Боевые секции для девочек: за и против

Ваш любимый фильм – «Путь дракона» с Брюсом Ли? Мечтаете о том, чтобы ваше чадо тренировалось в секции боевых искусств? Да вот незадача, у вас растет нежная и трепетная доченька, поэтому вы в сомнениях. Давайте обсудим все «за» и «против» занятий единоборствами для девочек.

7 важных «да» занятиям девочек в школе боевых искусств

✅ Выплеск негатива. «Дурную» энергию не стоит копить. Так считают мудрецы. Именно через занятия на татами можно избавиться от накопленной агрессии и научиться ею управлять. Подобные занятия помогут справиться с зажимами в теле и не допустить заболевания желудка.

После тренировок ребенок ощущает небывалую легкость в конечностях и хорошее настроение от победы над негативом внутри себя.

✅ Я-осознание. Восточные единоборства не только вид спорта, но и философия. Они учат разбираться в себе самой, не позволять своим эмоциям управлять телом.

✅Здоровые мышцы. Надо ли говорить, что при интенсивных тренировках все мышцы тела развиваются, а мышечный корсет укрепляется.

Девчонке, которая отдает предпочтение подобных видам спорта, с легкостью дается шпагат или сальто. Причем боевые искусства не портят женскую фигуру.

А многие врачи считают, что у таких женщин проще в будущем проходит процесс восстановления после родов.

✅ Крепкие кости. Отличная профилактика заболеваний проблем с позвоночником. Интенсивные тренировки отлично борются с застоями, ожирением и оздоравливают сосуды.

✅ Мышление. Психическое развитие ребенка неразрывно связано с физическим. Поэтому во время занятий боевыми искусствами активно развивается мышление девчушки.

✅ Уверенность в собственной безопасности. Во время тренировок девочка обязательно научится разным приемам, которые подарят ей веру в собственное могущество и ощущение безопасности.

✅ Я не боюсь. Главный аргумент – умение постоять за себя, правильно вести себя в ситуации, угрожающей жизни и здоровью.

3 веских «нет» занятиям единоборствами

❌ Травмоопасность. В процессе тренировок обязательно возникнут травмы: от банального растяжения до серьезного перелома. Поэтому перед тем как записать свою доченьку в подобную секцию, нужно пройти медицинское обследование, чтобы исключить ухудшающееся зрение, проблемы с сердцем и позвоночником.

❌ Применение умений во вред. Не исключено, что дочурка может начать применять изученные приемы на других детях и нанесет вред их здоровью.

❌ Жертва непрофессионализма. Не всегда секции единоборств ведут настоящие профессионалы. Часто из-за шарлатанов, здоровье подрастающего поколения может существенно ухудшиться.

Ну что, вы готовы отвести свою доченьку в ближайшую боевую секцию?