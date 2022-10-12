Что делать родителям, если ребенок врет и ворует

Мало кто из родителей может с легкостью признаться, что их ребенок врет, а тем более ворует. На самом деле эти проблемы достаточно распространены.

ВАЖНО! Взрослые должны понимать, что замалчивание подобных отклонений в поведении могут только усугубить ситуацию.

Сегодня мы поговорим о том, что заботливый родитель может сделать, чтобы преодолеть проблему лжи и воровства у своего чада.

Причины детской лжи и воровства

Если малыш обманывает, взрослым следует проанализировать собственное поведение. Быть может, именно оно провоцирует детку на подобные проступки.

Боязнь наказания . В излишне авторитарных семьях проблемы с честностью детей встречаются гораздо чаще, чем в демократических. Для того чтобы соответствовать завышенным требованиям взрослых, крохе приходится лгать и изворачиваться.

. В излишне авторитарных семьях проблемы с честностью детей встречаются гораздо чаще, чем в демократических. Для того чтобы соответствовать завышенным требованиям взрослых, крохе приходится лгать и изворачиваться. Бурная фантазия. А может быть это и не ложь вовсе, а слишком хорошо развитая фантазия. Будьте внимательнее к тому, что говорит ваш малыш. Очень может быть, что он при помощи обмана решил немного помечтать.

А может быть это и не ложь вовсе, а слишком хорошо развитая фантазия. Будьте внимательнее к тому, что говорит ваш малыш. Очень может быть, что он при помощи обмана решил немного помечтать. Боязнь разочаровать важных для ребенка людей. Не слишком ли вы задрали планку ожиданий? Не требуете ли вы от юного школьника одних пятерок и побед в соревнованиях? Если да, то при помощи обмана он просто пытается защититься от вашего на него давления.

Не слишком ли вы задрали планку ожиданий? Не требуете ли вы от юного школьника одних пятерок и побед в соревнованиях? Если да, то при помощи обмана он просто пытается защититься от вашего на него давления. Месть. Воровство и обман – результат детской мести своим близким. Особенно, если для вас доверие и честность – главные человеческие моральные ценности.

Воровство и обман – результат детской мести своим близким. Особенно, если для вас доверие и честность – главные человеческие моральные ценности. Чувство власти. Взять чужое или солгать малыш может для того, чтобы почувствовать собственную власть или взять верх над взрослым.

Как вести себя родителям

1. Диагностика. Для начала определите причину, по которой ваше чадо «пустилось во все тяжкие».

Для этого важно поговорить по душам со своим малышом или обратиться за помощью к специалисту-психологу, который профессионально выявит причины подобных отклонений в поведении.

2. Не замалчивайте подобное осложнение. Попустительство и «философия страуса» - не самый лучший выход из сложившейся ситуации.

Если ваш кроха принес домой чужую игрушку, не стоит делать вид, что ничего экстраординарного не произошло. Следует немедленно вернуть чужую вещь хозяину и уладить конфликт.

Если вы совершенно точно знаете, что отпрыск взял деньги из вашего кошелька, поговорите с ним и заставьте эти средства вернуть или отработать (лишением карманных денег, общественно полезным трудом).

3. Не учите врать. Если вы проспали и не успеваете вовремя привести ребенка в школу, не стоит решать проблему обманом и приучать его врать педагогу: «Автобус сломался, и нам пришлось добираться пешком».

Учите своего школьника говорить правду, нести ответственность за свои поступки и получать заслуженное наказание, даже если это и не слишком приятно.

4. Любите чадо. Малыш должен совершенно точно осознавать, что родители будут его любить в любой ситуации, даже если он совершает не самые хорошие поступки.

5. Контролируйте собственные эмоции. Не позволяйте негативным проявлениям взять над вами верх. Тем более избегайте рукоприкладства и унижения своего ребенка. Своим поведением вы подаете пример подрастающему поколению.