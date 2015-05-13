Драгоценный металл: причины недостатка железа у детей

Дефицит железа у детей – это чрезвычайно распространенное состояние. Железо является одним из важнейших микроэлементов, необходимых для нормального роста и развития ребенка. Показано, что очень часто от недостатка железа страдают дети в возрасте до 3 лет и подростки.

Причины развития дефицита железа

Дефицит железа возникает, если снижено его поступление с пищей или повышено его выведение из организма. У детей недостаток железа может возникнуть в следующих случаях:

В основном железо у плода накапливается в последнем триместре беременности. Если ребенок родился слишком рано, в печени и костном мозге еще не сформировались необходимые запасы железа. Похожая ситуация возникает, если мать ребенка во время беременности страдала дефицитом железа.

• Продолжительное грудное вскармливание без введения прикорма

После 6 месяцев для ребенка количество железа в молоке матери становится недостаточным. Каждый дополнительный месяц исключительно грудного вскармливания увеличивает риск развития дефицита железа примерно на 5%.

• Избыточное употребление в пищу коровьего молока

В коровьем молоке содержится лишь незначительное количество железа. В то же время, кальций и казеин из коровьего молока могут препятствовать всасыванию железа из пищи. Кроме того, у детей до года при чрезмерном употреблении коровьего молока без добавления микроэлементов могут наблюдаться скрытые кишечные кровотечения. Это тоже способствует развитию дефицита железа.

Кроме того, у детей до года при чрезмерном употреблении коровьего молока без добавления микроэлементов могут наблюдаться скрытые кишечные кровотечения. Это тоже способствует развитию дефицита железа.

• Частые инфекционные заболевания

Во время болезни у ребенка снижается аппетит. Это одна из причин развития недостатка железа у часто болеющих детей. Некоторые паразитарные инфекции (например, лямблиоз), могут вызывать скрытые кишечные кровотечения и приводить к потере железа с кровью.

• Разрушение эритроцитов

Железо входит в состав гемоглобина. Этот дыхательный пигмент содержится в клетках крови – эритроцитах, и необходим для снабжения всех органов и тканей кислородом. Повышенное разрушение (гемолиз) эритроцитов может встречаться при некоторых наследственных заболеваниях или возникать под влиянием внешних факторов. Например, некоторые антибиотики могут приводить к гемолизу.