Хватит прессовать учителей!

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С августа по ноябрь в стране проходит Всероссийское тестирование педагогов. Однако, не дожидаясь его официальных результатов, некоторые СМИ спешат подорвать доверие к компетенции учителей. Так кто же болен – власть, школа или общество?

Официальные результаты тестирования, а также имена победителей должны быть объявлены 17 декабря. Новости СМИ2

Якобы неутешительные итоги

Предварительные итоги всего этого мероприятия были озвучены в первой половине ноября, и они сразу же стали достоянием прессы.

Так что же выяснилось?

Почти половина учителей математики не справились с тестом по своему предмету. Обществознание, право и русский язык «сдали» около 75% педагогов.

Разумеется, тут же ряд СМИ выпустил материалы с заголовками типа «Российские учителя математики провалили тестирование по математике». А как же иначе? Им ведь надо привлечь читателя. Как известно, негатив привлекает лучше всего.

Фото: www.globallookpress.com

Результат подобных скороспелых публикаций может быть только один – дальнейший подрыв доверия к средней школе. Вряд ли рядовой родитель станет разбираться во всех тонкостях – откуда взялись эти тесты, насколько профессионально они были составлены, как и где учителя их проходили и какое составили о них мнение. Зато он прочтет заголовок. Даже текст статьи, возможно, читать не станет. И при любом конфликте со школой у него будет теперь очередной козырь на руках: «Да они сами не знают предмета, которому учат».

Ни к чему хорошему подобный процесс, понятно, не приведет. Школа должна пользоваться непререкаемым авторитетом в стабильном обществе и решать свои проблемы внутрикорпоративно – вместе с научным сообществом.

Сложнее ответить на вопрос, кому это оказалось нужно. Чьи интересы подобные обсуждения обслуживают?

Министр просвещения России Ольга Васильева сразу после серии сомнительных публикаций прямо и недвусмысленно заявила ТАСС, что вся эта шумиха больше всего похожа на провокацию.

Во-первых, были преданы огласке предварительные результаты, что, в принципе, не делается.

Во-вторых, существуют большие сомнения в корректности предложенных заданий.

В-третьих, еще большие сомнения вызывает профессионализм тех, кто занимается социологической составляющей проекта.

Васильева, в частности, напомнила, что в России существует единая концепция математического образования, и с 2012 года больше двух третей учителей страны прошли по ней переподготовку.

О. Васильева. Фото: www.globallookpress.com

Кроме того, отечественный школьный курс математики и по сложности, и по методике преподавания предмета даст огромную фору аналогичным курсам в подавляющем большинстве государств мира. Достаточно вспомнить, что практически на всех всемирных математических олимпиадах победителями становились русские школьники. Причем отнюдь не только из Москвы и Петербурга.

Так кто же их готовит? Некомпетентные учителя?

Но самое существенное – даже не эти неопровержимые факты. Массовое сознание их не вмещает. Люди, которые прочитали заголовки на «Ленте» и в других подобных СМИ, вряд ли удосужились заглянуть хотя бы в комментарии Ольги Васильевой. Они уже сформировали свое «мнение» и готовы нести его по стране.

Примерно так формируется и поддерживается тот самый запрос на негатив, который буквально на наших глазах разъедает Россию. И, опять же, есть большие сомнения, что это делается бескорыстно, только из своеобразно понятого «профессионализма».

Дорога, выстланная благими намерениями

По замыслам чиновников, тестирование этой осенью должно было стать своеобразным прологом к новой системе аттестации учителей, которую планируют ввести уже с 2020 года. Для педагогов хотят ввести аттестационные тесты, подобные ЕГЭ. Уже и название придумали для этих новых заданий – Единые Федеральные Оценочные Материалы (ЕФОМы).

В принципе, ЕФОМы, по замыслу инициаторов их внедрения, должны разгрузить и самих учителей, и школьных администраторов от бумажной лавины, которая буквально захлестывает современные школы. Вроде бы это и неплохо.

Фото: www.globallookpress.com

Но по существу они, напротив, приведут к еще большей формализации образования. Школьный завуч из Калининграда Алексей Стабнин описал совершенно реалистичную картину, как по всей стране возникнут курсы, готовящие к ЕФОМу, будут выпускаться пособия по сдаче ЕФОМа, станут подпольно распространяться предполагаемые задания ЕФОМа. И все учителя Дагестана будут сдавать ЕФОМ со стопроцентным результатом. Великолепный бизнес!

Вот что говорит о целях предполагаемых нововведений замруководителя Федеральной службы в области образования и науки Анзор Музаев:

Ключевая задача в том, чтобы разработать и апробировать инструменты для оценки предметных и методических компетенций учителей. Какими должны быть эти материалы, инструменты и технологии для проведения объективной оценки квалификации педагога? Это вопрос, на который мы сейчас ищем ответ.

Этот «активный поиск» уже привел к определенным результатам. Идеи, которые пришли в голову горе-разработчикам, выглядят весьма красноречиво. Согласно предложенной ими схеме, работа каждого учителя должна оцениваться по 100-балльной системе. Из них 60 баллов даст прохождение ЕФОМа, 20 (!) – успехи учеников, 15 – индивидуальные достижения педагога и 5 – условия его работы.

А мы-то грешным делом думали, что «успехи учеников» и есть главная задача средней школы. Вместе с нами так же наивно полагали и классики русской педагогики – от Ушинского до Сухомлинского. Но, очевидно, у нынешних чиновников из Федеральной службы под руководством Анзора Музаева совсем другое мнение.

Какое – хотелось бы узнать поподробнее. Но ведь люди молчат.

Торжество непрофессионализма

За годы существования ЕГЭ у специалистов накопилось множество претензий. В первую очередь – к корректности формулировки заданий. Но тесты, которые были предложены учителям этой осенью, трудно оценить даже с этой точки зрения.

Фото: www.globallookpress.com

Самое главное, что в заданиях оказалось очень мало вопросов непосредственно по предмету. В тестах по математике учителя не обнаружили, собственно, ни одного серьезного вопроса по математике. В сетевых ресурсах это подается просто как анекдот.

В тестах по другим дисциплинам таких «предметных» заданий – не больше пяти. В связи с этим вопли в прессе на тему: «Чему они учат наших детей?» выглядят особенно странно.

Учителя, прошедшие тесты по всей стране – от Смоленска до Архангельска и от Петербурга до Иркутска – практически единодушны. Само тестирование – торжество полного непрофессионализма, умноженное на бюрократическое давление на школу. Трудно не согласиться с экспертом и педагогом Дарьей Ивановой:

К нам идет новая беда. Необходима консолидация всех сил и тотальная обструкция вредительской новации. Время сказать свое слово учительским профсоюзам, родительским сообществам, всем! Завтра будет поздно. Потерянные на волне ЕФОМ учителя в школу снова не вернутся. Будет окончательно разорвана связь поколений, поднимать образование станет некому.

«Вредительская новация» – очень точное слово. Жаль, что Совет Федерации «освятил» своим именем подобную деятельность «временной комиссии». Надеемся, что сенаторы дадут подобающую оценку своим комиссионерам.

Чтобы сохранить и усовершенствовать школу, надо, прежде всего, повышать престиж профессии учителя. А не брать его бюрократическим измором и подставлять под неизвестно кем, зачем и по каким причинам спровоцированные нападки прессы.