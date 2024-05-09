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Сколько раз в сутки можно давать ребенку жаропонижающее?

Жаропонижающие препараты назначаются при выраженной лихорадке (38-38,5 °С). Лекарства можно давать детям до 3 месяцев, пациентам с хронической патологией, а также при дискомфорте, связанном с ознобом, дрожью в теле, головной болью, ломотой в теле.

 

Какие препараты можно использовать?

Для снижения температуры у детей рекомендованы только препараты парацетамола и ибупрофена.

Сколько раз в сутки можно давать детям жаропонижающее?

Разовая доза парацетамола — 10-15 мг/кг массы тела каждые 4-6 ч. Максимальная безопасная суточная доза — 60 мг/кг/сут. У детей первых трех месяцев жизни можно использовать только парацетамол. Если температура не снижается, принять следующую дозу парацетамола, допускается через 1,5-2 часа. За сутки можно дать максимальную разовую дозу четыре раза с интервалами 4-6 часов.

 

Рекомендованые разовые дозы ибупрофена — 5-10 мг/кг, интервал между дозами 6-8 часов. Максимальная суточная доза — не более 30 мг/кг. За сутки можно дать максимальную разовую дозу три раза с интервалами 6-8 часов.

Жаропонижающие препараты не рекомендуется применять более трех дней без консультации врача.

Источники:

https://sp03tmn.ru/ru/vysokaya-temperatura/vysokaya-temperatura/

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