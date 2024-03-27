Как дети заедают стресс: рассказывает психолог

Какие проблемы порой скрываются за пищевыми «излишествами», рассказывает детский и семейный психолог Катерина Демина, автор книг «Лекарство от уныния», «Дети и деньги», «Ген борща, или Психоанализ домоводства».
Начнем с того, что «нездоровая» (по мнению родителей) любовь к сладостям для ребенка совершенно естественна. Детям нужно больше углеводов и сахара, чем взрослым, ведь у них активно растет мозг, требующий глюкозы. Так что давать детям сладкое — это нормально, особенно если это не рафинированный сахар из леденцов или газировки, а хотя бы шоколад или печенье.
То же самое касается и якобы чрезмерного аппетита.
Потребность организма в калориях резко повышается уже в 10–11 лет, а к подростковому возрасту увеличивается почти на треть.
Малоежки, которые в начальной школе ели часто, но понемногу, в пятом классе вдруг начинают сметать все со стола. Здесь-то и может возникнуть ситуация, когда нехватку калорий ребенок пытается компенсировать сладостями или перекусами.
Быстро приспособиться к этой ситуации успевают далеко не все родители. Мальчикам везет больше: их обычно поощряют хорошо есть и охотно прибавляют порции. Девочкам сложнее: реакцией на их «обжорство» нередко становится родительская критика. А ведь в предподростковом возрасте повышенный аппетит и быстрый набор веса для девочек так же естественны, как и для мальчиков.
Перед скачком роста, который происходит в 11–13 лет, дети должны набрать вес.
Пухленькая девочка 11–12 лет — это норма. Через год-другой ребенок резко вытянется, гормоны стабилизируются и лишние килограммы уйдут. А до того лучше избегать любых комментариев по поводу веса и фигуры дочери. Конечно, если они не желают ей психологических проблем вплоть до нервной анорексии или булимии (у девочек-подростков такие расстройства не редкость).
Как съесть проблему
Все сказанное вовсе не означает, что дети не умеют заедать неприятности. Умеют, и еще как. Эту модель поведения успешно прививают ребенку сами родители чуть ли не с младенчества: «Котик, ты плачешь? Возьми конфетку. Не в настроении? Съешь что-нибудь вкусненькое». Не выясняя причину проблемы и не пытаясь решить ее другими способами, малышу сразу же затыкают рот едой.
Вместо того чтобы учиться понимать, что происходит на самом деле, ребенок просто переключается на пищу. Он не различает, когда действительно хочет есть, а когда скучает, тревожится или злится. Этап осознания своих проблем и потребностей пропускается, дети привыкают постоянно жевать, а «вкусняшка» становится решением в любой ситуации.
Как это работает, дети ежедневно видят в семье: мама поднимает себе настроение пирожным, а усталый папа расслабляется с бутылкой пива. Иных способов овладения своими эмоциями и проживания дискомфорта ребенку не предлагается.
К подростковому возрасту дети умеют заедать любые чувства — от печали до возбуждения.
Изменить привычную схему можно только одним способом: обучая ребенка обращению с собой, своими чувствами и потребностями. Так, прежде чем вручать утешительную конфету, стоит хотя бы выяснить, что его беспокоит, и попытаться вместе исправить ситуацию. Скорее всего, и причина проблемы, и ее решение будут совершенно не связаны с едой.
Лекарство от усталости
Неправильные пищевые привычки — это еще полбеды. Куда серьезнее, если еда становится для ребенка попыткой преодолеть нервное напряжение, переутомление или распространенную у подростков депрессию.
Пища — это способ восполнить энергию. Когда силы на исходе, дети (да и взрослые) пытаются компенсировать нехватку, бессознательно налегая на сладкое — источник «быстрых» калорий. Происходит резкий скачок сахара в крови, но вскоре состояние ухудшается еще сильнее. Если же имеет место нарушение биохимических процессов в мозгу, как это происходит при депрессии, энергия из пищи может вообще не доходить по назначению в нужном объеме. Возникает замкнутый круг: упадок сил — неправильная пища — снова упадок сил.
Перегруженные современные дети мало отдыхают. Неудивительно, что в период активного роста и гормональной перестройки сил на все не хватает.
К 7-му классу нагрузки, с которыми ребенок еще недавно справлялся без труда, становятся непосильными. Организм переходит в режим экономии энергии, подросток ложится на диван и ничего не хочет делать.
Если в это время родители смогут утихомирить свою тревогу, перестанут сражаться за оценки или позволят бросить какой-нибудь кружок — ребенок подрастет и встанет с дивана без ущерба для физического и эмоционального здоровья. Сами собой могут прийти в норму и отношения с пищей. Если же продолжить нагрузки, подросток надорвется и сляжет.
Тревожные сигналы
Какие симптомы могут подсказать родителям, что злоупотребления пищей скрывают психологическую или физическую проблему ребенка:
- Появилась избирательность в еде, даже по отношению к любимым продуктам (так, подростки часто игнорируют мясо).
- Ребенок отказывается садиться за стол вместе с семьей, старается есть один (это свойственно многим подросткам, но тяга к уединению не должна быть чрезмерной).
- Резко изменился вес (в любую сторону).
- Кожа и губы стали сухими и бледными, волосы и ногти — ломкими, запах изо рта — неприятным (это бывает следствием нарушения метаболизма и нехватки питательных веществ).
- Появились боли в животе, тошнота, трудности с глотанием (нередко они сопровождают тревожное расстройство или депрессию).
- Подросток стал жаловаться на головную боль без видимых причин (головные боли напряжения часто вызываются страхом или тревогой).
- Ребенок внезапно стал плаксивым или агрессивным (и то и другое может указывать на депрессию).
- Вялость и упадок сил продолжаются больше двух недель.
Перечисленные симптомы могут наблюдаться у детей и по естественным причинам. Скажем, плаксивость может быть следствием гормональной бури, а упадок сил — резкого скачка в росте. В любом случае посетить педиатра и психолога будет нелишне.
Врач первым делом направит ребенка на анализы. Это поможет проконтролировать жизненно важные показатели, такие как гемоглобин (он часто падает у подростков, особенно у девочек), и не пропустить серьезные проблемы — например, со щитовидной железой.
Психолог обнаружит и купирует опасные проявления, которые нельзя оставлять без коррекции. Так, депрессия, пропущенная в средней школе, в 11-м классе на фоне экзаменационной нагрузки может привести к госпитализации. А избирательность в еде бывает сигналом анорексии, грозящей тяжелыми последствиями для всего организма.
Что еще могут сделать родители
- Скорректировать питание
Диета младших школьников и подростков должна отличаться. Детям до 10–11 лет требуется больше легкоусвояемых углеводов, а подросткам — животного белка, овощей и «длинных» углеводов, которые не допустят скачков глюкозы.
- Не приносить в дом сладкое
Если постоянные «перехваты» конфет и печенья уже вошли у ребенка в привычку, единственный выход — не покупать сладости вообще. Заодно и другие члены семьи привыкнут к правильному питанию. Для стихийных набегов на кухню лучше держать на столе нарезанные яблоки, бананы, морковь, огурцы.
- Предлагать воду
Некоторые дети пьют очень мало воды, поскольку родители считают питьем только компоты, газировку и чай. Для нормального самочувствия ребенку обязательно нужна вода в чистом виде.
- Разговаривать с ребенком
Этот универсальный совет пригодится в любой ситуации — и во время визитов на кухню тоже. Вполне возможно, что ребенок просто заскучал и с удовольствием заменил бы перекус объятиями и разговором по душам. Тем более что душе пища нужна не меньше, чем телу.
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