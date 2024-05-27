Как развить у ребенка воображение: 7 простых способов

1. Читайте
Хорошо известно, что чтение стимулирует развитие мозга. Но пока малыш сам еще не читает, рассматривать вместе с ним книжки с цветными картинками – отличный метод дать его воображению разыграться.
Во время обучения самостоятельному чтению, взрослый тоже должен быть рядом, чтобы вдохновлять и поддерживать ребенка. Все это может помочь появлению у него желания и привычки регулярно читать.
2. Сочиняйте сказки
Это лучше делать не на ночь, потому что малыш может быть слишком возбужден, чтобы заснуть. Можно начать традиционно: «Жил-был...», а кто именно, пусть придумает ваш сын или дочь. Потом снова должен включиться взрослый, чтобы перекинуть «мостик» к новому повороту сюжета, затем слово опять передается ребенку, и так далее. В итоге вы вдвоем вполне можете создать свою сказочную вселенную, не менее интересную, чем мир Гарри Поттера.
3. Вместе подводите итоги дня
Расспрашивайте детей о том, что произошло с ними в течение дня, внимательно слушайте, задавайте вопросы — словом, показывайте свой интерес. Обязательно спрашивайте, какие чувства ребенок испытывал во время ситуации, о которой рассказывает, обсуждайте, что он сделал и что мог бы сделать. Давайте советы, но не настаивайте на них.
4. Играйте в игры
Когда ребенок усвоит правила, меняйте их на ходу, чтобы вывести его из зоны комфорта. Отличный пример легкой, но требующей воображения игры – «Пол – это лава!». Дети обычно очень ее любят и с восторгом в нее играют. Измените правила, внезапно заявив: «Все белое – это лава!», а потом «Все, до чего я касаюсь, это лава!» и т.д.
5. Увлеките ребенка творчеством
У кого-то талант к рисованию, лепке, музыке заложен генетически, у кого-то нет, но в любом случае, чем раньше вы предоставите ребенку возможность свободно творить, тем больше шансов, что талант разовьется. Просто дайте малышу карандаши и бумагу и ни в коем случае не снабжайте его никакими инструкциями: пусть творческий процесс происходит сам по себе. Если искусство захватит ребенка с головой, ваша задача лишь следить, чтобы у него всегда было в достатке карандашей, фломастеров, красок, пластилина.
6. Рассказывайте истории
Дети обычно любят слушать, когда родители им что-нибудь рассказывают. Хотя они не могут долго концетрироваться на чем-то одном, пока они вас слушают, вы получите все сто процентов их внимания. Поэтому рассказывайте, к примеру, о каких-то историях, случившихся с вами, когда вы были маленьким, об эпизодах семейной истории, да о чем угодно. Пусть это станет привычкой – например, короткий, трех-пятиминутный рассказ по пути в детский сад или в школу.
7. Выезжайте на природу
Даже прогулка по городскому парку может стать удивительным приключением, открывающим перед ребенком новый мир. Можно обращать его внимание на муравьев, торопящихся по своим делам, на разных жуков, птиц — в общем, на все, что вам встречается по дороге.
Пробудите любопытство ребенка, заложенное в нем стремление к открытиям и приключениям, учите его не смотреть на мир с равнодушием, а замечать все вокруг.
А уж как разыграется воображение ребенка, когда вы вместе построите шалаш из найденных вокруг веток или замок из песка!
По материалам сайта moms.com
Фото на обложке: Unsplash
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