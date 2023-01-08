Торт Бабочка 

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для верха торта:

Для основы:

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1 Для основы торта смешайте в сотейнике молоко с растительным маслом и доведите до кипения. Снимите с огня и дайте остыть. Взбейте яйца с ванильным сахаром. Продолжая взбивать, небольшими порциями всыпайте сахарную пудру, пока смесь не станет светло-желтого цвета.

Шаг 2 Просейте муку с солью. Добавьте половину муки и половину молока с маслом в яичную смесь и осторожно перемешайте. Затем аккуратно добавьте разрыхлитель, оставшуюся муку и оставшееся молоко. Тщательно перемешайте, чтобы не было комков. Должна получиться мягкая пенистая масса.

Шаг 3 Глубокий противень накройте листом смоченного водой пергамента. Влейте бисквитное тесто и поставьте в разогретую до 180 °С духовку на 30 мин. Остудите и переложите на разделочную доску.

Шаг 4 Отрежьте от короткой стороны бисквита кусок такой ширины, чтобы из оставшегося бисквита получился квадрат. Узкий кусочек будет «тельцем» бабочки. Квадратный кусок разрежьте по диагонали на два одинаковых треугольника. Отрежьте от прямого угла каждого из них по треугольнику со стороной 4 см. В этом месте «крылья» бабочки будут соединяться с «тельцем». С противо- положной стороны «крылышек» вырежьте небольшие треугольники. Сложите торт в форме бабочки.

Шаг 5 Для украшения верха взбейте белки в плотную пену. Продолжая взбивать, порциями добавьте сахар. Желатин замочите в 1/2 стакана воды на 20 мин. Когда он набухнет, нагрейте его, постоянно размешивая и не доводя до кипения. Отложите 2 ст. л. желатина. Оставшийся желатин аккуратно влейте в белки, перемешай- те. Обмажьте торт получившимся кремом и поставьте в холодильник на 1 ч.