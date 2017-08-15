Говорят дети: Супер позитивная подборка!

Андрюша (3 года) заболел. Вызвали врача, врач очень долго не идёт. Андрюша:
— Мам, ну когда врач уже придёт?
— Скоро. Врач других детей пока лечит.
— Покалечит и к нам придёт...
***
У дочки есть игрушка — динозавр. Мама ей объясняет:
Через некоторое время, зайдя к дочке в комнату, мама наблюдает: дочка держит в одной руке динозавра, в другой бегемота и озвучивает их диалог:
— Привет, бегемотик, как твои дела?
— Хорошо, а как твои, динозаврик?
— А мои плохо... мои-то все померли.
***
Кира (3,5 года) в 2.30 ночи истошно кричит:
— Мама! Мама!!!
Я в ужасе вскакиваю, бегу к ней в комнату:
— Что случилось?!
Ответ меня убил наповал:
— Мамочка, я красиво лежу?
***
Сегодня с Соней (2,5 лет) идём по улице, встречаем собачку — пуделя. Я показываю дочке, на что она:
— Мам, это что, так эту овечку зовут? Пудель?
***
Возвращаемся с сыном (4 года 9 месяцев) с тренировки. В двух шагах от дома просит сок.
— Глеб, не куплю. Сейчас придём, будешь компот пить.
В квартире наливаю компот. Говорю:
— Пей, вкусный же...
Глеб:
— Не льсти себе, мама. Компот, как компот.
***
Укладываю сына Михаила (5 лет) спать. Мальчик гиперактивный, за вечер утомил. Лежит в кровати и, вдруг, очень ласковым тоном произносит:
— Милая моя мамочка, я больше никогда не буду тебя огорчать!
— Хотелось бы верить!
— Мам, не перебивай, это я слова к утреннику на 8 марта повторяю!
***
Идём по улице. Навстречу два парня простецкого такого вида «в кепке и зуб золотой». Один нормального роста, а второй — с меня, если не ниже. Проходим мимо, Миша (4 года) наклоняется ко мне и тихим голоском на ухо говорит:
— Карликовый гопник! Редкий вид!
***
— Максимка, кто опять поналил в ванной воды?!
— Кто-кто... заинька твой, солнышко и сыночек любименький.
***
Сынишка с прогулки пришёл и сразу к телевизору — мультики для детей это всё! Захожу в комнату к нему, а он у телевизора с поднятыми руками стоит. Спрашиваю:
— Сынуля, что с руками?
— А? — не отрываясь от телевизора.
— Зачем руки-то поднял?
— Это мама.
— Мама-то причём?
— Она с меня свитер снимала!
***
Дочь (6 лет) ест борщ. Предлагаю взять лук или чеснок.
— Не хочу.
— От лука и чеснока погибает много микробов и вирусов.
— Лучше бы они от шоколада умирали.
***
Сын (3 года 9 месяцев):
— Мамочка, огромное спасибо, что ты мне родила сестричку.
— Пожалуйста, сыночек.
— Да, нет. Надо говорить: «а... пустяки».
***
К нам в гости приехала моя подруга Валя. Мой сынуля (4 года) спрашивает её:
— Тётя Валя, а вы где живёте?
— Под Москвой.
Он уточняет:
— В метро?
***
Вася (7 лет):
— Мама! Мама! Ты придёшь к нам завтра на праздник в школу?
— А что такое?
— Пушкин умер! Нам сказали всем прийти в парадной форме.
***
Ожидаем пополнения. Асяне (4,5 года) сообщили, что у мамы в животе завёлся ребёнок. Асяня философствует на тему:
— Ребёнок сначала в животике, а потом его достают и ему будет ноль годиков. А ещё воспитательница говорит, что в животе бывают глисты! Бывает что ребёнок, а бывает что глисты, как повезёт...
***
Бабушка увлечённо смотрит по телевизору показ мод. Антон (4 года):
— Бабушка, а что такое вечерний туалет?
Бабушка, не отрываясь от экрана:
— Ну, Антошка, представь, что девочка надевает своё самое нарядное платье, мальчик надевает свой самый красивый костюм...
Антон нетерпеливо перебивает:
— И они идут вместе какать?
***
Веду сына в садик. Навстречу — женщина с пустыми санками.
Гриша (5 лет):
— О! Мальчик-невидимка!
***
В саду в раздевалке Кристя (3 года 7 месяцев) всем жалуется, что она упала и на коленке ссадина. Папа одной девочки говорит:
— Ничего! До свадьбы заживёт... Кавалер-то у тебя есть?
Еле сдерживаясь от слёз:
— Нету у нас кавалера... зелёнкой мажем.
***
Еду в метро по эскалатору, а рядом со мной стоит «готичная» барышня, в полном боевом прикиде, как то: белый грим, чёрные круги вокруг глаз, чёрные губы, чёрные короткие волосы дыбом, кожа, цепочки, заклёпочки... Не то, чтобы народ на неё особо пялится, привыкли у нас уже к неформалам. И тут, со встречного эскалатора милая девочка лет пяти, сидящая на руках у папы, тянет к этой самой барышне ручонку и звонким детским голоском на весь эскалатор выдаёт:
— Мам, смотри! Тётя — панда!!!
***
Ребёнок будит. Ещё затемно.
— Мама, переодень меня, пожалуйста! Я так вспотел! Возможно, даже, описался.
***
Моя сестра, когда была маленькой (6-8 лет), любила бананы. Тогда в 90-е годы бананы были в дефиците.
Однажды мама решила выяснить силу банановой любви:
— Алёночка, сколько тебе бананов нужно для полного счастья?
Алёна на голубом глазу, без паузы, без размышления:
— Два ящика и два банана.
Мама в лёгком недопонимании:
— А ещё два банана зачем?
— А пока ящики открывают!
***
Валюша (6 лет) пришел в гости к бабушке, она его угощает домашними варенниками. Он уже не может, а бабушка:
— Ну, скушай ещё!
Он не выдержал и говорит:
— Не могу, последний у меня вот где, — показывает на горло. — А на первом я уже сижу...
***
Сын Анвар (4 года) отвлекает и просит меня поиграть с ним. Я говорю:
— Сейчас...
Через минут 5, он опять зовёт...
— Сейчас...
Он:
— Не хочу «сейчас»!
— А что же ты хочешь?
— Уже!!!
Несколько дней спустя. Выходим на улицу. Он очень медленно обувается. Я его тороплю:
— Давай быстрее.
— Сейчас...
Я, вспомнив прошлую историю, говорю:
— Не хочу «сейчас», хочу «уже»!
— А «уже» я не успеваю!
***
Женя (5 лет) надевает тугие перчатки, сердится, не может справиться. Протягивает маме руку с вкривь и вкось надетой перчаткой:
— Мам, расфасуй мне пальчики, пожалуйста!
***
— Бабушка почитай мне что-нибудь на ночь.
— Что, например?
— Например... рэп!
***
Мой братишка с детства обладает феноменальным чувством юмора. Гуляют они как-то с моей мамой (мама у меня немного суеверная и не любит чёрных кошек), видят чёрную кошку и мама быстренько перебегает ей дорогу. Братишка увидел это, подошёл к кошке, сел рядом и ласково ей говорит:
— Ну всё, кошка, теперь тебя ждут неприятности!
***
Катя (2,5 года):
— Не хочу в садик, там меня детки обижают, толкают...
— Прямо все-все обижают? Неужели ты в садике ни с кем не дружишь?
— Я только с Колей дружу. Он хороший мальчик и меня не обижает. Я ему снег на голову кладу и лопаткой пристукиваю, а он не убегает и не толкается...
***
Отыскала на днях свой «дневник молодой Наташки-мамашки».
«Сыну 15 месяцев (сейчас 5,5 лет). Не могу ездить в общественном транспорте, потому что помираю со смеха. Заходим, усаживаемся, сын выбирает близстоящего молодого человека, мило улыбается и говорит:
— Папа!
Многие «папы» выходили на ближайшей остановке...»
***
Моя младшая сестра как-то раз решила сама позвонить отцу на работу:
— Алло! Это папина работа? Позовите папу!
***
По дороге из садика Максимка (3 годика) загадал деду загадку:
— Что у меня в руке на букву «а»?
Дед измучился в догадках, перебрал всё что можно, и отчаявшись угадать, сказал:
— Сдаюсь.
Макс, гордо разжав ладошку, сообщил:
— Ат машинки колесо!
***
Реклама шампуня по телевизору:
— Ваш шампунь решает только одну проблему, а мой — целых пять!
Алина (9 лет) отвечает в телевизор:
— Ну, значит у тебя проблем больше, чем у нас.
***
Вчера заезжаем с сыном (9 лет) к знакомым. Пока еду, по мобиле выясняю номер квартиры. Подхожу к домофону. Номер забыл.
Сынуля, смотрит на меня так снизу вверх, прищурив один глаз:
— Пап, тут по Дискавери про золотых рыбок рассказывали, так у них память не более 3 секунд...
Я задумался.
***
Дочка София (4 года 2 месяца) недавно говорит мне:
— Папа, купи мне, пожалуйста, детскую газовую плиту, а то я уже вторую неделю готовлю на барабане!
***
Забираю дочку из садика, под глазом фингал:
— Дочка, что случилось?
— С Серёжкой подрались!
— Из-за чего?
— Да, жениться не захотел!!!
***
Сидим дома, папа приходит с работы, ковыряется в замке. Дочка (2 года 10 месяцев) говорит:
— Мама, пусти папу, слышишь, скребётся.
***
Дочитываю сказку про Красную Шапочку:
— ...и тут, из живота Волка вышли живые и здоровые Бабушка и Красная Шапочка.
Надюшка (3 года 3 месяца) недоверчиво спрашивает:
— А как это бабушка вышла здоровая? Ведь, Волк съел больную бабушку...
***
Сын учится во втором классе, римские цифры им ещё не объяснили, но текст про Петра I уже задали. Сын делает уроки, а мы с женой сидим рядом, читаем каждый своё и одним ухом слушаем, что он там читает...
Слышим следующее:
— ...русский император Пётр-палочка.
Я от смеха аж под стол залез.
***
Анечка (9 лет):
— Жених — так дяденьку называют до того, как он женится. А после того, как он женится, его уже называют другими разными словами.
***
Идём с Севой (7 лет) с моря он меня спрашивает:
— А ты умеешь кататься на велосипеде?
— Нет.
— Так, надо было в детстве учиться... Всему надо учиться в детстве. Детство — это как утро... А у тебя, мама, уже ночь.
***
Женщины непобедимы!
Вчера во дворе слышал, как маленькая девочка (лет 6) кричала на мальчика обиженным голосом:
— Отдай!!! Это не твоя конфета, я твои уже съела!
***
Стою в кассу в супермаркете. В очереди впереди меня стоят две приятельницы. Одна рассказывает о своём сынишке:
— Начал говорить, да столько слов много запомнил. Только иногда их по-своему произносит. Например: «мой веселопед».
И он прав — ведь ему весело на нём ездить!
***
Сидим на новой кухне и распределяем кто где будет сидеть за обедом, доча определила мне место и говорит:
— Теперь я тут повешу табличку с надписью «мама», ну знаешь, как в зоопарке.
***
Ариша что-то предлагает Ульяне (4 года) и говорит:
— Ульяна, как ты на это смотришь?
— Красивыми глазами! — отвечает та...
***
Полина (3,5 года) плетёт бабе косы, затем даёт ей одну из диванных подушек с вышитым на ней изображением мартышки в бусах:
— На, смотрись в зеркало!
***
Знакомые рассказали. У них два мальчика. Младший, 3 года, любит забираться в шкаф и играть в «машинку», представляет себя водителем. Старший, 10 лет, приделал ему игрушечный руль в шкафу (для правдоподобности) и решил подыграть. Открывает шкаф, там малой сидит, «рулит». Он у него спрашивает игриво:
— Не прокатишь меня на своей машинке?
Малой серьезно отвечает:
— Закрой дверь! Это шкаф!
***
Психолог в детском саду проверяет уровень эмоциональности детей подготовительной группы. Задаёт каждому стандартный тест:
— Ты идёшь по лесу и, вдруг, видишь, что на сосне созрели апельсины... Что ты подумаешь?
И получает стандартный ответ: «Так же не бывает»...
Данила:
— Прежде всего, я решу, что у меня начались галлюцинации!
***
Сын (5 лет) кричит мне из ванной:
— Мама! Зачем они?
Подхожу:
— Ну... Это яички...
— Мама! Ты уже говорила раньше, что это яички! Зачем они?!
— Ну... Это для того, чтобы когда ты вырастешь, у тебя могли бы быть дети...
— Мама! Ты говорила, что мальчики детей не рожают!!! Зачем они?!
***
Сын:
— Ма-а-а-ам, я хочу фамилию поменять.
— Эмммм... На какую?
— Владимир!
— А имя?!
Сын, мечтательно так:
— Кня-я-я-язь...
***
Сын (3 года) ходит в колготках, доставшиеся от сестры (7 лет).
— Лена! А я в твоих старых колготках.
— А я в твоих будущих!
***
Дочка (3 года 10 месяцев) вчера мне проводила «ликбез»:
— «Жених» — это тот, кто покупает мороженое и целуется, а «Муж» — тот, кто дома полочки прибивает и ест.
***
Очередь возле кассы в супермаркете, стоим с дочкой, ждём... Кассир работает медленно.
Вдруг дочка (2 года 6 месяцев) громко и звонко заявляет:
— Мама, я хочу в туалет!!!
Очередь начинает на меня коситься, а кассир — быстрее работать.
А после дочкиного вопроса:
— Мама, а если я покакаю на пол, кто будет убирать? — кассир начала работать в ускоренном режиме.
***
Едем в машине. Подскакиваем на ухабе. Возмущенный голос из автокресла:
— Эй! Вы чего так едете? У меня палец из носа выпадает!
***
На утреннике в саду девчонки хвастаются:
— Смотри, какое у меня платье!
— Смотри, какие у меня колготки!
— А у меня, смотрите, бусики!
И далее в том же духе...
Вбегает мальчик Саша (ещё нет 5 лет) и восторженно произносит:
— Платья, колготки, бусики... У-у-у, женщины! Как же я вас люблю!
***
Утром идём на остановку, несу Ваню (3 года 3 месяца) на руках:
— Мам, а чего?..
— Вань, успокойся, мне и так тяжело!
— Мам, а чего?..
— Вань, отстань со своими вопросами, сядем в маршрутку, спросишь.
— Мам, а чего ты мне ботинки не одела!!!
***
Сын (3,5 года) елозит по полу на подушке.
— Ты зачем подушку пачкаешь?
— Это моё седло, я на лошадке катаюсь.
Рассерженная, поднимаю подушку с целью водрузить на кровать, а из-под неё выползает замученный кот. Он, оказывается, и был «лошадкой».
***
Рома (9 лет) кричит из туалета:
— Все, кто меня слышит и в состоянии помочь! Туалетная бумага кончилась!!!
***
Папа с боем укладывает дочку спать. Через полчаса, папа обессиленный, идёт на кухню пить чай. Выходит дочка, подсаживается ко мне и, так, сочувственно-доверительно:
— Не повезло тебе мама с мужем, даже не может ребёнка уложить...
***
Андрей (3 года):
— Цейськая масина.
Юра (4 года):
— Мама, что он говорит?
— Полицейская машина.
Юра:
— А чего так непонятно?
— Потому, что он маленький и не все звуки выговаривает.
Юра:
— А-а-а... а я все звуки галавю.
***
Максимка слушает «Лунную сонату»:
— Мама, Бетховен уже умер?
— Да.
— Когда человек умирает, от него остаётся музыка. Иногда остается дом и огород.
Немного погодя:
— А от Менделеева только таблица осталась!
***
Тёща любит воспитывать внука. Он вернулся с прогулки простуженным, раскашлялся. Она его наставляет:
— Андрюша, когда кашляешь, надо прикрывать рот ладошкой.
— Не бойся, бабушка, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз!
***
Муж сестры абсолютной честности человек. С детства. Сын папы-адвоката и мамы-судмедэксперта. На телефонный звонок с просьбой позвать кого-то из родителей пятилетний ребёнок отвечал:
— Их нет дома.
— А где они?
— Папа в тюрьме, мама в морге.
***
Сын (года в 4) наслушался русских народных сказок.
Идём с ним по улице, вдруг взволнованным шёпотом говорит мне:
— Папа, смотри — трактор землю русскую роет!
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