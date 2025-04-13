Салат с сыром Косичка готовится буквально за считанные минуты. Копчёный сыр придаёт ему особую пикантность и необычный вкус. Такой салат особенно нравится мужчинам – он сытный, богат белком, но при этом остаётся сочным. Кстати, приготовить его можно не только с копчёным сыром косичка, но и со сливочным – получится не менее вкусно и ярко.
- Количество порций:2 порции
- Сложность:Справится новичок
Пищевая ценность
- на 100 г
- Калории173ккал
- Белки7.8г
- Жиры13.2г
- Углеводы5.5г
Тут все рецепты проверены, им можно доверять. У вас точно получится все приготовить красиво и вкусно. Приятного аппетита!
Как приготовить салат с сыром косичка
Ингредиенты:
- Сыр копченый – 100 г косичка
- Морковь – 160 г по-корейски
- Кукуруза – 120 г
- Яйцо – 2 шт.
- Майонез – 50 г
- Укроп – 10 г
- Перец черный – 1 ч.л.
Приготовление: Шаг 1
Рецепт салата с сыром Косичка с пошаговыми фото
Подготовить все ингредиенты для салата с сыром Косичка, корейской морковью и кукурузой.
Яйца необходимо заранее отварить и остудить. Это поможет значительно сократить активное время приготовления. Салат можно будет сделать в любой момент, даже, когда неожиданно пришли гости.
Сыр косичка, как и говорилось выше, можно использовать копчёный или сливочный, какой вам больше нравится. Конечно, вкус у салата будет отличаться в зависимости от используемого сыра, но он всегда будет оставаться сочным и пикантным.
Корейскую морковь можно купить в уже готовом виде у проверенного производителя или приготовить самостоятельно.
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Шаг 2
Подготовить сыр косичка. Необходимо нарезать его на мелкие кусочки.
Сыр может быть не только в виде косички, но и в виде длинных нитей. В магазинах он называется Чечил. Производитель не имеет значения, выбирайте тот, что нравится больше по вкусу. В рецепте использовался фермерский сыр-косичка.
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Шаг 3
Очистить яйца от скорлупы и мелко нарезать их.
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Шаг 4
Подготовить укроп. Хорошо промыть и обсушить зелень. Мелко нарезать листья укропа отделяя жёсткий стебель.
Для салата можно использовать не только укроп, но и петрушку или даже кинзу. Зелень отлично вписывается в общий вкус салата, добавляя ему свежести и ярких красок.
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Шаг 5
Выложить в глубокую чашку нарезанные яйца. Добавить к ним сыр и укроп. Слить с моркови по-корейски сок и добавить в чашку. С кукурузы также слить всю жидкость и добавить в чашку. Всыпать чёрный перец и майонез.
Чёрный перец лучше использовать свеже смолотый, среднего помола. У него более яркий аромат, что отлично дополняет общий вкус салата.
Майонез можно использовать не только покупной, но и домашний.
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Шаг 6
Перемешать хорошо салат. Все ингредиенты должны равномерно распределись между собой.
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Шаг 7
Классический салат с сыром косичка готов. Подавать его можно сразу или убрать в холодильник на пару часов.
Приятного аппетита!
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