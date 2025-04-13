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Салат с сыром Косичка

Салат с сыром Косичка

Салат с сыром Косичка готовится буквально за считанные минуты. Копчёный сыр придаёт ему особую пикантность и необычный вкус. Такой салат особенно нравится мужчинам – он сытный, богат белком, но при этом остаётся сочным. Кстати, приготовить его можно не только с копчёным сыром косичка, но и со сливочным – получится не менее вкусно и ярко.

  • Количество порций:2 порции
  • Сложность:Справится новичок

Пищевая ценность

  • на 100 г
  • Калории
    173ккал
  • Белки
    7.8г
  • Жиры
    13.2г
  • Углеводы
    5.5г
Привет! Я Дарья Черненко - создатель этого сайта, автор кулинарных блогов в соцсетях, каналов на Ютубе и в Телеграм, а также автор книг, тренингов, мастер-классов и создатель Кулинарной школы хорошей хозяйки.
Тут все рецепты проверены, им можно доверять. У вас точно получится все приготовить красиво и вкусно. Приятного аппетита!

Как приготовить салат с сыром косичка

Ингредиенты:
На кол-во порций−+
  • Сыр копченый – 100 г косичка
  • Морковь – 160 г по-корейски
  • Кукуруза – 120 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Майонез – 50 г
  • Укроп – 10 г
  • Перец черный – 1 ч.л.

Приготовление: Шаг 1

Рецепт салата с сыром Косичка с пошаговыми фото

Подготовить все ингредиенты для салата с сыром Косичка, корейской морковью и кукурузой.

Яйца необходимо заранее отварить и остудить. Это поможет значительно сократить активное время приготовления. Салат можно будет сделать в любой момент, даже, когда неожиданно пришли гости.

Сыр косичка, как и говорилось выше, можно использовать копчёный или сливочный, какой вам больше нравится. Конечно, вкус у салата будет отличаться в зависимости от используемого сыра, но он всегда будет оставаться сочным и пикантным.

Корейскую морковь можно купить в уже готовом виде у проверенного производителя или приготовить самостоятельно.

  • Шаг 2

    Подготовить сыр косичка. Необходимо нарезать его на мелкие кусочки.

    Сыр может быть не только в виде косички, но и в виде длинных нитей. В магазинах он называется Чечил. Производитель не имеет значения, выбирайте тот, что нравится больше по вкусу. В рецепте использовался фермерский сыр-косичка.

  • Шаг 3

    Очистить яйца от скорлупы и мелко нарезать их.

  • Шаг 4

    Подготовить укроп. Хорошо промыть и обсушить зелень. Мелко нарезать листья укропа отделяя жёсткий стебель.

    Для салата можно использовать не только укроп, но и петрушку или даже кинзу. Зелень отлично вписывается в общий вкус салата, добавляя ему свежести и ярких красок.

  • Шаг 5

    Выложить в глубокую чашку нарезанные яйца. Добавить к ним сыр и укроп. Слить с моркови по-корейски сок и добавить в чашку. С кукурузы также слить всю жидкость и добавить в чашку. Всыпать чёрный перец и майонез.

    Чёрный перец лучше использовать свеже смолотый, среднего помола. У него более яркий аромат, что отлично дополняет общий вкус салата.

    Майонез можно использовать не только покупной, но и домашний.

  • Шаг 6

    Перемешать хорошо салат. Все ингредиенты должны равномерно распределись между собой.

  • Шаг 7

    Классический салат с сыром косичка готов. Подавать его можно сразу или убрать в холодильник на пару часов.

    Приятного аппетита!

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