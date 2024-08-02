РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 211 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Бакланов
    Второй минус - ребенок не совсем здоровый...Пять плюсов поздн...
  • Виктор Попов
    Уважаемые! Пока Верховный Главнокомандующий Не Отдаст Приказ ВКС(!) и Бомбардировочной Авиации(!) - "УНИЧТОЖИТЬ Погра...Упала на дочь и п...
  • Сергей Дудник
    "Анна Арутюнян, психолог-консультант, с­пециалист по детско-родительским отношениям" - у такого "специалиста" свои де...Кто в доме хозяин...

Можно ли хлеб кормящей маме? Отвечаем

Раньше без хлеба не садились за стол, а теперь – оспаривают его полезные свойства. Но если до того, как стать мамой, многие женщины отказывались от кусочка ради сохранения стройности, то с появлением малыша задумываются: а не навредит ли такая пища ребенку? Разберемся, какой хлеб можно при ГВ.

5b5aaefb-b493-4ad1-a31c-5ae5415cf278
Источник: Unsplash

Комментирует врач-педиатр КГ «Лапино» Антон Равдин.

Принципы здорового питания для мам

Союз педиатров России напоминает, что рацион мамы должен быть разнообразным и сбалансированным:

  • для восполнения витаминов и микроэлементов, уровень которых снизился в беременность,
  • для обеспечения ежедневных потребностей мамы,
  • для поддержания уровня энергии,
  • для достаточного уровня лактации и качественного состава грудного молока.

Специалисты считают, что в первые 6 месяцев после рождения ребенка физиологические потребности организма в энергии и питательных веществах выше из-за максимальной выработки грудного молока в этот период1.

В рекомендациях по питанию хлеб при ГВ присутствует. ГУ НИИ питания РАМН суточной нормой считает 150 г пшеничного и 100 г ржаного хлеба. 

Ржаной хлеб кормящей маме рекомендуют как источник ценных витаминов и микроэлементов. В рекомендуемой дозе (100 г) содержится значительная часть суточной нормы важных веществ:

  • B1 – 29%,
  • B2 – 19%,
  • B9 – 38%,
  • PP – 19%,
  • Na – 46%,
  • P – 16%,
  • Fe – 16%,
  • Mn – 41%,
  • Cu – 19%,
  • Se – 56%,
  • Mg – 10%,
  • Zn – 9.5%.

Цельнозерновой полезнее

Цельнозерновые продукты – основной источник энергии. Именно их рекомендуют включать в здоровый ежедневный рацион, в том числе для беременных и кормящих женщин2.
  • Цельное зерно богато полезными веществами: клетчаткой, железом, витаминами группы B, различными минералами.
  • Цельнозерновой хлеб и крупы насыщают организм достаточным количеством фолиевой кислоты.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОСЛЕ РЕКЛАМЫ
Яндекс ИгрыРеклама•16+
Сделайте перерыв! Сыграйте «Викторина Эрудит»
Подробнее

Качество грудного молока напрямую зависит от рациона матери. Особенно это относится к некоторым водо- и жирорастворимым витаминам: С, В1, В2, В4, В6, В12, А, D.

Что включить в рацион

Рекомендации от специалистов некоммерческого академического центра и сети клиник Mayo Clinic для беременных и кормящих женщин:

  • Убедитесь, что минимум 50% от потребляемых зерновых продуктов – из цельнозерновой муки.
  • На завтрак – чашка мюсли.
  • На обед – сэндвич с двумя кусочками цельнозернового хлеба.
  • На ужин – паста из цельнозерновой муки.
f513295d-01a8-4135-9ade-409713ead794
Источник: unsplash.com

Количество хлеба в рационе нужно ограничивать. Витамины, микроэлементы и клетчатку, которыми богато зерно, можно получать из коричневого или дикого риса и других круп. Можно добавлять ячмень в супы, рагу, запеканки и салаты.

Откуда страхи?

Многие молодые мамы считают, что хлеб при грудном вскармливании в первый месяц запрещен. Якобы от этого у ребенка могут быть газы и колики. Это не совсем так. Рацион женщины должен обеспечивать потребности ее и ребенка, а значит, быть сбалансированным.

Став мамой, продолжайте придерживаться здорового питания и не налегайте на хлебобулочные изделия3.

В «красную зону» с достаточно серьезными ограничениями к употреблению попадают только алкоголь, кофеин и рыба. В рекомендованном количестве хлеб при ГВ есть можно. 

Но и злоупотреблять не стоит: за исключением живого цельнозернового или отрубного этот продукт дает энергию за счет достаточно высокой калорийности, но приносит не так много пользы организму. Черный хлеб при кормлении – оптимальный выбор для постепенного снижения и контроля веса. Он обладает наименьшей калорийностью (210 ккал / 100 г).

Отдельные виды вообще употреблять не рекомендуется. Исключите из своего рациона белый хлеб при ГВ и в другие периоды жизни (имеется в виду хлеб из муки высшего сорта): в нем меньше полезных веществ и больше «пустых» калорий, чем в цельнозерновом хлебе.

Также регулярное потребление белого хлеба повышает риск развития сахарного диабета и ожирения. Это особенно касается людей, ведущих малоактивный образ жизни. Дело в том, что белый хлеб обладает очень высоким гликемическим индексом – то есть при его употреблении сахар в крови резко повышается.

Хлеб против анемии

Сбалансированная диета, в которую входят продукты, богатые питательными веществами, помогает избежать авитаминозной анемии. Она возникает вследствие недостатка в организме фолиевой кислоты, витаминов C и B125.

Источники

Антон Равдин
Врач-педиатр КГ «Лапино»
Ссылка на первоисточник
здоровье детей

Картина дня

наверх