Можно ли мазать язвы во рту у детей зеленкой?

Стоматит сопровождается образованием язв в полости рта. У детей заболевание требует комплексного подхода, поэтому при первых симптомах следует обратиться за консультацией детского стоматолога или педиатра.

Появление одиночных или многочисленных пузырьков, прыщиков, язв и эрозий может быть вызвано различными причинами. Среди них — патогенная бактериальная микрофлора, вирус герпеса, грибок Candida, повреждения слизистой рта (травмы от прорезывающихся зубов), прикусывания губ и щек изнутри, разные ранки и царапины, ожоги пищей или напитками, хронические болезни — ангины, тонзиллиты, фарингиты, патологии ЖКТ, а также агрессивное медикаментозное лечение антибиотиками.

Причины частого появления язв в ротовой полости детей, могут также быть вызваны нарушением в работе внутренних органов. В таких случаях рекомендуется пройти обследование у гастроэнтеролога, эндокринолога, аллерголога и иммунолога.

В большинстве случаев появление язвенных участков вызвано инфекцией, устранить которую легко при помощи терапии.

Можно ли мазать язвенные участки зеленкой?

Зеленка может усугубить состояние, поскольку она не только не «убивает» инфекцию, но и может вызвать сильный ожог слизистой. После ожога, у ребенка может возникнуть дополнительная рана, которая будет являться благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры.

Раствор бриллиантового зеленого — это лекарственный препарат для наружного применения на основе ярко-зеленого трифенилметанового красителя. В 100 мл раствора содержится 1 г бриллиантового зеленого, 56 г 95%-го этилового спирта, а остальное — дистиллированная вода. Имея в своем составе спирт, зеленка сильно жжет обработанное место и может раздражать кожу. Во всем мире зеленку считают устаревшим антисептиком и редко применяют в медицинской практике.

Как рассказал aif.ru профессор Первого МГМУ им. Сеченова Павел Воробьев, «зеленка – это спиртовой раствор красящего вещества. Антисептик в данном случае спирт, а он сильно сушит кожу. Поэтому если смазывать зеленкой прыщи, покраснения, папулы, то ситуация только усугубится».

Источники:

https://azabuka.ru/

https://family-dental.ru/