Где лежат твои игрушки? Приучаем ребёнка к порядку

Многие считают, что порядок — это когда всё чисто и аккуратно. Так ли это?

Наш эксперт — психолог Ольга Сапожникова.

Всё по плану

Порядок и «прибранность» — не одно и то же. Суть порядка в том, что с его помощью мы выстраиваем сознательные отношения с окружающим. Мы осваиваем время и пространство, структурируя их: это проявляется в любом планировании, в том, как мы обустраиваем своё жилище, раскладываем вещи... Порядок может быть разным, в том числе и не очень опрятным на вид, но он всегда несёт в себе некий смысл. Как правило, связанный с определённой целью: удобство, быстрый поиск нужного, эффективность, создание гармоничной композиции...

На свой лад

Очень часто, задавая вопрос «Как приучить ребёнка к порядку?», родители подразумевают, не как научить его наводить порядок, а как заставить следовать порядку, уже установленному взрослыми. Но единого образа порядка не существует. У разных людей разные представления о нём, и каждый человек выстраивает порядок под себя. То, что подходит для одного, не подходит для другого. Например, одному удобно, чтобы вещи лежали в ящиках, а другому — чтобы были всегда под рукой на открытом месте, один расставляет книги по росту, другой — по тематике, третий — по фамилиям авторов. Вот почему наведение порядка в вещах других членов семьи чаще вызывает недовольство, нежели благодарность. Можно, конечно, добиться того, что дети будут следовать нашим методам, но поддер­жание чужого порядка вряд ли научит человека создавать свой. А важно, чтобы ребёнок не только воспринимал родительский опыт, но и учился сам выстраивать порядок. Поэтому, если мы хотим, чтобы у чада сформировалась эта способность, нужно дать ему возможность создавать порядок на собственный лад.

Устанавливаем границы

Если маленький мальчик, например, строит по всей квартире какие-то хитрые конструкции из проводов, прилепляя их к стенам пластилином, он создаёт упорядоченную систему. Но для его мамы это может выглядеть самым настоящим беспорядком. Поэтому в семье необходимо провести границы между «порядками» разных её членов, чтобы всем было удобно. Для этого родители знакомят детей с укладом, уже заведённым в доме, и объясняют правила, общие для всех.

Но ребёнку необходимо своё, личное пространство, где он может наводить порядок на своё усмотрение. Неважно, отдельная это комната или только её часть, но это должно быть место, где действуют правила вашего чада, которые нельзя нарушать. При этом справедливо требовать от ребёнка соблюдения правил, действующих на остальной территории.

Шаг за шагом

Чем меньше ребёнок, тем с меньшего пространства нужно начинать. Малышу можно выделить одну коробку или полку для игрушек, чтобы он сам решал, как их там разместить. Игрушек у ребёнка должно быть столько, сколько он в состоянии охватить своим вниманием. Если все они не помещаются в выделенном пространстве, значит, с частью из них нужно хотя бы на время расстаться. С малышами наведение порядка хорошо проводить в игровой форме: «Вечером машинки едут спать в гараж»...

Старшие дошкольники и младшие школьники могут по своему усмотрению раскладывать личные вещи. Хорошая тренировка — уборка после одного дела перед началом следующего (закончены уроки — убираем на место учебники и тетради, закончена лепка — убираем пластилин...).

Несколько советов

Разговаривайте с детьми о порядке, объясняйте, для чего он дома такой, а не другой.

При походах в магазины и другие общественные места обращайте внимание малыша на заведённый там порядок и на то, почему это важно.

Объясните, что нарушенный порядок можно восстановить.

Предлагайте ребёнку создавать разные «порядки», но обращайте его внимание на отличие порядка от хаоса и просите каждый раз объяснить принцип, по которому устроен тот или иной порядок.

Помогите малышу почувствовать, что наведение порядка — не наказание, а привилегия.

Первый читатель

Дидюля, певец:

— Приучить ребёнка к порядку можно единственным способом — собственным примером. Моя дочь видит у папы в студии идеальный порядок. И конечно, хочет, чтобы в её комнате было так же.