Как дети заедают стресс: рассказывает психолог

Начнем с того, что «нездоровая» (по мнению родителей) любовь к сладостям для ребенка совершенно естественна. Детям нужно больше углеводов и сахара, чем взрослым, ведь у них активно растет мозг, требующий глюкозы. Так что давать детям сладкое — это нормально, особенно если это не рафинированный сахар из леденцов или газировки, а хотя бы шоколад или печенье.