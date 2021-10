Драгоценный металл: причины недостатка железа у детей

Симптомы дефицита железа



Большая часть железа, которая поступает в организм, используется для синтеза гемоглобина. Если железа недостаточно, в первую очередь, снижается количество гемоглобина и эритроцитов. Развивается железодефицитная анемия. Внешне ребенок с анемией может ничем не отличаться от сверстников. Иногда наблюдается бледность слизистых оболочек глаза, языка и ладоней.



При тяжелых анемиях у детей учащается дыхание и сердцебиение. Железо играет важную роль при развитии нервной системы у детей. Задержка развития может наблюдаться, даже если дефицит железа не сопровождается анемией. Показано, что железо задействовано в передаче нервных импульсов в головном мозге и созревании нервных волокон. Проблема в том, что если анемия или недостаток железа развились у ребенка в возрасте до 2 лет, изменения в головном мозге и отставание в развитии оказываются необратимыми. Изменения в поведении при этом не имеют каких-либо особенностей.



Со стороны может казаться, что маленький ребенок непослушный или плохо воспитан, а школьник ленится на уроках. Вот некоторые признаки нарушения развития нервной системы при дефиците железа у детей разного возраста:

• У маленьких детей снижена познавательная активность. Это беспокойные дети. Они боятся незнакомых ситуаций. Более раздражительны, чем сверстники. Чаще плачут и капризничают. Позднее начинают говорить. У них медленно формируются двигательные навыки. Дети быстро устают. Не интересуются окружающей обстановкой. У детей может нарушаться сон.



• Если у детей постарше или подростков была анемия в раннем детстве, они с большей вероятностью будут отставать в школе. В будущем им может потребоваться помощь репетиторов.



• Подростки, страдающие дефицитом железа, могут плохо запоминать новую информацию и не успевать в точных науках. У них снижается трудоспособность и внимание при выполнении заданий. Показано, что при недостатке железа в организме увеличивается концентрация других металлов, которые могут плохо влиять на умственное и физическое развитие ребенка (марганец, свинец, кадмий). Иногда у детей наблюдается такой симптом дефицита железа, как пикацизм – стремление есть вещи, в пищу не предназначающиеся (бумагу, землю, песок и т. д.).



Понятно, что маленький ребенок познает окружающий мир через рот. Но если эта привычка с возрастом не проходит, следует обратиться к врачу.

Профилактика дефицита железа



У доношенных детей профилактикой дефицита железа является исключительно грудное вскармливание до 4 – 6 месяцев. Если ребенок находится на искусственном вскармливании, нужно следить, чтобы смесь была обогащена железом.



Для недоношенных детей дополнительные меры для профилактики недостатка железа в организме должен посоветовать участковый врач. После 6 месяцев нужно обязательно вводить в качестве прикорма пищу, богатую железом. Основные продукты-источники железа – мясо, печень, бобовые, сухофрукты, многие свежие овощи и фрукты. Лучше всего всасывается железо из мясных продуктов. Растительные источники содержат железо в относительно небольших количествах, и оно сложнее усваивается организмом из-за наличия клетчатки.



Улучшает всасывание железа витамин С.

Желательно, чтобы коровье молоко для детского питания было обогащено железом.



Следует помнить, что избыток железа тоже вреден для детей. Ухудшается рост ребенка, страдает развитие головного мозга и иммунитет. Поэтому назначить лекарственные препараты железа может только врач по результатам анализов. Применять их с профилактической целью не следует.



Список литературы:



1. Clinical nutrition: 8. the role of nutrition in the prevention of iron deficiency anemia in infants, children and adolescents / S. Zlotkin // CMAJ. – 2003. – Vol. 168 (1). – P. 59 – 63.



2. Evaluation of anemia in children / J. Janus, S.K. Moerschel // American Family Physician. – 2010. –Vol. 81 (12). – P. 1462 – 1471.