Как развить у ребенка воображение: 7 простых способов

Хорошо известно, что чтение стимулирует развитие мозга. Но пока малыш сам еще не читает, рассматривать вместе с ним книжки с цветными картинками – отличный метод дать его воображению разыграться.

Когда ребенок подрастет, можно читать вместе небольшие истории и просить рассказывать, какие чувства они вызывают.