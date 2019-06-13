Секретная шпаргалка, которую можно взять на ОГЭ по химии!

Ой, как это мы позабыли о 9-х классах! Завтра уже ОГЭ по химии, а мы все ЕГЭ никак не выкашляем.

Вот так всегда - ставка на сильного, впередиидущего, а все остальные просто подтягиваются.

Не торопитесь соглашаться и поддакивать. Задайтесь вопросом, как нужно изучать химию? Ежегодными кусками с повышением уровня сложности? Ребята дорогие, при таком подходе (методике) вы даже не поймете, какой предмет изучаете! Есть определенная структура (система) предмета. Ее и нужно изучать!

Я работаю репетитором более 30 лет и никогда не делила учеников на классы. Мы просто поднимаемся по ступеням системы химии или биологии. Скорость подъема (изучения предмета) определяется временем, которое имеется до защиты знаний (экзамена) - год, два или три (я не работаю с более ранним возрастом). В минигруппах учатся ребята из разных классов. Девятые и десятые классы тянутся за одиннадцатыми. Часто бывает наоборот, когда рулят девятые классы. Тогда у одиннадцатиклассников формируется стойкая мотивация на учебу - стыдно быть лузером среди мелких. Совместное участие в процессе изучения предмета и обмена опытом объединяет ребят (я бы даже сказала, духовно роднит), они начинают общаться и после занятий. Дружба продолжается во время учебы в ВУЗе, где более старшие опекают тех, кто поступил позже. Это замечательно!

Ребенок, взрослея, не только изучает биологию и химию, адаптируясь к учебе в высшей школ, но и проходит стадию социализации среди более опытных сотоварищей.

Однако, я отвлеклась. Сегодня, за сутки до ОГЭ по химии, я хочу подарить своим ученикам и всем моим любимым читателям замечательную шпаргалку, которую легко можно пронести на экзамен!

- Как так?! - возмутятся в Рособрнадзоре!

- А вот так! - отвечу я.

Во-первых, это не обычная шпаргалка, а логическая схема, которая очень легко запоминается. Во-вторых, такую схему легко пронести в голове (здесь, уж точно, никакой детектор не обнаружит и камеры не просекут).

В качестве подарка хочу предложить схему изменения свойств элементов (и, соответственно, веществ) по Периодической Системе.

Основные понятия

1) Неметаллы (Н на схеме) - на внешнем (валентном) электронном уровне имеют 4-7 электронов, легко принимают электроны

С неметаллическими свойствами связаны кислотные свойства оксидов и кислородсодержащих кислот: чем активней неметалл, тем сильнее кислота (при одинаковой степени окисления элемента)

2) Металлы (М на схеме) - на внешнем (валентном) электронном уровне имеют 1-3 электрона, легко отдают электроны

С металлическими свойствами связаны основные свойства оксидов и гидроксидов: чем активней металл, тем сильнее основание.

3) Электроотрицательность (ЭО на схеме) - способность атома притягивать к себе электроны (и свои, и чужие).

Электроотрицательность тесно коррелирует (соотносится) с неметаллическими свойствами и окислительной активностью. Это хорошо видно на схеме.

4) Радиус атома (РА на схеме) - расстояние между атомным ядром и самой дальней орбитой электронов в электронной оболочке атома.

Радиус атома тесно коррелирует (соотносится) с металлическими свойствами и восстановительной активностью. Это видно на схеме.

С радиусом атома связаны кислотные свойства бескислородных кислот: чем больше радиус атома, тем сильнее бескислородная кислота (HF<HCl<HBr<HI)

5) Энергия ионизации (ЭИ на схеме) - количество энергии, которое атом должен поглотить для освобождения электрона; образуется ион-катион (+ заряжен положительно).

Энергия ионизации коррелирует с электроотрицательностью: чем больше электроотрицательность, тем больше энергия ионизации.

Энергия ионизации и радиус атома связаны обратной зависимостью: чем больше радиус атома, тем меньше энергия ионизации.

6) Сродство к электрону (СЭ на схеме) - энергия, которая выделяется или поглощается в процессе присоединения электрона к свободному атому; образуется ион-анион (- заряжен отрицательно).

Сродство к электрону численно равно, но противоположно по знаку энергии ионизации: чем выше энергия ионизации, тем ниже энергия сродства к электрону (и наоборот).

7) Окислительная активность (О на схеме) - способность отбирать электроны у других атомов.

Окислительная активность коррелирует с неметаллическими свойствами и электроотрицательностью. Это видно на схеме.

8) Восстановительная активность (В на схеме) - способность отдавать валентные электроны (электроны внешнего уровня) другим атомам.

Восстановительная активность коррелирует с металлическими свойствами и радиусом атома. Это хорошо видно на схеме.

Схема изменения свойств по ПСЭ

NB! Схема касается только элементов главных подгрупп!!!

Для желторотиков - смотрим только элементы, расположенные в розовых и желтых клеточках

Все, о чем было сказано в сегодняшней статье, относится к важнейшим понятиям химии. В ОГЭ это представлено в заданиях 2 и 16.

Вы хотите поступить в медицинский? Обязательно посетите мой сайт Репетитор по химии и биологии. Здесь вы найдете огромное количество задач, заданий, теоретического материала и познакомитесь с моими учениками, многие из которых уже давно закончили ВУЗы и, работая врачами, спасают наши с вами жизни.

На странице ВК я анонсирую свои публикации, вебинары, уроки, рассказываю и показываю решение задач и заданий, выкладываю новинки теоретического материала, конспекты и лекции (бесплатно).Добавляйтесь ко мне в друзья, и вы всегда будете в курсе всех событий, связанных с подготовкой к ЕГЭ, ДВИ, олимпиадам!

Полный каталог статей репетитора Богуновой В.Г. вы найдете на странице сайта Статьи репетитора

Подписывайтесь на YouTube-канал Репетитор по химии и биологии. Здесь ежедневно появляются новые вебинары, видео-уроки, видео-консультации, видео-решения.

Репетитор по химии и биологии кбн В.Богунова