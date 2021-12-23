Скрытая опасность: как выяснить, что происходит в детском саду

Психолог объясняет родителям, почему ребенку может не нравится находиться в детском саду и как повлиять на ситуацию.

Елена Жатько, кандидат психологических наук, специалист центра душевного здоровья «Альтер».

Если вы забираете из детского сада грустного ребенка, а вечером малыш начинает тревожиться, что утром его опять туда отведут, то не делайте вид, будто все хорошо.

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Прислушайтесь, что малыш рассказывает о воспитателях и других детях. Верьте ему, ибо даже вымысел бывает не лишен правды. Но в беседе с ребенком избегайте вопросов, в которых уже содержится желаемый ответ. Например, таких: «Тебя там не обижают?» или «К тебе хорошо относятся?» и так далее. И тем более не высказывайте при ребенке ваших личных недовольств детским садиком или воспитателями и их методами. Это тоже может служить причиной нежелания ребенка туда ходить.

Обычно дети дошкольного возраста в игре копируют поведение взрослых. Причем в детском саду они играют в то, что наблюдают дома, а дома — в то, что видят в детском саду. Если поиграть вместе с ребенком в детский сад, предложив ему роль воспитателя, то вы можете многое узнать о человеке, с которым остается ваш ребенок. Ролевая игра с ребенком во многом может помочь и избавиться от нежелания посещать детский садик.

Лучше один раз увидеть

Не лишним будет поискать причины и в самом детском саду. Если вести наблюдение, то можно заметить, с каким воспитателем ребенок чувствует себя спокойно. Поговорите с другими родителями из вашей группы и с теми, чьи дети ранее ходили к этому сотруднику, выясните, были ли у других малышей подобные проблемы и с чем они связаны.

Попробуйте приходить за малышом в разное время, не ставя об этом в известность воспитателей, и слушать, как персонал учреждения обращается с детьми, чем заняты дети, как они общаются друг с другом. Попросите воспитателей показать вам помещение, где ребенок спит, играет, ест и гуляет. Оцените их с позиции ребенка. Там интересно? Уютно? Комфортно и безопасно? Что может его пугать? Понаблюдайте, как дети решают свои конфликты. Вы имеете на это право.

Когда дело в воспитателе

Стоит насторожиться и в том случае, если воспитатели сами жалуются на вашего ребенка. Но не спешите им слепо верить или, наоборот, игнорировать: постарайтесь разобраться с ситуацией по существу. Часто неопытные или испытывающие профессиональные трудности работники образования стремятся избавиться от «проблемного» ребенка, к которому нужен индивидуальный подход или больше внимания. Да и лучший способ защиты, как известно, нападение.

В любом конфликте всегда есть минимум две стороны. И не бывает такой ситуации, чтобы только одна сторона была правой или виноватой. Но за вашего ребенка заступиться можете только вы, родители. Поэтому, если вы столкнулись с подобными трудностями в детском саду, особенно если ваш ребенок с удовольствием и без проблем посещает другие детские развивающие центры, кружки и секции, то не бойтесь переводить его в другую группу или в другой детский сад.

Объективная оценка

Родители часто допускают такие ошибки, как: «Ничего, пусть привыкает», «Если ругают, значит, заработал, зря ругать не будут», «У меня нет времени и сил этим заниматься», «Это несерьезно» и так далее.

Также нехороши другие крайности, а именно — когда родители во всем винят детский садик, воспитателей, образовательную систему.

Не пойдет ребенку на пользу и то, что вы утром ведете его в заранее плохом настроении и в ожидании чего-то плохого, даже если об этом не говорите вслух. Ребенок поймет ваше беспокойство и напряжение по-своему: он его либо скопирует, либо будет волноваться за вас, что скажется на его поведении или на состоянии здоровья.

Впечатлительный ребенок: о чем должны знать родители

Бывают случаи, когда ребенок тяжело переживает любой выход из дома, а при виде других людей прячется за кого-то из родителей. И тут причиной могут быть личностные особенности самого ребенка. Таких малышей просто необходимо водить в детские дошкольные учреждения, иначе бывают случаи, когда ребенок в первом классе сидит на уроке исключительно с мамой или бабушкой.

Для этого родителям нужно набраться терпения, уважать права и интересы своего малыша и не испытывать по этому поводу никаких эмоций, пожалуй, кроме любви. Подберите такие дошкольные учреждения, в которые можно приходить вместе на какое-то время.

Ни в коем случае не подталкивайте ребенка к какому-либо действию, не уговаривайте, не приводите в пример других и будьте спокойными. Просто молчите, выражая любовь и заботу. Разрешите ему прятаться за вас и делать то, что он захочет. Чем больше его потребностей вы удовлетворите, не ставя каких-либо условий, тем раньше у ребенка появится чувство защищенности и тем быстрее он захочет посмотреть, что там происходит, чем заняты другие дети. Но не превращайте это во вседозволенность, а придерживайтесь правил, установленных в детском саду, а также уважайте воспитателей и других детей.

• Вечером обязательно интересуйтесь, что малышу понравилось, а что нет. Каждый раз помогайте ему найти и назвать хоть один положительный момент в сегодняшнем дне, проведенном в детском саду.

• Сделайте с малышом специальный альбом-календарь «Мои успехи в детском саду», в котором наклейками или рисунками отмечайте дни посещения детского сада, которые чем-то понравились и запомнились ребенку.

• Перед сном рассказывайте вашему ребенку сказку о том, как ваш малыш завтра пойдет в детский сад, о том, как там все будет хорошо, как маленькие ангелочки будут его оберегать и помогать, а гномики (или любые волшебные персонажи) будут помогать преодолевать трудности и делать его уверенным и так далее.

• Утро начинайте с приятного мягкого пробуждения и слов, которые помогут почувствовать ребенку вашу любовь и нежность. Во время утреннего сбора в детский сад создайте дружелюбную, позитивную обстановку. Исключите спешку и любые источники напряжения.

• По дороге в детский сад поговорите с ребенком о том, что он ждет от сегодняшнего дня. Помогите ему найти положительные моменты в посещении детского сада: например, увидеть ребят, поиграть в игрушки, посетить утренник и так далее.

• Узнайте у ребенка, кто из детей ему понравился, с кем бы он хотел подружиться. Познакомьтесь с родителями этих детей и пригласите их в гости или договоритесь о совместных прогулках после детского сада и в выходные. Дружеские отношения помогут ребенку быстрее вписываться в группу и легче переживать процесс адаптации.

• В любом случае, даже если ваш ребенок не ходит в детский сад, то водите его в кружки, секции, любые другие дошкольные развивающие учреждения. Главное, находите время на своего ребенка и походы с ним в важные места. И помните: любые трудности можно преодолеть только всем вместе, как в сказке «Репка».

Желаю вам удачи!

Статья опубликована на сайте Letidor.ru