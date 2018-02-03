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Реакция или осложнения. Опасно ли делать прививки ребёнку?

Все материалы сюжета Журнал «АиФ Про Здоровье» № 1-2 (124), январь-февраль 2018

Многие активно уговаривают не делать прививки детям: дескать, у каждого второго — осложнения, лечить которые нужно не один год. Получается, врачи это просто скрывают?

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Отвечает руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний ФГБУ «НИИ детских инфекций ФМБА России», доктор медицинских наук, профессор Сусанна Харит:

—  Есть реакции на прививку, а есть осложнения.

Реакция на прививку бывает примерно у 10-20% детей. С чем это связано? Мы вводим чужеродные вещества — «убитые» или ослабленные бактерии и вирусы или «кусочки убитых» микроорганизмов. Иммунная система отвечает тем, что вырабатывает специальные белки (их называют антителами) и образует клетки-«убийцы», которые в дальнейшем при встрече с живыми возбудителями защитят от них организм. В ходе этих сложных процессов вырабатываются нужные иммунной системе вещества, которые могут вызвать повышение температуры и небольшую интоксикацию.

Но важно: реакции на прививку всегда возникают в определённое время.

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Неживые вакцины

Если мы вводим вакцину, где нет живого вируса, реакция возникает в первые же сутки и к третьему дню ребёнок чувствует себя нормально. Но если недомогание, температура появятся позже или будут сохраняться дольше 3 дней — это не реакция на прививку, ребёнок одновременно с прививкой заболел, и нужно выяснить чем.

Живые вакцины

Когда мы вводим живые вакцины — против кори, паротита, краснухи, — недомогание возникает с 5-го по 14-й день. Не в 1-4-й день!

Реакция на прививку проходит сама и не требует лечения, не оставляет никаких последствий. Но, если температура высокая (выше 38-38,5°), надо дать ребёнку жаропонижающее, так как при высокой температуре дети могут давать судорожные состояния, и вызвать врача, чтобы он исключил присоединение какого-то заболевания. Высокая температура после прививок возникает у 1-4% детей.

Возможно появление отёка и красноты в месте прививки, такие реакции проходят сами за несколько дней.

А осложнения после прививки — это серьёзная ситуация, например, тяжёлая аллергическая реакция на компоненты вакцины. Но, к счастью, они бывают редко. Например, анафилактический шок случается один раз на миллион доз, а крапивница — один раз на 30-50 тысяч доз.

5 мифов от антипрививочников

Рассказывает врач-специалист по общественному здоровью и здравоохранению Павел Стоцко.

Миф 1. Прививки приводят к инвалидности

В журнале Lancet («Лансет») в 1998 году была опубликована работа учёного Эндрю Уэйкфилда, который доказывал, что вакцинация вызывает детский аутизм. Но потом оказалось, что всё это неправда — это была не только подмена понятий, но даже и фальсификация научной работы. Естественно, было опубликовано опровержение, но волна уже пошла. И до сих пор это «­исследование» является нормой для антипрививочников.

Стоит понимать, что случаи инвалидизации от прививок дейст­вительно могут быть, но только в одном случае. Это не связано с самой вакциной или вводимым антигеном. Проблемы могут возникнуть, если нарушаются правила использования препарата, например, превышается дозировка. К примеру, неподготовленная медсестра берётся за вакцинацию и путает количество вводимого средства. Сама же прививка, при условии что вакцина введена правильно и у человека нет аллергии, на организм никакого негативного влияния не окажет и сопутствующих заболеваний не вызовет.

Миф 2. Прививки содержат всю таблицу Менделеева

Многие уверены, что в качестве дополнительных компонентов в вакцины добавляют самые разно­образные вещества, в т. ч. и такие смертельно опасные, как ртуть, формальдегид и т. д. Но при этом противники прививок забывают, что речь идёт о пределах допустимых норм. Так, каждая вакцина действительно может содержать всё что угодно. Но в дозах, допустимых для применения в живом организме. Ртуть есть даже в обычной воде, и её никто не боится и даже не задумывается о ней.

Миф 3. Лучше переболеть и выработать естественный иммунитет

Это не самый лучший выход. Ведь достаточно один раз серьёзно заболеть, чтобы получить крайне тяжёлые осложнения. Многие из тех патологий, которые считаются детскими и профилактируются прививками, тяжёлые и смертельно опасные. Кроме того, стоит понимать, что мы делаем вакцину не для того, чтобы на 100% защититься от болезни, а для того, чтобы не получить серьёзных осложнений.

Миф 4. В России нет смертельно опасных заболеваний

В России действительно сегодня нет таких смертельных инфекций, как дифтерия, полиомиелит, корь. Но это связано исключительно с тем, что раньше практически все поголовно прививались. И сейчас мы наблюдаем картину, когда из-за отказа от прививок смертельно опасные патологии начинают возвращаться.

Миф 5. Вакцинация — это заговор фармкомпаний с целью получения выгоды

Все вакцины, которые есть в Национальном календаре прививок, оказались там по результатам большого количества исследований, во время которых проводили вакцинацию и ревакцинацию, а также в течение нескольких лет и даже десятков лет изучали титр антител в крови. Именно по количеству этого титра и определяются необходимость повторной вакцинации и длительность защиты организма от инфекции.

Сами же фармкомпании должны доказать безопасность и эффективность своих препаратов — и на это они тратят огромные деньги.

Простой способ укрепить иммунитет

Помните, что прививки — не панацея. Даже привитому ребёнку полезны физкультура и закаливание. А самый большой вклад в укрепление иммунитета вносит правильное питание. Если вы сторонник натуральных продуктов, вспомните про рыбий жир. Сегодня педиатры всё чаще советуют вернуться к этому простому средству оздоровления детей.

Рыбий жир — это настоящий суперфуд. В нём содержатся рекордные количества сразу трёх полезных иммунитету веществ: омега-3, витамин А и витамин D. Они повышают способность организма сопротивляться болезням, а значит, снижают частоту и тяжесть заболеваний у детей.

С наступлением осени рыбий жир следует давать ребёнку ежедневно. Особенно важно придерживаться этого правила первые три года жизни, когда процесс формирования иммунитета идёт наиболее активно.

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