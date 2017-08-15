Говорят дети: Супер позитивная подборка!

Андрюша (3 года) заболел. Вызвали врача, врач очень долго не идёт. Андрюша:

— Мам, ну когда врач уже придёт?

— Скоро. Врач других детей пока лечит.

— Покалечит и к нам придёт...

***

У дочки есть игрушка — динозавр. Мама ей объясняет:

— Это динозавр, они жили очень давно, все вымерли.

Через некоторое время, зайдя к дочке в комнату, мама наблюдает: дочка держит в одной руке динозавра, в другой бегемота и озвучивает их диалог:

— Привет, бегемотик, как твои дела?

— Хорошо, а как твои, динозаврик?

— А мои плохо... мои-то все померли.

***

Кира (3,5 года) в 2.30 ночи истошно кричит:

— Мама! Мама!!!

Я в ужасе вскакиваю, бегу к ней в комнату:

— Что случилось?!

Ответ меня убил наповал:

— Мамочка, я красиво лежу?

***

Сегодня с Соней (2,5 лет) идём по улице, встречаем собачку — пуделя. Я показываю дочке, на что она:

— Мам, это что, так эту овечку зовут? Пудель?

***

Возвращаемся с сыном (4 года 9 месяцев) с тренировки. В двух шагах от дома просит сок.

— Глеб, не куплю. Сейчас придём, будешь компот пить.

В квартире наливаю компот. Говорю:

— Пей, вкусный же...

Глеб:

— Не льсти себе, мама. Компот, как компот.

***

Укладываю сына Михаила (5 лет) спать. Мальчик гиперактивный, за вечер утомил. Лежит в кровати и, вдруг, очень ласковым тоном произносит:

— Милая моя мамочка, я больше никогда не буду тебя огорчать!

— Хотелось бы верить!

— Мам, не перебивай, это я слова к утреннику на 8 марта повторяю!

***

Идём по улице. Навстречу два парня простецкого такого вида «в кепке и зуб золотой». Один нормального роста, а второй — с меня, если не ниже. Проходим мимо, Миша (4 года) наклоняется ко мне и тихим голоском на ухо говорит:

— Карликовый гопник! Редкий вид!

***

— Максимка, кто опять поналил в ванной воды?!

— Кто-кто... заинька твой, солнышко и сыночек любименький.

***

Сынишка с прогулки пришёл и сразу к телевизору — мультики для детей это всё! Захожу в комнату к нему, а он у телевизора с поднятыми руками стоит. Спрашиваю:

— Сынуля, что с руками?

— А? — не отрываясь от телевизора.

— Зачем руки-то поднял?

— Это мама.

— Мама-то причём?

— Она с меня свитер снимала!

***

Дочь (6 лет) ест борщ. Предлагаю взять лук или чеснок.

— Не хочу.

— От лука и чеснока погибает много микробов и вирусов.

— Лучше бы они от шоколада умирали.

***

Сын (3 года 9 месяцев):

— Мамочка, огромное спасибо, что ты мне родила сестричку.

— Пожалуйста, сыночек.

— Да, нет. Надо говорить: «а... пустяки».

***

К нам в гости приехала моя подруга Валя. Мой сынуля (4 года) спрашивает её:

— Тётя Валя, а вы где живёте?

— Под Москвой.

Он уточняет:

— В метро?

***

Вася (7 лет):

— Мама! Мама! Ты придёшь к нам завтра на праздник в школу?

— А что такое?

— Пушкин умер! Нам сказали всем прийти в парадной форме.

***

Ожидаем пополнения. Асяне (4,5 года) сообщили, что у мамы в животе завёлся ребёнок. Асяня философствует на тему:

— Ребёнок сначала в животике, а потом его достают и ему будет ноль годиков. А ещё воспитательница говорит, что в животе бывают глисты! Бывает что ребёнок, а бывает что глисты, как повезёт...

***

Бабушка увлечённо смотрит по телевизору показ мод. Антон (4 года):

— Бабушка, а что такое вечерний туалет?

Бабушка, не отрываясь от экрана:

— Ну, Антошка, представь, что девочка надевает своё самое нарядное платье, мальчик надевает свой самый красивый костюм...

Антон нетерпеливо перебивает:

— И они идут вместе какать?

***

Веду сына в садик. Навстречу — женщина с пустыми санками.

Гриша (5 лет):

— О! Мальчик-невидимка!

***

В саду в раздевалке Кристя (3 года 7 месяцев) всем жалуется, что она упала и на коленке ссадина. Папа одной девочки говорит:

— Ничего! До свадьбы заживёт... Кавалер-то у тебя есть?

Еле сдерживаясь от слёз:

— Нету у нас кавалера... зелёнкой мажем.

***

Еду в метро по эскалатору, а рядом со мной стоит «готичная» барышня, в полном боевом прикиде, как то: белый грим, чёрные круги вокруг глаз, чёрные губы, чёрные короткие волосы дыбом, кожа, цепочки, заклёпочки... Не то, чтобы народ на неё особо пялится, привыкли у нас уже к неформалам. И тут, со встречного эскалатора милая девочка лет пяти, сидящая на руках у папы, тянет к этой самой барышне ручонку и звонким детским голоском на весь эскалатор выдаёт:

— Мам, смотри! Тётя — панда!!!

***

Ребёнок будит. Ещё затемно.

— Мама, переодень меня, пожалуйста! Я так вспотел! Возможно, даже, описался.

***

Моя сестра, когда была маленькой (6-8 лет), любила бананы. Тогда в 90-е годы бананы были в дефиците.

Однажды мама решила выяснить силу банановой любви:

— Алёночка, сколько тебе бананов нужно для полного счастья?

Алёна на голубом глазу, без паузы, без размышления:

— Два ящика и два банана.

Мама в лёгком недопонимании:

— А ещё два банана зачем?

— А пока ящики открывают!

***

Валюша (6 лет) пришел в гости к бабушке, она его угощает домашними варенниками. Он уже не может, а бабушка:

— Ну, скушай ещё!

Он не выдержал и говорит:

— Не могу, последний у меня вот где, — показывает на горло. — А на первом я уже сижу...

***

Сын Анвар (4 года) отвлекает и просит меня поиграть с ним. Я говорю:

— Сейчас...

Через минут 5, он опять зовёт...

— Сейчас...

Он:

— Не хочу «сейчас»!

— А что же ты хочешь?

— Уже!!!

Несколько дней спустя. Выходим на улицу. Он очень медленно обувается. Я его тороплю:

— Давай быстрее.

— Сейчас...

Я, вспомнив прошлую историю, говорю:

— Не хочу «сейчас», хочу «уже»!

— А «уже» я не успеваю!

***

Женя (5 лет) надевает тугие перчатки, сердится, не может справиться. Протягивает маме руку с вкривь и вкось надетой перчаткой:

— Мам, расфасуй мне пальчики, пожалуйста!

***

— Бабушка почитай мне что-нибудь на ночь.

— Что, например?

— Например... рэп!

***

Мой братишка с детства обладает феноменальным чувством юмора. Гуляют они как-то с моей мамой (мама у меня немного суеверная и не любит чёрных кошек), видят чёрную кошку и мама быстренько перебегает ей дорогу. Братишка увидел это, подошёл к кошке, сел рядом и ласково ей говорит:

— Ну всё, кошка, теперь тебя ждут неприятности!

***

Катя (2,5 года):

— Не хочу в садик, там меня детки обижают, толкают...

— Прямо все-все обижают? Неужели ты в садике ни с кем не дружишь?

— Я только с Колей дружу. Он хороший мальчик и меня не обижает. Я ему снег на голову кладу и лопаткой пристукиваю, а он не убегает и не толкается...

***

Отыскала на днях свой «дневник молодой Наташки-мамашки».

«Сыну 15 месяцев (сейчас 5,5 лет). Не могу ездить в общественном транспорте, потому что помираю со смеха. Заходим, усаживаемся, сын выбирает близстоящего молодого человека, мило улыбается и говорит:

— Папа!

Многие «папы» выходили на ближайшей остановке...»

***

Моя младшая сестра как-то раз решила сама позвонить отцу на работу:

— Алло! Это папина работа? Позовите папу!

***

По дороге из садика Максимка (3 годика) загадал деду загадку:

— Что у меня в руке на букву «а»?

Дед измучился в догадках, перебрал всё что можно, и отчаявшись угадать, сказал:

— Сдаюсь.

Макс, гордо разжав ладошку, сообщил:

— Ат машинки колесо!

***

Реклама шампуня по телевизору:

— Ваш шампунь решает только одну проблему, а мой — целых пять!

Алина (9 лет) отвечает в телевизор:

— Ну, значит у тебя проблем больше, чем у нас.

***

Вчера заезжаем с сыном (9 лет) к знакомым. Пока еду, по мобиле выясняю номер квартиры. Подхожу к домофону. Номер забыл.

Сынуля, смотрит на меня так снизу вверх, прищурив один глаз:

— Пап, тут по Дискавери про золотых рыбок рассказывали, так у них память не более 3 секунд...

Я задумался.

***

Дочка София (4 года 2 месяца) недавно говорит мне:

— Папа, купи мне, пожалуйста, детскую газовую плиту, а то я уже вторую неделю готовлю на барабане!

***

Забираю дочку из садика, под глазом фингал:

— Дочка, что случилось?

— С Серёжкой подрались!

— Из-за чего?

— Да, жениться не захотел!!!

***

Сидим дома, папа приходит с работы, ковыряется в замке. Дочка (2 года 10 месяцев) говорит:

— Мама, пусти папу, слышишь, скребётся.

***

Дочитываю сказку про Красную Шапочку:

— ...и тут, из живота Волка вышли живые и здоровые Бабушка и Красная Шапочка.

Надюшка (3 года 3 месяца) недоверчиво спрашивает:

— А как это бабушка вышла здоровая? Ведь, Волк съел больную бабушку...

***

Сын учится во втором классе, римские цифры им ещё не объяснили, но текст про Петра I уже задали. Сын делает уроки, а мы с женой сидим рядом, читаем каждый своё и одним ухом слушаем, что он там читает...

Слышим следующее:

— ...русский император Пётр-палочка.

Я от смеха аж под стол залез.

***

Анечка (9 лет):

— Жених — так дяденьку называют до того, как он женится. А после того, как он женится, его уже называют другими разными словами.

***

Идём с Севой (7 лет) с моря он меня спрашивает:

— А ты умеешь кататься на велосипеде?

— Нет.

— Так, надо было в детстве учиться... Всему надо учиться в детстве. Детство — это как утро... А у тебя, мама, уже ночь.

***

Женщины непобедимы!

Вчера во дворе слышал, как маленькая девочка (лет 6) кричала на мальчика обиженным голосом:

— Отдай!!! Это не твоя конфета, я твои уже съела!

***

Стою в кассу в супермаркете. В очереди впереди меня стоят две приятельницы. Одна рассказывает о своём сынишке:

— Начал говорить, да столько слов много запомнил. Только иногда их по-своему произносит. Например: «мой веселопед».

И он прав — ведь ему весело на нём ездить!

***

Сидим на новой кухне и распределяем кто где будет сидеть за обедом, доча определила мне место и говорит:

— Теперь я тут повешу табличку с надписью «мама», ну знаешь, как в зоопарке.

***

Ариша что-то предлагает Ульяне (4 года) и говорит:

— Ульяна, как ты на это смотришь?

— Красивыми глазами! — отвечает та...

***

Полина (3,5 года) плетёт бабе косы, затем даёт ей одну из диванных подушек с вышитым на ней изображением мартышки в бусах:

— На, смотрись в зеркало!

***

Знакомые рассказали. У них два мальчика. Младший, 3 года, любит забираться в шкаф и играть в «машинку», представляет себя водителем. Старший, 10 лет, приделал ему игрушечный руль в шкафу (для правдоподобности) и решил подыграть. Открывает шкаф, там малой сидит, «рулит». Он у него спрашивает игриво:

— Не прокатишь меня на своей машинке?

Малой серьезно отвечает:

— Закрой дверь! Это шкаф!

***

Психолог в детском саду проверяет уровень эмоциональности детей подготовительной группы. Задаёт каждому стандартный тест:

— Ты идёшь по лесу и, вдруг, видишь, что на сосне созрели апельсины... Что ты подумаешь?

И получает стандартный ответ: «Так же не бывает»...

Данила:

— Прежде всего, я решу, что у меня начались галлюцинации!

***

Сын (5 лет) кричит мне из ванной:

— Мама! Зачем они?

Подхожу:

— Ну... Это яички...

— Мама! Ты уже говорила раньше, что это яички! Зачем они?!

— Ну... Это для того, чтобы когда ты вырастешь, у тебя могли бы быть дети...

— Мама! Ты говорила, что мальчики детей не рожают!!! Зачем они?!

***

Сын:

— Ма-а-а-ам, я хочу фамилию поменять.

— Эмммм... На какую?

— Владимир!

— А имя?!

Сын, мечтательно так:

— Кня-я-я-язь...

***

Сын (3 года) ходит в колготках, доставшиеся от сестры (7 лет).

— Лена! А я в твоих старых колготках.

— А я в твоих будущих!

***

Дочка (3 года 10 месяцев) вчера мне проводила «ликбез»:

— «Жених» — это тот, кто покупает мороженое и целуется, а «Муж» — тот, кто дома полочки прибивает и ест.

***

Очередь возле кассы в супермаркете, стоим с дочкой, ждём... Кассир работает медленно.

Вдруг дочка (2 года 6 месяцев) громко и звонко заявляет:

— Мама, я хочу в туалет!!!

Очередь начинает на меня коситься, а кассир — быстрее работать.

А после дочкиного вопроса:

— Мама, а если я покакаю на пол, кто будет убирать? — кассир начала работать в ускоренном режиме.

***

Едем в машине. Подскакиваем на ухабе. Возмущенный голос из автокресла:

— Эй! Вы чего так едете? У меня палец из носа выпадает!

***

На утреннике в саду девчонки хвастаются:

— Смотри, какое у меня платье!

— Смотри, какие у меня колготки!

— А у меня, смотрите, бусики!

И далее в том же духе...

Вбегает мальчик Саша (ещё нет 5 лет) и восторженно произносит:

— Платья, колготки, бусики... У-у-у, женщины! Как же я вас люблю!

***

Утром идём на остановку, несу Ваню (3 года 3 месяца) на руках:

— Мам, а чего?..

— Вань, успокойся, мне и так тяжело!

— Мам, а чего?..

— Вань, отстань со своими вопросами, сядем в маршрутку, спросишь.

— Мам, а чего ты мне ботинки не одела!!!

***

Сын (3,5 года) елозит по полу на подушке.

— Ты зачем подушку пачкаешь?

— Это моё седло, я на лошадке катаюсь.

Рассерженная, поднимаю подушку с целью водрузить на кровать, а из-под неё выползает замученный кот. Он, оказывается, и был «лошадкой».

***

Рома (9 лет) кричит из туалета:

— Все, кто меня слышит и в состоянии помочь! Туалетная бумага кончилась!!!

***

Папа с боем укладывает дочку спать. Через полчаса, папа обессиленный, идёт на кухню пить чай. Выходит дочка, подсаживается ко мне и, так, сочувственно-доверительно:

— Не повезло тебе мама с мужем, даже не может ребёнка уложить...

***

Андрей (3 года):

— Цейськая масина.

Юра (4 года):

— Мама, что он говорит?

— Полицейская машина.

Юра:

— А чего так непонятно?

— Потому, что он маленький и не все звуки выговаривает.

Юра:

— А-а-а... а я все звуки галавю.

***

Максимка слушает «Лунную сонату»:

— Мама, Бетховен уже умер?

— Да.

— Когда человек умирает, от него остаётся музыка. Иногда остается дом и огород.

Немного погодя:

— А от Менделеева только таблица осталась!

***

Тёща любит воспитывать внука. Он вернулся с прогулки простуженным, раскашлялся. Она его наставляет:

— Андрюша, когда кашляешь, надо прикрывать рот ладошкой.

— Не бойся, бабушка, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз!

***

Муж сестры абсолютной честности человек. С детства. Сын папы-адвоката и мамы-судмедэксперта. На телефонный звонок с просьбой позвать кого-то из родителей пятилетний ребёнок отвечал:

— Их нет дома.

— А где они?

— Папа в тюрьме, мама в морге.

***

Сын (года в 4) наслушался русских народных сказок.

Идём с ним по улице, вдруг взволнованным шёпотом говорит мне:

— Папа, смотри — трактор землю русскую роет!

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