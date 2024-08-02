Можно ли хлеб кормящей маме? Отвечаем

Многие молодые мамы считают, что хлеб при грудном вскармливании в первый месяц запрещен. Якобы от этого у ребенка могут быть газы и колики. Это не совсем так. Рацион женщины должен обеспечивать потребности ее и ребенка, а значит, быть сбалансированным.