За кадром фильма «Усатый нянь». Как снимали знаменитую комедию почти полвека назад. (История советского кино. Любимые фильмы.) ﻿

Прошло уже 45 лет, как семейная комедия «Усатый нянь» стала одним из любимых фильмов наших зрителей. А роль Кеши Четвергова стала билетом в большое кино для молодого актёра Сергея Проханова.

«Усатый нянь» (1977).

Этот фильм стал первым полнометражным фильмом 35-летнего режиссёра Владимира Грамматикова.

Прежде чем получить возможность самостоятельно снимать художественные фильмы, выпускникам режиссерского факультета обычно приходилось несколько лет трудиться ассистентом режиссёра, а затем ещё и вторым режиссером. Но Грамматикову удалось «проскочить» эти этапы.

Первоначально фильм хотел снимать известный режиссёр Евгений Фридман, который уже собрал съёмочную группу и начал пробы первых актёров. Но у него появились другой, более интересный проект, и сценарий этой комедии попал в руки Грамматикова.

Узнав, что сценаристами этого фильма были авторы «Зеркала» Тарковского — Андрей Вейцлер и Александр Мишарин, молодой режиссер сразу согласился, даже не читая сценария.

Однако позже, ознакомившись с сюжетом, он немного расстроился и удивился: как могли два таких серьёзных и уважаемых сценариста написать такую ерунду про детский сад, про лоботряса Кешу и т.д.?

А история действительно была на первый взгляд странной. К тому же значительная часть исполнителей были детьми детсадовского возраста. А снимать маленьких детей не менее сложно, чем снимать животных. И тем более, что по сценарию их более двадцати!

Владимир уже собирался отказаться, но его подкупило то, что он сразу получал самостоятельную работу, минуя те хлопотные этапы, о которых я написал выше.

Он согласился и приступил к подбору актёров. Как ни странно, но детей Грамматиков нашёл гораздо быстрее, чем подобрал профессиональных актёров на взрослые роли. И особенно долго он не мог найти исполнителя Кеши Четвергова.

Владимир Грамматиков на съёмках фильма «Усатый нянь» (1977).

Грамматиков уже перебрал более десятка претендентов, пока на пороге киностудии не появился 25-летний выпускник «Щуки» Сергей Проханов. Он сразу заявил, что режиссёр может больше не искать актёра, потому что именно он будет лучшим исполнителем этой роли.

Грамматиков даже опешил от такой наглой самоуверенности, но всё же решил его попробовать.

В это время в соседнем павильоне находились маленькие исполнители, собранные для фильма. В павильоне стоял постоянный шум. Они играли друг с другом, бегали по всему павильону, кричали, визжали и вообще казалось, что с ними справится нельзя. И помощники режиссёра никак не могли их успокоить.

И тогда Грамматиков направил туда Проханова и поручил ему для начала успокоить детей. А про себя решил: если ему это удастся, то он возьмёт его на роль.

«Усатый нянь» (1977).

К его удивлению, буквально через несколько минут в павильоне стало тихо. Режиссёр зашел в помещение и увидел, что все ребята молча лежат на полу, а в центре между ними лежит и извивается Сергей. На недоуменный взгляд Грамматикова он ответил: «Мы – рыбы, а рыбы молчат!»

В тот же день Проханов был выбран режиссёром, а вечером утвержден и худсоветом киностудии.

Владимир Грамматиков на съёмках фильма «Усатый нянь» (1977).

Съёмки были осложнены определёнными трудностями. Например, детей можно было привлекать на съёмки не более 4-х часов в день. А это непозволительная роскошь, так как дорогостоящее кинооборудование должно было простаивать. И тогда Грамматиков кардинально изменил график работы, в котором в течение каждого дня снимались не только сцены с детьми, но и другие эпизоды, в которых малыши не участвовали.

На съёмках фильма Сергей Проханов и Людмила Шагалова.

Была мысль набрать детей-близнецов, чтобы снимать их по очереди, но идея провалилась, так как выяснилось, что внешне похожие между собой двойняшки имели разные характеры и темпераменты. И поэтому достоверно сыграть один и тот же детский персонаж двумя разными детьми оказалось невозможно.

Близняшки Таня и Наташа Томышевы в фильме «Усатый нянь» (1977).

Чтобы получить живую реакцию малышей перед камерой, режиссер придумывал разные забавные ухищрения. Например, когда надо было снять смех детей, перед командой «Мотор!» он прятал за спиной ночной горшок. А когда команда раздавалась, он его быстро доставал и надевал себе на голову с глупым выражением лица. Малыши просто заливались от смеха, а оператор их в это время снимал, переходя на крупные планы.

На съёмках фильма «Усатый нянь» (1977).

Премьера фильма состоялась в мае 1978 года, и через два месяца «Усатый нянь» вошёл в число лидеров проката. Такого не ожидал никто! Ни киночиновники, ни сами создатели картины. Но, тем не менее в год премьеры фильм посмотрели почти 27 миллионов зрителей! Это был первый успех не только молодого режиссёра, но и ранее никому не известного актёра Сергея Проханова.

«Усатый нянь» (1977).

Грамматиков после этой картины всерьёз занялся фильмами для детей, и позже снял такие замечательные детские картины, как «Руки вверх!», «Всё наоборот», «Мио, мой Мио», «Маленькая принцесса» и т.д. А Сергей Проханов очень быстро стал востребованным киноактёром и успешно снимался вплоть до конца 80-х годов.

Но в 1990 году он создал свой театр, которые в те годы появлялись как грибы после дождя. Правда, они также быстро и исчезали. А вот Проханову удалось не только сохранить свой театр, но даже вывести его в топ московских коллективов.

Сергей Проханов тогда и сейчас.

Уже более 30-и лет Сергей Проханов возглавляет созданный им Театр Луны и совсем не жалеет о том, что в своё время так кардинально сменил свою профессию.

Михаил Лешков.

По материалам Ⓒ Фильмошная

