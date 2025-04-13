Салат с сыром Косичка готовится буквально за считанные минуты. Копчёный сыр придаёт ему особую пикантность и необычный вкус. Такой салат особенно нравится мужчинам – он сытный, богат белком, но при этом остаётся сочным. Кстати, приготовить его можно не только с копчёным сыром косичка, но и со сливочным – получится не менее вкусно и ярко.

Привет! Я Дарья Черненко - создатель этого сайта, автор кулинарных блогов в соцсетях, каналов на Ютубе и в Телеграм, а также автор книг, тренингов, мастер-классов и создатель Кулинарной школы хорошей хозяйки.

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Рецепт салата с сыром Косичка с пошаговыми фото

Подготовить все ингредиенты для салата с сыром Косичка, корейской морковью и кукурузой.

Яйца необходимо заранее отварить и остудить. Это поможет значительно сократить активное время приготовления. Салат можно будет сделать в любой момент, даже, когда неожиданно пришли гости.

Сыр косичка, как и говорилось выше, можно использовать копчёный или сливочный, какой вам больше нравится. Конечно, вкус у салата будет отличаться в зависимости от используемого сыра, но он всегда будет оставаться сочным и пикантным.

Корейскую морковь можно купить в уже готовом виде у проверенного производителя или приготовить самостоятельно.