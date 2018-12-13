Демократия в действии: в Перми учителям запретили наказывать школьников за непотребный внешний вид

Скандал в Перми, где директор школы отправил на домашнее обучение крашеную в розовый цвет старшеклассницу, завершился полной победой лоббистов «свободы». Теперь учителям запрещено делать замечания малолетним придуркам по поводу их отвратного и вызывающего внешнего вида, а школы могут только рекомендовать (но не настаивать) на соблюдении хоть каких-то правил общежития. Новости СМИ2



Скандал начался с провокации. Некая ученица 10 класса одной из гимназий Перми покрасилась в розовый цвет и в таком виде ходила на уроки. Учителя делали замечания, девица их игнорировала. Тогда директор гимназии, в конце концов, велел моднице привести себя в порядок, а до тех пор выгнал из школы. Именно этого, судя по всему, и добивалась мамаша девицы, депутат Пермской городской думы от партии «Яблоко», которая сегодня борется за увековечивание деятельности признанного иностранным агентомправозащитного общества «Мемориал», Надежда Агишева.



Тетенька подняла хай в либеральных соцсетях и в СМИ, ее поддержали товарки по разуму, и в результате власть сдалась: директора пропесочили на РОНО, а школам Перми было велено до 1 февраля изменить свои уставы так, чтобы не нарушать права хипстеров, гопников и просто придурков, которые захотят явиться в школу в кальсонах.



Новые правила были опубликованы в местных методических рекомендациях, которые стали тут же хитом в СМИ. Теперь школьникам только рекомендовано иметь внешний вид, соответствующий общепринятым в обществе нормам делового стиля и, главное, иметь светский характер, но если ребёнок хочет рваные джинсы или, наоборот, хиджаб, напрямую это не запрещается. При выборе макияжа опять же только рекомендуется использовать дневной, легкий макияж естественных тонов, парфюмерные и косметические средства с легким нейтральным ароматом. При выборе украшений рекомендуется использовать кольца, серьги, браслеты, цепочки и т. п., выдержанные в деловом стиле без крупных драгоценных камней, ярких и массивных подвесок, кулонов и т. п. Имеет ли право школа указать, что явившаяся 9-классница с кольцом за 50 тыс. рублей ведет себя немного неправильно и банально подвергает себя опасности? — нет, только дать рекомендации. Также правилами не рекомендуется ношение аксессуаров с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также пропагандирующих психоактивные вещества, противоправное поведение и другие негативные явления.



Зато появились новые запреты… для учителей. Так, теперь в школьные положения нельзя включать запрет на яркий цвета волос и яркий макияж, длинные волосы у мальчиков, на пирсинг и на декоративный маникюр. Ранее во многих школьных положениях такой запрет был. И, главное, по новым методическим рекомендациям, школам запрещено указывать на какие-либо обязанности родителям.



Агишева и прочая партия «Яблоко» не скрывает, что собирается распространить пермскую инициативу по всей стране.









Плохо тут не только появление неформалов в школах, а и так идущее среди детей разделение по имущественному признаку. В Перми ни учитель, ни директор с 1 февраля не посмеют сказать родителям, что покупать дитяте дорогие игрушки — это не есть хорошо, равно как и унижать тех, у кого этих побрякушек нет или одежда с рынка, а не от кутюр.



«В прошлом августе перед 9-м классом сын вынес нам с отцом весь мозг, — делится мама без пяти минут десятиклассника Егора. — Кроссовки ему подай определенной фирмы, телефон новой модели, рюкзак, футболки — на все у них своя мода. А в этом году вдруг наоборот. Приехали в магазин, а сын ходит: ой, только не это! В итоге отец не выдержал и спрашивает: "Что значит — нельзя?!" Из сына удалось мало что вытянуть. Но я догадалась поговорить с продавщицами в торговом центре, где мы закупались. И с ужасом узнала, что этому явлению почти год. В Москве подростков избивают за определенные модели кроссовок, маек и джинсов. Это называется "дресс-кодекс". Хулиганы подходят со словами "Поясни за шмот" — то есть нужно объясниться, почему ты носишь одежду определенных производителей», — сообщал «МК» еще в прошлом году.



А что бывает, когда «пояснить» школьник не мог…







И такими роликами забит весь интернет. Понимает ли это депутат Агишева? Даже если понимает, то для нее это лишь «небольшая трудность» в борьбе за «полную свободу», а вот департаменту образования, где только недавно случилась трагедия — двое школьников пришли в школу №127 с ножами и нанесли ножевые ранения 11 учащимся и педсоставу школы — стоило бы задуматься.



Вроде как ввели школьную одежду, начали разговаривать о важности воспитания в школах не адептов Навального, а нормальных российских граждан. Тех, кто завтра станет не только креативным директором, как папа, а пойдет на завод, будет пахать землю, защищать Родину, наконец. И даже не сделав шаг, а только про него поговорив, делаем три шага назад, сами провоцируя детей на социальное противостояние.



Понятно, что быть «правозащитником» сегодня модно, гражданку США Алексееву, которая ставила себе в заслуги участие в развале СССР, защиту Пусси Райот, педерастов, Нади Савченко и онижедетей Навального, провожали на американскую родину как героя России. Выступивших против рэперов и нанесших финансовый ущерб их продюсерам родителей теперь пугают прокуратурой, зато Сванидзе добивается перепроверки дела призывавшего к свержению власти Пономарева. Инициатива яблочницы Агишевой — из этого же ряда.



РИА Катюша