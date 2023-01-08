Торт Бабочка 

Обычно при виде этого торта гости задают один и тот же вопрос: «Делали на заказ?» Чувство законной гордости, которое овладевает вами при ответе, можно испытывать бессчетное количество раз. Ведь это совершенно универсальный торт, который подходит к любому поводу, от свадьбы до детского праздника, и в любое время года. Летом узор на крыльях лучше сделать из свежих фруктов, зимой прекрасно подойдут консервированные.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для верха торта:
- 3 белка
- 1,5-2 ст. л. сахара
- 2,5 ч. л. желатина
- несколько ягод винограда
- 2 сливы
- 1 груша
- 1 киви
- 2 мандарина
- консервированные абрикосы
- сок половины лимона
Для основы:
- 1,5 стакана молока
- 1/2 стакана растительного масла
- 4 яйца
- 1 ч. л. ванильного сахара
- 2 стакана сахарной пудры
- 2,5 стакана муки
- 1/2 ч. л. соли
- 4 ч. л. разрыхлителя
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Шаг 1
Для основы торта смешайте в сотейнике молоко с растительным маслом и доведите до кипения. Снимите с огня и дайте остыть. Взбейте яйца с ванильным сахаром. Продолжая взбивать, небольшими порциями всыпайте сахарную пудру, пока смесь не станет светло-желтого цвета.
Шаг 2
Просейте муку с солью. Добавьте половину муки и половину молока с маслом в яичную смесь и осторожно перемешайте. Затем аккуратно добавьте разрыхлитель, оставшуюся муку и оставшееся молоко. Тщательно перемешайте, чтобы не было комков. Должна получиться мягкая пенистая масса.
Шаг 3
Глубокий противень накройте листом смоченного водой пергамента. Влейте бисквитное тесто и поставьте в разогретую до 180 °С духовку на 30 мин. Остудите и переложите на разделочную доску.
Шаг 4
Отрежьте от короткой стороны бисквита кусок такой ширины, чтобы из оставшегося бисквита получился квадрат. Узкий кусочек будет «тельцем» бабочки. Квадратный кусок разрежьте по диагонали на два одинаковых треугольника. Отрежьте от прямого угла каждого из них по треугольнику со стороной 4 см. В этом месте «крылья» бабочки будут соединяться с «тельцем». С противо- положной стороны «крылышек» вырежьте небольшие треугольники. Сложите торт в форме бабочки.
Шаг 5
Для украшения верха взбейте белки в плотную пену. Продолжая взбивать, порциями добавьте сахар. Желатин замочите в 1/2 стакана воды на 20 мин. Когда он набухнет, нагрейте его, постоянно размешивая и не доводя до кипения. Отложите 2 ст. л. желатина. Оставшийся желатин аккуратно влейте в белки, перемешай- те. Обмажьте торт получившимся кремом и поставьте в холодильник на 1 ч.
Шаг 6
Фрукты очистите, нарежьте тонкими пластинами, груши сбрызните лимонным соком. Уложите фруктовые пластинки на торт, имитируя рисунок крыльев бабочки. Из 2 ягод винограда сделайте глазки, из тонких полосок цедры – усики. Кисточкой смажьте верх торта оставшимся желатином и поставьте в холодильник до подачи на стол, минимум на 1 ч.
ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ
Для того чтобы бисквит после выпечки легко отделялся от дна противня, его надо накрыть сухим полотенцем, подложив под противень мокрое полотенце, и дать постоять минут 15–20. Чтобы фрукты лучше держались на торте, верхний слой желатина можно сделать более плотным – только не переборщите, иначе получится резина.
Время подготовки
2 ч
Время готовки
1 ч 30 мин
Количество порций
10-12
Сложность приготовления
сложно
Вегетарианское
ово-лакто
Количество калорий
474,6 ккал
Белки
8,5 г
Жиры
11,6 г
Углеводы
86,2 г
Источник
Книги Гастронома: про праздники
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