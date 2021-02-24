Людиардеры объявили охоту за русскими детьми с выдающимися способностями



Сбор подробных сведений об успеваемости и особых способностях российских детей хотят поставить на конвейер всеми возможными способами. Чтобы на полную катушку заработали механизмы цифровой сегрегации и автоматического направления ребенка по заданной «персональной образовательной траектории», Минпросвет с Минцифрой пошли на новое ухищрение – обновление в порядке формирования реестра детей, проявивших выдающиеся способности. Ведь не всем дистант и тьюторы в помощь – кому-то надо и в «Сириус» ездить. Читайте материал «Катюши» – и узнаете подробности о новом приказе Минпросвета, создающем реальную угрозу для отказников от передачи своих ПД форсайтщикам-трансгуманистам.



Еще в апреле 2016 г. Минобрнауки издало приказ № 424 «Об утверждении Порядка формирования и ведения государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности». В обновленной версии от ведомства Сергея Кравцова слово «дети» решили заменить на «лица», хотя по-прежнему речь идет о фиксировании достижений граждан до 18 лет. Видимо, так в Минпросвете решили подчеркнуть модное нынче отношение к подросткам как к равным взрослым состоявшимся личностям. Министр подписал этот приказ (№ 649) еще 18 ноября 2020 г. , но его регистрация в Минюсте ( и публикация на официальном портале правовой информации ) почему-то задержалась на три месяца – до 19 февраля 2021 г.



Как говорится в документе, «информационный ресурс формируется в целях выявления и сопровождения дальнейшего развития лиц и представляет собой совокупность содержащейся в базе данных информационного ресурса информации (сведений) о лицах и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств». Речь идет о ведении той же общероссийской базы данных одаренных российских школьников и студентов, но с рядом важных нововведений. Актуальный порядок формирования реестра предполагает сбор большего количества личных сведений собирать о несовершеннолетних и расширенный список организаций, который имеют к ним доступ.



Перейдем непосредственно к тексту приказа Минпросвета:



«Внесение информации в информационный ресурс, а также доступ к содержащейся в нем информации обеспечиваются через Интернет с использованием ЕСИА (портала госуслуг)».



Знакомая тактика – ранее они прописали вход на дистанционную образовательную платформу (в рамках экспериментального проекта ЦОС) через те же госуслуги, проекты удаленной биометрической идентификации студентов и школьников тоже заточены под ЕСИА. Один личный кабинет с персональным идентификатором в виде СНИЛС на все случаи жизни – и сбор всевозможной информации о человеке в одном месте. Что это, если не аналог «цифрового профиля» гражданина, законопроект о котором пока буксует в Госдуме стараниями противников глобалистов?



«На ресурсе размещаются следующие сведения о лицах:



ФИО, дата рождения, место обучения, результаты участия в мероприятии из перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физкультурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности…; результаты участия в мероприятии в рамках грантов президента РФ на обучение в вузах, научных организаций по программам магистратуры; информация о результатах интеллектуальной деятельности лиц до 18 лет, подтвержденных патентами или свидетельствами, и (или) публикациях в научном международном и (или) всероссийском издании…; информация о достижения лиц в педагогической, научной, научно-просветительской и т.д. деятельности…, либо о научном результате интеллектуальной деятельности, подтвержденном патентом/свидетельством, о публикации в издании образовательной организации, либо в научном (учебно-методическом) международном/всероссийском/ведомственном/региональном издании; СНИЛС; контактные данные лица и его законного представителя (номер телефона, почтовый адрес, электронная почта); данные о наставниках (личных тренерах), осуществлявших их подготовку – ФИО, место работы, должность и паспортные данные – для победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам – членов сборных РФ.



В случае непредставления организатором или уполномоченной организацией сведений для размещения в информационном ресурсе оператор уведомляет Минпросвет РФ и Министерство науки и высшего образования РФ о неисполнении требований Правил, Положения и настоящего Порядка».



Как видим, все очень строго – оператор реестра получает возможность оперативно жаловаться в министерства на отсутствие персональных данных детей. До обновления порядка Минпросвет не претендовал на контактные данные несовершеннолетних, в том числе на номера телефонов и адрес проживания. Теперь же все стало намного «веселее» - и без СНИЛС никуда, разумеется. Без него, кстати, и подтвержденный профиль на госуслугах не создать. Но далее еще интереснее – перечисляются организации, имеющие доступ к информации об одаренных детях:



«Оператор /… / обеспечивает доступ к информационному ресурсу / … /:



Федеральным госорганам; органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в которых обучаются лица, в том числе региональным центрам выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, а также региональным центрам спортивной подготовки; организаторам и уполномоченным в соответствии с п. 3(2) Правил организациям, обеспечивающим внесение сведений о лицах в информационный ресурс (речь идет об организациях, уполномоченных Минспортом и Минкультурой на проведение конкурсных мероприятий).



Доступ к информационному ресурсу предоставляется на основе официальных запросов, направленных в адрес оператора по определяемой им форме».





Как видим, нет уточнения, какие именно федеральные органы власти могут пользоваться реестром. Исходя из указаний по его использованию в системе межведомственного информвзаимодействия, можно сделать вывод, что любые.



«Для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия (МИВ) оператор по согласованию с Минцифрой обеспечивает подключение инфоресурса к единой системе межведомственного электронного взаимодействия посредством разработки и дальнейшей поддержки работоспособности электронных сервисов (форматов сведений) в соответствии с Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденным постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. №697, и техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в единой системе МИВ.



Обработка ПД осуществляется оператором в соответствии с законодательством РФ в области ПД».



То есть нам предлагается обратиться к 152-ФЗ «О персональных данных» при начале вероятных споров – и здесь возникает много тонких моментов. Во-первых, в 152-ФЗ ясно прописано, что можно оказывать любые госуслуги (и даже зарегистрировать гражданина в ЕСИА) без испрашивания согласия субъекта на обработку ПД. Есть у нас еще и ст. 24 Конституции, которая выше федерального закона и не отменяется даже при введении в стране военного положения: «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются».



Во-вторых, из приказа следует, что создается отдельный ресурс (реестр/база данных), внесение информации и доступ к которому обеспечиваются через портал госуслуг. Так как это именно отдельный ресурс, и Порядком утверждается, что он ведется исключительно в электронной форме, согласие от субъекта ПД (или его законного представителя) необходимо. А что может последовать далее, если субъект ПД отказывается давать такое согласие? В п. 2 ст. 77 273-ФЗ «Об образовании» сказано о том, что обучающиеся принимают участие в олимпиадах, различных конкурсах и мероприятиях «на добровольной основе», взимание платы за участие в них не допускается.



В остальном проведение олимпиад, иных образовательных конкурсов и мероприятий регламентируется федеральными, региональными и муниципальными НПА. Добровольность участия не подразумевает железных гарантий каждому желающему – власти могут просто создать такие условия (в части обязательной обработки ПД, например), что многие консервативно настроенные родители «добровольно» откажутся от подобных конкурсов. То есть потенциальным олимпийцам или их родителям могут заявить примерно следующее: «По приказу министерства реестр выдающихся лиц создается только в электронном виде. Других вариантов у нас нет, так что если откажетесь давать согласие – не сможете принять участие в конкурсах/олимпиадах/научной деятельности/прочих мероприятиях школы». Открываются безграничные просторы для самоуправства, превышения полномочий, шантажа, психологического принуждения и дискриминации отказников.



Оператором ресурса о выдающихся российских детях в приказе Минпросвета назначен созданный в 2014 году образовательный фонд «Талант и успех». В его обязанности, помимо прочего, входит разработка и поддержка веб-сайта ресурса, он же будет отвечать за сохранность собираемых персональных данных. Про основной проект данного фонда – образовательный центр «Сириус» для талантливых детей под Адлером (руководителем является сопредседатель центрального штаба ОНФ, социолог Елена Шмелева, а глава попечительского совета – президент России Владимир Путин) и его главные задачи «Катюша» подробно рассказывала в материале «Территория выращивания манкуртов…» . Неслучайно, что распоряжение судьбами талантов в РФ передаются именно этой структуре, базирующейся на кастовых, социал-дарвинистских форсайт-проектах «Образование-2030 и -2035».



Вместе с «Сириусом» доступ к единому информресурсу быстро получат органы госвласти субъектов России, местного самоуправления, администрация школ. В зависимости от того, как проявил себя тот или иной ребенок, и есть ли он вообще в «реестре выдающихся» от Минпросвета, образовательная система трансгуманистов будет делить новое поколение на условно «годных» и «негодных» – точно как в фильме-антиутопия «Гаттака». У нас же нынче индивидуальный/персональный подход в образовании и не только в большом почете. Между тем, еще в мае 2018 г. «Катюша» рассказывала о стратегических планах противников теперь уже экс-министра просвещения Ольги Васильевой . Тогда ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов и глава направления «Человеческий капитал» в кудринском Центре Стратегических Разработок Лилия Овчарова представили доклад «12 решений для нового образования», в котором предлагалось создать систему поддержки раннего развития для всех детей от нуля до трех лет, внедрить в школах учебные комплексы на базе искусственного интеллекта и построить по всей стране 40 новых учебных центров по модели «Сириуса». Стоимость этой программы эксперты оценили в 8 трлн. рублей, и пусть она не была принята в чистом виде, мы можем наблюдать, что ее поэтапная реализация ни на минуту не останавливается.



«Целью этой системы является составление все той же «индивидуальной траектории развития». Определит вашего ребеночка какая-нибудь девушка из ВШЭ (точнее – запрограммированный ей алгоритм нейросети) в дворники в трехлетнем возрасте, и все, будет дворником – все дороги вне начертанной глобалистами «образовательной траектории» ему будут заказаны», – этот тезис из нашего материала трехлетней давности остается предельно актуальным. Родителям надо четко понимать, что «цифровая школа» в действительности полностью исключает свободу выбора для них и для ребенка – которая имеется, например, в случае с индивидуальным учебным планом. Персональная траектория изначально ставит человека в очень узкие рамки, из которых почти нереально выбраться.



Перечисленные выше планы по раннему выявлению талантов, сбору максимального количества личных данных обучающихся также закреплены в обновленном перечне мероприятий в рамках Десятилетия детства до 2027 года, который «Катюша» подробно разбирала . Так что форсайтщики движутся к своей мечте – глобальной социальной инженерии с помощью компьютерных технологий. В их же копилку следует положить озвученные недавно Кравцовым прожекты внедрения пожизненного электронного портфолио начиная с младших классов школы (позже, вероятно – с яслей или прямо после утробы). Напомним одну мысль из прошлого материала, т.к. она имеет прямое отношение к разбираемому сегодня приказу Минпросвета:



«Такой масштабный сбор информации о достижениях, развитии и личностных характеристиках юных граждан РФ организуется не ради ежегодных школьных конкурсов и поощрений победителей. На базе школ в нашей стране впервые внедряется модель управления обществом, нового социально-экономического порядка, который сегодня насаждается аналогичными инструментами по всему миру. Цифровая биография «цифровой личности», анализируемая ИИ, впоследствии либо даст доступ ко всем необходимым для жизни социальным благам, либо ограничит/закроет его. Отклонение от заранее определенной персональной траектории развития, проявление нелояльности к властям разных уровней, «нестандартное поведение» (как это прописано в ГОСТе о биометрической слежке, аналогичные системы устанавливаются сейчас в школах) – все это повлечет наказание для биообъекта. Такова настигшая нас наяву антиутопия, проектирование которой велось не один десяток лет».



Кроме того, маниакальное желание властей иметь подробное досье на каждого ребенка полностью соотносится с «инновационными тенденциями», о которых мы недавно сообщали – генетическом тестировании школьников в Новосибирске с выявлением у них в ДНК условных генов интеллекта, творчества и агрессии и «корректировкой поведения» подопытных в зависимости от их результата.



Раннее выявление талантов различными общими алгоритмами – это, как мы уже замечали выше, еще и ранняя сегрегация и зачисление ребенка в определенную касту на основании его физических, интеллектуальных способностей и психоэмоциональных характеристик. Не зря после генетического теста к работе со школьниками в новосибирском эксперименте активно подключаются психологи и психотерапевты. Людиардерам срочно необходимо выявлять и подготавливать как собственную немногочисленную смену (для грандиозных целей не хватит их близких родственников), так и плебс в качестве обслуги – «людей одной кнопки».



На фоне почти ежедневных новостей об утечках баз данных, передаваемых через открытый интернет (за которые пока никто не понес должной ответственности), родителям предлагают просто смириться с тем фактом, что адреса и телефоны вместе с именами и описанием способностей всех их детей будут храниться в одном месте, без какой-либо серьезной защиты. Надеемся, вы уже поняли, какие намерения скрываются за их «прогрессивной» риторикой.



РИА Катюша