вузе.

Бассейн в Гимназии Святителя Василия Великого. Фото: Телеканал «Царьград»

Царьград: Очень интересен тот урок, который Вы ведёте для старшеклассников. О чём Вы им рассказываете?

К.М.: Обо всём, о разном. Последний урок был про русский космос, например. Я просил написать эссе. После этого мы обсуждали, каков этот русский космос. И у всех он был разный. У кого-то космос состоял из писателей, поэтов, вообще всех великих людей, которые, как звёзды, сияют нам из истории России. Такой был образ. У кого-то был космос, где русские люди ищут Бога. У кого-то был русский космос как символ нашего первенства. Потому что наш Юрий Гагарин, и потому что именно мы открыли космос всему миру. Я стараюсь научить их мечтать, фантазировать, думать о будущем. Ну и конечно, у меня есть роскошь, которой нет у простого учителя. Потому что учитель должен давать материал в соответствии с программой, а я могу позволить себе задавать какие угодно вопросы. Мне хочется, чтобы они широко мыслили, научились мыслить самостоятельно. К сожалению, современный стандарт, который придуман, ужасен, ничем не оправдан, его надо просто выкинуть, его нельзя улучшить. Это стандарты под названиями ЕГЭ, ОГЭ. Это роботизирует, примитивизирует ребенка. Мы вообще в нашем обучении и в частности я на своих уроках пытаемся всё-таки научить их мыслить самостоятельно, что самое важное.

Я бы хотел, кстати, сказать, что в тех школах, с которых мы брали пример, из западного мира, англосаксонского, – там же всё это просто и понятно. Для этого надо посвятить немножко времени изучению предмета, чтобы понять, что ЕГЭ, которое взято слепком из американского мира, делалось для школ, где американцы воспитывают плебс, прямо, не стесняясь этого. Вот для школ Гарлема. А в престижных учебных заведениях что в Америке, что в Англии детей учат самостоятельно мыслить. Они задают им эссе о том, как изменить мир. И они воспитывают элиту, которая должна править – как Англией и Америкой, так и желательно, не стесняясь этого, всем миром. Вот каким образом их воспитывают там. В нашем случае с этим ЕГЭ нас поставили просто на конвейер колонизации, с тем чтобы наши дети не мыслили самостоятельно, а чтобы они учились заполнять клеточки. Это очень плохо. И я надеюсь, что рано или поздно мы придём к отмене ЕГЭ. Потому что ничего хорошего в нём нет.

Царьград: Вам бы хотелось, чтобы Ваши выпускники, подобно выпускникам Царскосельского лицея, стали какими-то выдающимися государственными деятелями?

К.М.: Ну конечно. Всякому учителю этого бы хотелось. Я не учитель, я учредитель школы. Но, безусловно, когда у тебя есть такой близкий и тёплый для переживания предмет, как школа, то у тебя просто появляется много детей. Этот психологический аспект понятен любому учителю. Что у тебя становится много детей. Что есть свои (у меня, например, трое), а тут у тебя появляется ещё 300. И ты чувствуешь к ним всё-таки некую привязанность, ты считаешь этих детей своими. И ты радуешься их успехам, сопереживаешь их огорчениям. Конечно, тебя это, безусловно, трогает, и ты не можешь не следить за ними. Так это устроено. Мы это делаем. У нас есть ассоциация выпускников. И когда мы встречаемся с ними, я обязательно говорю: дети, мы вам будем помогать, если мы можем чем-то помочь вам в жизни. Всегда обращайтесь в альма-матер, мы считаем вас своими выпускниками, и мы очень хотим, чтобы у вас всё получилось.

Парадная Гимназии Святителя Василия Великого. Фото: Телеканал «Царьград»

Царьград: Вам хочется побыстрей увидеть 40 ребят, которые приедут к Вам на конкурс со всей России? Может быть, Вы придёте к ним на экзамены в мае?

К.М.: Мне очень хочется, поэтому я не приду. Я не хочу влиять на объективный отбор. Потому что это всё-таки должны делать профессиональные педагоги, которым в дальнейшем воспитывать этих детей. Которые должны провести объективный экзамен, получить срез. Провести с ними собеседования. А там будут собеседования и с психологом, и с духовником. Но главным является совершенно объективный экзамен, который будет сдан не по стандартам ЕГЭ, а по нашим собственным тестам. Потому что это наша частная стипендия, и мы хотим отобрать тех детей, которые будут хорошо учиться, у которых будут гореть глаза, которые захотят получать образование в нашей школе. И которым мы сможем дать именно то, что хотят они, и потом гордиться их успехами.

Царьград: И, завершая наш разговор, что нужно сделать для того, чтобы русские дети не уезжали учиться и жить за границу? Не секрет, и даже президент об этом сказал, что иностранные фонды охотятся за самыми талантливыми и одарёнными русскими школьниками. Затем гранты, бесплатное обучения в Германии, Великобритании и так далее.

К.М.: Я считаю, что нужны кнут и пряник. Нужен кнут для чиновников. Считаю, что детям чиновников должно быть запрещено учиться за границей. До определённого возраста. Школы – безусловно. Я бы включил сюда ещё бакалавриат. Потому что это период становления ребенка. Дальше – пожалуйста, поступая в магистратуру, может вообще уехать за границу. Но это будет уже взрослый человек, это будет его выбор. Мы не можем папу-чиновника обязать делать выбор за взрослого сына или взрослую дочь. Но когда родитель делает выбор за ребёнка, то есть выбирает школу, даже поступление в университет в 16-17 лет, когда это ещё несовершеннолетнее чадо, – обучение всё-таки должно происходить здесь. Потому что «будете там, где сердце ваше», сказано в Евангелии. И конечно, если сердце любого родителя с ребёнком, а дети у тебя учатся в Лондоне или в Америке, то довольно трудно существовать в ситуации холодной войны, к которой мы практически сейчас пришли, в связи с неприкрытой американской и западной агрессией против нас. И если в этот момент дети учатся там, это очень странно. Потому что чиновник в это время должен принимать решения исходя из национальных интересов России. А будет ли он их принимать в случае, если у него дети учатся там и он относится, безусловно, с другим, более домашним чувством к стране пребывания собственного чада? И конечно, он более снисходительно будет относиться к стране, которая в этот же момент, например, совершает агрессивные действия против его собственного народа. А что касается пряника, то это, безусловно, должно просто пропагандироваться. Нужна просветительская работа.

Константин Малофеев поздравляет гимназистов с Днём знаний. Фото: Телеканал «Царьград»

Нужно рассказывать о том, что работодатели не берут на работу с бОльшим желанием и хотением выпускников западных вузов. Это чистая правда. Я сам работодатель. И я не беру… И не только я. Все, кого я знаю. Если приходят одновременно выпускник хорошего московского вуза и человек, приехавший из-за границы, – я не знаю ни одного случая, чтобы кто-то предпочёл выпускника из-за границы. Этого уже давно нет. Это было в колониальных 90-х. Сейчас этого нет. Но об этом надо рассказывать. К сожалению, родители об этом не знают. Кстати, зачастую это делают родители, которые сами не проходили этого, например, сами оканчивали вуз где-то в провинции. А им сейчас кажется, что ну какая разница, Москва или заграница. Они сами этого не переживали. Тот, кто окончил хороший вуз сам, как правило, отдаёт в этот вуз собственного ребенка. Он знает цену школы. Я оканчивал юрфак МГУ и учился в Бельгии.

Я знаю и цену нашему хорошему образованию, и цену хорошему образованию европейскому. И я не вижу никаких причин, для чего ребенок должен поступать в университет там. Это сейчас я уже говорю не из каких-то политических соображений, а исключительно из интересов детей. Поэтому мне кажется, что с точки зрения пряника нужно обязательно рассказывать: работодатель не заинтересован в том, чтобы взять ребёнка – выпускника западного вуза. Об этом нужно рассказывать, об этом люди должны узнать. Об этом не должны писать только либеральные журналисты, которые бесконечно пишут о том, как там прекрасно. Надо просто сказать правду. И перестать эту пропаганду того, что всё на Западе хорошо и прекрасно. А для чиновников это должно быть просто невозможно. Если человек свободной профессии – пожалуйста, это твой выбор, ты можешь учить своего ребёнка как угодно и где угодно. Это твой собственный жизненный выбор. Ты можешь жить за границей, можешь жить в России. Но если ты чиновник, работаешь на государство и тебе другие люди доверили принимать за них решения, связанные с их дальнейшей судьбой, то, конечно, ты имеешь ограничения.

Царьград: Спасибо большое, Константин Валерьевич.