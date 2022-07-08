Смертельный номер для России. Пронько назвал цифры, и они валят с ног

ФОТО: САНДУРСКАЯ СОФЬЯ/АГН "МОСКВА".

Цифры и факты говорят об одном – Россия в смертельной демографической западне. И ситуация только усугубляется. В частности, сильная половина российских граждан живёт меньше, чем их собратья в странах Латинской Америки. Эти данные ранее озвучили аудиторы Счётной палаты России. Сегодня же стало известно, что в стране в минувшем году был зафиксирован резкий рост числа самоубийств среди несовершеннолетних. Об этом сообщается в докладе уполномоченного по правам ребёнка.

Рекордная убыль населения России была зафиксирована в прошлом году. Страна стала одним из мировых лидеров по "накопленной избыточной смертности". В антирейтинге глобального топ-10, в который входит 112 стран, Россия на 9-м месте. Чиновники пытаются всё списать на ковид, но, думаю, многие со мной согласятся, что проблемы, которые привели к подобному результату, копились годами, если не десятилетиями. Социальное расслоение, падение доходов, провальные реформы, алкоголизм и наркотики, отсутствие уверенности в завтрашнем дне – это далеко не полный перечень причин, которые наотмашь бьют по продолжительности жизни.

Девятое место России в мировом антирейтинге, на мой взгляд, – это звонкая оплеуха тем, кто отвечает за эти вопросы в стране.

Хуже нас – Перу, Боливия, Эквадор, Мексика. Нас может обойти даже Албания – одна из самых бедных стран Европы. Это общая бедовая ситуация, однако по мужчинам она ещё больше усугубляется . Все мы хорошо помним, что в России принято решение по повышению пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 – для женщин. Берём доклад Всемирного банка по такой градации, как выживаемость, например, мужского населения. Данные по России сносят с ног – 60 лет для мужчин. Иными словами, только 60% сильной половины России доживёт до пенсионного возраста, а 40% уйдут в мир иной. И в этой связи у меня возникает один-единственный вопрос: как можно было, зная об этих цифрах, повышать пенсионный возраст? Это такой абсолютный цинизм и экономия на смертности?

Другой пример. По данным Следственного комитета, в России в прошлом зафиксирован резкий рост более чем на 37% суицидов среди несовершеннолетних. По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, причинами суицидов становились "отсутствие взаимодействия в семье, конфликты с родителями", психические расстройства, проблемы с учебой и "влияние противоправной информации" в соцсетях.

Реформа образования, все эти ЕГЭ и ОГЭ, которые превращают детей в невротиков, а также незаконный контент в соцсетях – это проблемы, которые обязано государство решить, но, по большему счёту, не решает. Две цифры по сильной половине России и по подрастающему поколению, но сколько проблем сразу выходит наружу. Государству, которое записало себе в Конституцию формулировку, что является социальным, на мой взгляд, пора заняться своими прямыми обязанностями. Происходящее сейчас – цинизм в четвёртой, абсолютной степени.