ЕГЭ не будет, ОГЭ - тоже: Министр просвещения рассказал о новых правилах

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об отмене досрочного периода проведения ЕГЭ. Те же решения приняты и по ОГЭ.

На сайте Министерства просвещения России говорится об отмене привычного формата досрочного единого государственного экзамена (ЕГЭ). Впрочем, привычным формат был до пандемии коронавирусной инфекции. Итак, принято решение, что в 2021 году досрочно сдавать ЕГЭ дети не будут, поскольку эпидемиологическая ситуация останется сложной.

Также уточняется, что школьники, которые не планируют поступать в вуз, смогут сдать лишь русский язык и математику, причём не в формате ЕГЭ. Достаточно пройти государственный выпускной экзамен - "это не такая строгая форма итоговой аттестации как ЕГЭ", говорилось в сообщении канала Минпросвещения "Большая перемена" со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

Наконец, досрочный ОГЭ в 2021 году тоже будет отменён, пройдут экзамены только по русскому языку и математике. Экзамены у девятых классов будут с 24 по 28 мая.