Выпечка на Новый год: подборка рецептов имбирного печенья 🎄🎅✨

Рождественская и новогодняя выпечка — это ароматное имбирное печенье с обилием корицы, гвоздики, мускатного ореха и патоки. Предлагаем вам 5 замечательных рецептов имбирного печенья.

1. Имбирно-медовое печенье

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 175 г

Сахарная пудра — 75 г

Молотый имбирь — 1 ч. л.

Молотая корица — 1 ч. л.

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 щепотка

Сода — 0,25 ч. л.

Сливочное масло — 80 г

Желток — 1 шт.

Мед — 2 ст. л.

Для глазури:

Белок — 0,5 шт.

Сахарная пудра — 110 г

Приготовление:

1. Смешать муку, сахар и специи. Добавить сливочное масло кусочками и сделать крошку. Добавить желток и мед и замесить тесто. Убрать его в холодильник как минимум на 1 час.

2. Раскатать тесто и вырезать фигурки. Выпекать в разогретой до 180ºC духовке 10–15 минут в зависимости от толщины.

3. Белок взбить в крепкую пену до появления пиков. Всыпать половину сахарной пудры, взбивать дальше, до полной гладкости. Всыпать оставшуюся пудру и перемешать. Дать постоять 10 минут.

4. Переложить в пакет, отрезать маленький кончик и украсить готовую выпечку. Такую глазурь нельзя долго хранить, ее нужно использовать в тот же день.

2. Имбирное печенье от Джейми Оливера

Попробуйте рецепт домашних пряников на Новый год и Рождество от британского шефа Джейми Оливера.

Ингредиенты:

Мука — 300 г

Сода — 1 ч. л.

Молотый имбирь — 2 ч. л.

Молотая корица — 0,5 ч. л.

Молотый мускатный орех — 0,5 ч. л.

Сливочное масло — 125 г

Светло-коричневый сахар — 100 г

Сироп — 3 ст. л.

Приготовление:

1. Разогреть духовку до 180 ºC и застелить пергаментной бумагой два противня для выпечки. В большой миске смешать муку, соду и специи.

2. Растопить сливочное масло, сахар и сироп (можно заменить жидким медом) в кастрюле на медленном огне. Размешать до растворения сахара, затем добавить сухие ингредиенты. Перемешать, чтобы получилось густое тесто, а затем разделить его пополам.

3. Переложить бумагу на рабочую поверхность и поместить сверху тесто. Раскатать до 5 мм толщиной, а затем вырезать прямо на бумаге, оставляя 2 см расстояния между печеньями.

4. Осторожно переложить бумагу обратно на противни и выпекать печенье в духовке в течение примерно 12 минут, до слегка золотистого цвета.

5. Дать остыть на листе в течение нескольких минут. После того, как печенье остынет, его можно украсить сахарной глазурью.

3. Имбирные елочки

Ингредиенты:

Сливочное масло — 100 г

Мед — 100 г

Сахар — 100 г

Мука — 400 г

Яйца — 2 шт.

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Молотый имбирь — 2 ч. л.

Молотый кардамон — 1 ч. л.

Молотая корица — 1 ч. л.

Для глазури и украшения:

Свежевыжатый лимонный сок — 2 ст. л.

Сахарная пудра — 120 г

Пищевой краситель — по вкусу

Кондитерская посыпка — для украшения

Мелкие конфетки — для украшения

Приготовление:

1. Мягкое масло растереть с сахаром до получения кремообразной массы. Добавить мед, яйца и перемешать. Затем добавить имбирь, корицу и кардамон.

2. Муку просеять вместе с разрыхлителем, постепенно добавить порциями к яичной смеси, перемешивая. Замесить мягкое тесто, поставить в холодильник минимум на 30 минут.

3. Охлажденное тесто раскатать в пласт толщиной 5 мм. Вырезать формочками елочки. Переложить их на противень, застеленный пергаментной бумагой.

4. Выпекать в разогретой до 180 ºC духовке в течение 8–10 минут.

5. Соединить сахарную пудру с лимонным с соком, перемешать. Добавить пищевые красители.

6. Украсить печенье с помощью кондитерского мешка или полиэтиленового пакета с отрезанным уголком. Глазурь застынет примерно через 20 минут. Елочки можно украсить кондитерской посыпкой или мелкими конфетками.

4. Английское имбирное печенье

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 390 г

Соль — ½ ч. л.

Сода — ¾ ч. л.

Молотый имбирь — 2 ч. л.

Молотый мускатный орех — ¼ ч. л.

Молотая гвоздика — ¼ ч. л.

Сливочное масло комнатной температуры — ½ стак.

Сахар — 100 г

Большое яйцо — 1 шт.

Патока — 160 мл

Для глазури:

Сахарная пудра — 230 г

Сливочное масло комнатной температуры — 115 г

Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Молоко или сливки — 1½ ст. л.

Приготовление:

1. В большой миске просеять муку, соль, соду и специи. Взбить масло и сахар до легкий светлой пены. Добавить яйцо и патоку, хорошо взбить. Постепенно добавить мучную смесь, перемешать. Разделить тесто пополам, завернуть каждую половину в пищевую пленку и поставить в холодильник на 2 часа или на ночь.

2. Разогреть духовку до 180ºС. Застелить два противня пергаментной бумагой.

3. На слегка посыпанной мукой поверхности раскатать тесто до толщины примерно 0,5 см и вырезать печенье. С помощью лопатки переложить печенье на противень, размещая на расстоянии около 2,5 см друг от друга. Сделать отверстие, чтобы вешать печенье на елку, и поставить в холодильник на 10 минут.

4. Выпекать около 8–12 минут в зависимости от размера печенья. Оно готово, когда края только начинают коричневеть. Вынуть печенье из духовки и охладить на противне в течение примерно 1 минуты, а затем перенести на решетку, чтобы охладить полностью. При желании можно вдавить изюм, смородину или конфеты в тесто, пока печенье еще теплое. Или дождаться, пока печенье остынет, и украсить его глазурью. Хранить в герметичном контейнере.

5. Приготовить глазурь. Взбить масло до пышной светлой массы. Добавить ванильный экстракт. Размешивая миксером на низкой скорости, постепенно добавить сахар. Влить молоко и взбивать на высокой скорости в течение 3–4 минут. Добавить немного больше молока, если это необходимо. По желанию добавить пищевой краситель. Поместить глазурь в кондитерский мешок и украсить пряники. Всего получится около 30 печений.

5. Имбирные человечки

Ингредиенты:

Мука — 350 г

Сода — 1 ч. л.

Молотый имбирь — 2 ч. л.

Молотая корица — 1 ч. л.

Сливочное масло — 125 г

Светло-коричневый сахар — 175 г

Яйцо — 1 шт.

Жидкий мед или инертный сироп — 4 ст. л.

Для украшения:

Белая глазурь — опционально

Пищевые красители — по вкусу

Приготовление:

1. Просеять вместе муку, соду, имбирь и корицу. Высыпать смесь в чашу кухонного комбайна. Добавить нарезанное сливочное масло и смешивать, пока не получится масса, похожая на хлебные крошки. Добавить сахар.

2. Слегка взбить яйцо и сироп вместе, добавить в комбайн. Взбивать в режиме пульс, пока смесь не начнет собираться вокруг ножей. Вынуть тесто, собрать его в шар и завернуть в пищевую пленку. Поставить в холодильник на 15 минут.

3. Разогреть духовку до 180ºC. Застелить два противня пергаментной бумагой. Раскатать тесто до толщины 0,5 см на слегка посыпанной мукой поверхности. Выемками для печенья вырезать имбирных человечков и поместить их на противень, оставляя между ними немного места.

4. Выпекать в течение 12–15 минут или до золотисто-коричневого цвета. Остудить на противне в течение 10 минут, а затем переложить на решетку, чтобы полностью остудить. Готовое печенье украсить разноцветной глазурью.

Приятного аппетита!