"Преступников бы так охраняли": Родители узнали о смерти школьницы на ЕГЭ и взбунтовались

Трагедия в чебоксарской школе вызвала мощный общественный резонанс. Родители со всей России высказывают свое возмущение непрестанным ужесточением процедуры сдачи ЕГЭ и призывают ослабить давление на школьников.

Смерть одиннадцатиклассницы на сдаче ЕГЭ по математики в чебоксарской школе вызвала волну возмущения родителей в соцсетях.

Пользователи пишут, что процедура проведения экзамена с каждым годом становится все более жесткой, что вызывает колоссальный стресс у детей и в результате приводит к трагедиям.

"Преступников, наверное, так не охраняют, как выпускников на экзаменах. Бедная девочка. Каково родителям сейчас, страшно представить. Соболезную", - цитирует портал ProГород Юлию Морозову.

Она добавляет, что в свое время тоже сдавала ЕГЭ, правда, пробный. И было страшно, сейчас, "наверное, совсем ужас".

Пользователь Светлана Архипова поддерживает женщину, отмечая, что смотрящие на экзаменах заходят за детьми даже в туалет, что уже чересчур.

"Даже если и была у него там шпаргалка, но ребенок этим не воспользовался? Зачем ломать психику детей? Когда отменят эти чёртовы экзамены? Родителей и детей надо спасать от стресса!" - пишет Архипова.

В свою очередь Людмила Александрова предположила, что девочку могли и освободить от экзаменов, поскольку она была инвалидом. По мнению женщины, администрация школы должна была принять меры.

"И почему управление образования не было в курсе того, что у ребенка не все в порядке со здоровьем", - задается вопросом Александрова.

Другие комментаторы отмечают, что учителя стали запугивать детей экзаменом вместо того, чтобы просто подготовить к нему.

Как результат - случаи смерти детей на ЕГЭ участились.

В свою очередь фармацевты отмечают ежегодный рост спроса на успокоительные в период сдачи экзаменов. Но в этом году он рекордный, пишет сотрудник аптеки Сергей Петров: "Такого спроса на глицин и другие препараты в этот период не было никогда".

Между тем нашлись и те, кто высказал другую точку зрения, отметив, что задания на ЕГЭ не такие уж и сложные, а первая сессия - это куда больший стресс.

"Что вы все заладили "ЕГЭ убивает детей, чудовищный стресс". Первая же сессия в вузе куда жестче будет, а там "дети" будут лишь на полгода старше", - комментирует Андрей Леонтьев.

Чебоксарская школьница скончалась спустя час после начала экзамена. Девочка вышла в коридор и заявила, что ей плохо. Пришедшие на помощь медики так и не смогли ее спасти. При этом дежурные врачи утверждают, что еще до начала ЕГЭ по ученице было видно, что она чувствует себя неважно. Специалисты настоятельно рекомендовали девочке и ее родителям отказаться от сдачи экзамена сегодня, но выпускница настояла на своем.