Как преодолеть конфликт поколений в семье

Бабушкам и дедушкам в семье отводится особая роль. Они всегда балуют внуков – разрешают им съесть лишнюю порцию мороженого или позже лечь спать. В идеале бабушки и дедушки облегчают жизнь родителям, а родители, в свою очередь, уважают их и с нетерпением ждут их приезда.

Но иногда случается так, что бабушки и дедушки вмешиваются в жизнь родителей, оспаривают их мнения и решения. Иногда случается и обратное: родители не считаются с чувствами старших членов семьи.

Предлагаем одиннадцать советов, которые помогут прояснить роли и ответственность обеих сторон. Это поможет установить мир и уважение в семье и передать их следующим поколениям.

1. Поймите, что родители хотят вам добра. Если вам кажется, что ваши родители вмешиваются в дела вашей семьи, постарайтесь понять, что они делают это из благих побуждений. Как и все люди, они могут ошибаться или не понимать, что нарушают ваши границы. Иногда они просто не знают, чего вы от них хотите. Подскажите им, какой помощи вы от них ожидаете. Дайте им почувствовать себя нужными и полезными.

2. Не критикуйте. Главное правило для бабушек – не критикуйте своих детей. Никому не нравится, когда его осуждают или обвиняют, в ответ на это люди обычно защищаются и раздражаются. Подумайте об этом – кому понравится постоянная критика? Вместо этого спросите, чем вы можете помочь. Акцентируйте внимание на позитивных моментах – и ваши семейные взаимоотношения чудесным образом изменятся.

3. Не позволяйте нарушать ваши границы. Объясните своим родителям, что они переходят черту допустимого, что вам некомфортно (например, когда они дают вам непрошеные советы). Вы можете сказать: «Я ценю твое мнение. Я обязательно спрошу у тебя совета, когда мне будет нужна помощь» или «Я понимаю, что ты придерживаешься другого мнения, но я сделаю по-своему».

Поручите родителям что-то, чтобы они чувствовали свой вклад в семью. Например, если они постоянно говорят о том, что воспитание детей очень изменилось в последнее время, позвольте им сходить на родительское собрание в школу или сводить ребенка к врачу. Таким образом, они смогут поддержать вас и увидят, с какими трудностями вам приходится сталкиваться. Это позволит избежать очередного конфликта поколений.

Если ваши родители говорят ребенку фразы типа: «Твои родители не знают, что делают» или «Я бы так никогда не сделала», они переходят границы. Если они открыто говорят вам: «Это нужно делать по-другому» или «Послушай, как нужно сделать», когда их об этом не спрашивали, они показывают неуважение к вашим семейным правилам. В таких ситуациях нужно четко дать понять, что вы намерены отстаивать свою позицию.

Используйте такую фразу: «Я понимаю, что ты волнуешься, но я сделаю так, как считаю нужным». И помните, что нарушение границ происходит не по вашей вине.

4. Не давайте советов, пока вас не попросят. Редко кому нравятся непрошеные советы, а от свекрови они воспринимаются скорее как критика. Если вы, юудучи бабушкой или дедушкой, уважаете границы ваших взрослых детей, советуйте только тогда, когда вас об этом попросили, в таком случае вы всегда сможете рассчитывать на то, что к вашим советам прислушаются.

Если же вы хотите, чтобы к вашим чувствам прислушались, обратитесь лично к кому-либо (вероятно, лучше всего будет обратиться к своему сыну). Никогда не давайте советы в присутствии внуков. Будьте тактичны и лаконичны. Никогда не становитесь на сторону одного из супругов, выступая против второго. Сохраняйте нейтральную позицию, никогда не сплетничайте и не жалуйтесь одному супругу на другого.

5. Не становитесь на сторону внуков в конфликтах с родителями. Не позволяйте внукам жаловаться вам на своих родителей. Они могут рассказывать, что родители не покупают им то, что они хотят, или заставляют рано ложиться спать. В таком случае посочувствуйте ребенку, но не принимайте его сторону в конфликте с родителями. Это приведет только к дополнительным проблемам.

6. Поддерживайте своего супруга. Иногда при этом приходится говорить своим родителям, чтобы они не вмешивались в ваши с супругом семейные дела. Однако постарайтесь сказать это в такой форме, чтобы родители не чувствовали себя обузой. Обсуждайте личные границы, но при этом позаботьтесь о том, чтобы ваши родители чувствовали себя нужными. Не выказывайте им своего неуважения.

Допустим, ваш муж не хочет, чтобы ваши родители долго гостили у вас. Он также должен поддержать вас, хорошо общаясь с вашими родителями. Вместе вы должны договориться о том, где проходят границы вашей семьи. Обсудите это заранее: если вы будете делать это в присутствии ваших родителей, они почувствуют себя некомфортно. Затем скажите родителям, что вы от них ожидаете.

7. Определите свою собственную роль. Честно ответьте себе, что вы будете и что не будете делать в роли бабушки. Некоторые бабушки считают, что они уже вырастили своих детей и не хотят быть в роли няньки каждый раз, когда их дети идут в гости. Некоторых приходится долго упрашивать. Поймите, что вы готовы делать для своих детей, а что – нет. Это впоследствии убережет вас от неприятных чувств. Если вы живете неподалеку, готовы ли вы отводить детей в школу и забирать из неё, сидеть с детьми, реагировать на звонки в последнюю минуту. Если да, как часто вы готовы это делать? Прояснить свою роль в воспитании ребенка будет полезно для всех.

8. Нерешенные проблемы. Родители, если ваша роль в семье стала неэффективной, внесите коррективы. Не передавайте нерешенные семейные проблемы следующим поколениям. Прислушайтесь к собственным чувствам. Возможно, вы чувствуете себя неуверенно в роли матери, и поэтому любой совет со стороны ваших родителей кажется вам критикой. В случае необходимости, попросите родителей быть мягче в своих высказываниях, чтобы вы больше не воспринимали их как критику.

9. Живите своей жизнью. Бабушки, стараясь помочь своим детям, не будьте навязчивыми. Любите своих внуков и делитесь с детьми своей мудростью. Ваша задача – любить и поддерживать, а не осуждать или критиковать. Так вы принесете максимальную пользу своим детям и будете всегда желанным гостем в их доме.

Не забывайте о своих личных интересах и жизненных целях. Так ваша жизнь станет наполненной, и вы перестанете думать, что дети или внуки должны наполнять её.

Откажитесь от своих ожиданий по поводу того, как все должно происходить. Пусть ваши ожидания не мешают вам наслаждаться жизнью. Вместо сожалений о том, что ваши дети редко зовут вас в гости, просто наслаждайтесь событиями, происходящими в вашей жизни. Но при этом не теряйте связи с детьми.

10. Доверяйте своим детям. Даже если вы не согласны с методами воспитания ваших детей, доверяйте им. Помните: вы не родитель, вы бабушка. Если вы вмешиваетесь в процесс воспитания внуков, это только спровоцирует конфликт. Помните, что мир изменился с тех пор, как вы воспитывали своих детей, и старые принципы воспитания уже могут не действовать.

Помните, что даже если вы не согласны с правилами воспитания, установленными вашими детьми, вы должны их придерживаться. Обсуждая вопросы здоровья или безопасности внуков, вы должны согласовывать свои действия с родителями. Вы можете интересоваться или уважительно высказывать свое мнение, но ваша роль не заключается в том, чтобы принимать решения по поводу воспитания внуков. Уважайте границы и роли каждого члена семьи.

Любите своих внуков и помогайте детям по мере возможности. И, наконец, будьте снисходительны к своим ошибкам: никто не идеален.

11. Как сделать так, чтобы это работало. Прежде всего, пробуйте снова и снова. Детям нужны родители, бабушкам нужны дети и внуки. Эти взаимоотношения хороши для всех. Далеко вы живете друг от друга или близко, найдите способы играть свою роль в жизни друг друга.