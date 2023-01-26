Как приучить ребенка к горшку

У всех родителей рано или поздно возникает вопрос: «Когда и как приучать малыша к горшку?» Ведь это позволит избежать лишних стирок и немалых расходов на покупку подгузников.



Приучение к горшку может растянуться на несколько месяцев, а может пройти очень быстро – всего за пару дней. Весь секрет кроется в том, что естественное приучение к горшку происходит в определенный момент. Произвольно задерживать акты мочеиспускания и дефекации ребенок может уже с полугода. Но предлагать малышу горшок по прямому назначению пока не стоит. В это время ребенок активно познает мир, изучает свое тело. Поэтому долго усидеть на месте у него не получится. Примерно с 10 месяцев наступает так называемый «кризис одного года» — период, когда ребенок стремится быть самостоятельным, игнорирует просьбы и запреты взрослых. Естественно, ребенок не будет садиться на горшок, даже если ранее делал это без принуждений. Этот период «бунтарства» длится 3 — 4 месяца, после чего можно приступать к формированию устойчивых навыков пользования горшком.



Конечно, приведенные цифры даны лишь для ориентировки, так как уровень развития каждого ребенка индивидуален.



Чтобы процесс приучения к горшку проходил проще и быстрее, следует придерживаться некоторых рекомендаций. Во-первых, нужно отказаться от подгузников – ребенок должен изучить свое тело, увидеть, как происходит акт мочеиспускания и дефекации. Важную роль играет наглядный пример – дети, которые видят, как старший брат или сестра пользуются горшком, гораздо быстрее сами осваивают его.



Немалую роль играет и правильный выбор горшка. Главное – чтобы малышу на нем было комфортно сидеть. Поэтому размер горшка должен соответствовать возрасту ребенка. Высота горшка должна быть такой, чтобы малыш сидел на нем с согнутыми под прямым углом коленями.



Несомненно, процесс приучения не обойдется без луж. Здесь очень важно сохранять терпение и хвалить ребенка, когда он использует горшок по назначению. Ни в коем случае нельзя ругать ребенка и высаживать его на горшок насильно – это лишь приведет к возникновению негативных ассоциаций или боязни горшка.



Главное – не требовать от ребенка слишком многого – устойчивые навыки пользования горшком вырабатываются в среднем в 1,5 – 2 года.