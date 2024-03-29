Два грамма в день. Педиатр объяснила, почему детей надо отучать от соли

Все знают, что много сладкого есть вредно. И разумные родители пытаются ограничивать количество сахара и сладких продуктов в детском питании. А вот к соли такого отношения нет. Хотя досаливание блюд — это тоже вредная привычка, от которой следует избавляться самим и отучать детей.

Как это сделать и сколько вообще соли можно есть детям? Об этом aif.ru рассказала ведущий научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Елена Павловская.

Детям соли надо меньше

Если для взрослых сегодня рекомендуемая норма соли составляет 5 г в сутки (чайная ложка без горки), то для детей она почти вдвое меньше — всего 2 г в день. То есть детская еда на наш «испорченный» взрослый вкус должна быть немножко недосоленная.

Доказано, что избыточное потребление соли — фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это повышенное давление, инфаркты, инсульты в молодом трудоспособном возрасте. Чрезмерное потребление соли задерживает жидкость в организме и может нарушать работу почек.

Привычка досаливать блюда связана с традициями наших предков, которые жили много десятилетий назад. Люди тогда больше занимались тяжелым физическим трудом, и теряли много соли при интенсивном потоотделении. Её требовалось восполнять. Соль была важна, чтобы сохранять воду в организме и не страдать от обезвоживания. Кроме того, соль — хороший консервант. Так что пристрастие к солениям тянется со времён, когда у людей не было холодильников, чтобы хранить свежие натуральные продукты.

Современному человеку соли нужно не так много. Как правило, большинство людей превышает рекомендуемую суточную норму и приучает к солёному детей. Во многих семьях ставят на стол солонку и солят любое блюдо перед едой. Очень многие пациенты рассказывают, что у них с детства есть привычка сначала посолить блюдо, а потом уже есть.

Главный враг — солонка на столе

Чтобы отучить вкусовые рецепторы от чрезмерной стимуляции таким усилителем вкуса, как соль, обычно достаточно 3-4 недель. Есть несколько простых приёмов, за счет которых можно снизить потребление соли. Но очень важно делать это всей семьей. Нельзя ребенку недосолить еду, а самому есть привычную соленую пищу.

Первое — уберите солонку со стола. Так вы избавитесь от привычки посолить блюдо автоматически. Если вы не будете видеть соль на столе, то можете и «забыть» посолить.

Второе — старайтесь не покупать полуфабрикаты и фаст-фуд, солёные снеки типа чипсов, сухариков, орешков. Охлажденные или замороженные котлеты, мясные изделия, готовые блюда для разогревания, например, пицца, блинчики с мясной начинкой и т.д., чаще всего пересолены. Кстати, большинство блюд, которые предлагаются в ресторанах быстрого питания, кафе, тоже имеет избыток соли.

Третье — немного солить лучше во время приготовления пищи, а готовое блюдо в тарелке не досаливать. То есть еда должна казаться немножко недосоленной. Речь не про соленые огурцы или селёдку. Их можно давать детям, начиная с дошкольного возраста, но по чуть-чуть, в качестве дополнения к основному блюду и не каждый день. А если суп, овощи или котлета имеют солёный вкус, значит, они приготовлены с нарушениями принципов здорового питания.

Четвертое — использовать вместо соли больше зелени, неострых специй, немного чеснока или лука. Допустимы сухие травы — тимьян, орегано, розмарин. Они усилят вкус, чтобы блюдо не казалось пресным, и позволят избежать избытка соли.

Не стоит бояться недостатка соли. Даже если вы не будете ничего солить, то получите свою норму. Соль есть в хлебе, мясе, овощах, молочных продуктах.