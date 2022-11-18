Болезнь акселератов. Кому грозит саркома?

Считается, что боли в костях по ночам у детей — это признак активного роста ребенка. На самом деле такие боли могут быть симптомом саркомы. Это злокачественная и крайне агрессивная опухоль, которая чаще фиксируется у детей в фазе активного роста.

Может ли саркома быть следствием травмы, можно ли избежать ампутации конечности, насколько эффективна химиотерапия и какие операции сегодня проводятся при саркомах? Об этом aif.ru рассказал врач-онколог медицинской клиники Национального агентства клинической фармакологии и фармации, Международный эксперт в области лечения сарком и злокачественной меланомы кожи, кандидат медицинских наук Петр Сергеев:

— Саркома — это злокачественная опухоль, которая возникает из клеток соединительной ткани: мышц, костей, хрящей, связок, кожи. Остеосаркомой (или костной саркомой) болеют в основном дети и подростки (средняя медиана заболеваемости — 16 лет).

Это связано с тем, что в период роста кости удлиняются, но не за счёт трубчатого компонента, а за счет размножения костных клеток в зоне роста (рядом с коленным или тазобедренным суставами). Во время этого процесса костные клетки могут появляться не в тех местах, где это необходимо.

Так возникает нарост костной ткани и появляется остеосаркома. До сих пор не выявлено доказанных факторов риска и причин возникновения болезни. Раньше считалось, что заболеванию подвержены народы, в которых присутствуют кровосмесительные отношения, из-за чего могут появляться мутационные поломки, но этот факт не нашёл доказательств.

При раке большое значение имеет наследственная предрасположенность, но при саркомах такой связи напрямую не прослеживается.

Бытует мнение, что к возникновению остеосаркомы может привести травма опорно-двигательного аппарата. На самом деле травмы и связанное с ними обследование помогают диагностировать уже имеющуюся остеосаркому.

Один из наиболее вероятных факторов возникновения саркомы — активный рост. В группе риска находятся акселераты — молодые люди, которые растут более активно, чем их сверстники, поскольку у них выше риск возникновения аномальных перестроек в зонах роста.

Как лечат саркому?

Еще не так давно при остеосаркоме проводилась только ампутация конечности. В середине-конце XX века было найдено несколько химиопрепаратов, которые стали применять для ее для лечения. Ответ остеосарком на химиотерапию не такой активный как, например, при раке молочной железы, желудка, кишечника. Но тем не менее применение комбинированного лечения значительно увеличило пятилетнюю и десятилетнюю выживаемость пациентов с остеосаркомой.

Высокоэффективных селективных препаратов (таргетная терапия), которые работают исключительно на опухолевую клетку, при остеосаркоме на сегодняшний день не найдено.

Лечение назначается в зависимости от стадии болезни.

На третьей стадии опухоль увеличивается в размерах до такой степени, что видна уже и визуально. Лечение начинается с химиотерапии, затем проводится операция, потом — опять химиотерапия и наблюдение.

При четвертой стадии диагностируются метастазы. Излюбленная локализация саркомы — это лёгкие. У пациентов с с остеосаркомой с метастазами в лёгких выживаемость крайне низкая, даже при попытке применения химиотерапии и операции.

Хирургическое вмешательство при остеосаркоме предполагает удаление кости полностью или её сегмента и имплантацию титанового эндопротеза. Операция сложная, высокотехнологичная, но в нашей стране она проводится давно и успешно.