Младенец упал: насколько это опасно?

Случайно уронить маленького ребенка – один из главных страхов родителей и очень популярный поисковый запрос. Однако все не так страшно, как рисуют в своих фантазиях мамы и папы. Даже если ребенок вывернулся у вас из рук, упал и ударился головой, с ним, скорее всего, все будет в порядке, уверяют ученые. Новости СМИ2

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Чем старше ребенок, тем меньше опасность

Вот что об этом говорит наука. Если вы заметили, у младенцев сравнительно большая голова, и эта часть их тела, без сомнения, самая важная и самая уязвимая. «В первый год жизни мозг ребенка развивается очень быстро, в нем происходят невероятно активные обменные процессы, но при этом он сравнительно плохо защищен», – цитирует Tonic слова детского хирурга-травматолога Кристофера Мойра из Клиники Майо (США).

При рождении череп малыша состоит из 22 отдельных костных фрагментов, которые срастаются в первые два года жизни. Такой гибкий череп позволяет ребенку протискиваться через родовые пути (именно поэтому головы некоторых новорожденных так странно выглядят в первое время) и предоставляет пространство, необходимое для стремительно растущего мозга.

«Падения стоят на первом месте среди причин серьезных травм у детей до года, и чаще всего страдает при этом именно голова», – подчеркнул Мойр. Согласно результатам исследования, проведенного учеными из Университета штата Пенсильвания, травма головы у младенцев при падении, как правило, связана с трещиной в черепе или повреждением мягких тканей.

С возрастом дети реже травмируют голову при падении. Во-первых, череп становится тверже, а во-вторых, голова малыша пропорционально уменьшается по сравнению с остальным телом. А значит, с точки зрения физики, риск упасть на нее снижается.

Серьезная травма мозга говорит о насильственных действиях взрослых

Если малыш упадет на пол, когда вы держите его на руках, то, вполне возможно, ничего ужасного не произойдет. По словам педиатра Роберта Седжа, представителя Американской Академии Педиатрии, при падении с такой высоты серьезные травмы у младенцев встречаются очень редко.

Хотя в 9% случаев у ребенка и обнаруживают трещину в черепе, у 84% младенцев она заживает сама по себе, без всякого лечения. И последующая компьютерная томография мозга не выявляет никаких патологий.

Но важно не забывать, что ваши «ручки» – далеко не единственное место, откуда может упасть малыш. Гораздо чаще младенцы, оставшись без присмотра, падают на пол с пеленальных столов , стульев для кормления, своих кроватей и колыбелей, родительских кроватей, диванов. И последствия таких падений могут быть более серьезными.

Чем больше расстояние до пола и чем тверже поверхность, тем хуже для мозга малыша, упавшего вниз головой. Что касается случаев падения с родительских рук, то в этом случае срабатывает инстинктивная реакция, и взрослый, как правило, успевает если не поймать, то хотя бы притормозить тело ребенка с помощью руки или ноги.

Если у вас очень «шилопопый» малыш, держитесь подальше от лестниц. Ведь если вы его не удержите, последствия могут быть гораздо хуже, чем при падении на пол, риск тяжелых повреждений черепа и мозга резко возрастает, предупреждают исследователи.

Но в целом просто падение младенца с высоты очень редко приводит к повреждениям, ведущим к хронической инвалидности или даже гибели. Поэтому, говорит Мойр, когда к нам поступает ребенок с серьезными травмами мозга, мы всегда предполагаем, что это вовсе не случайное падение, а результат насильственных действий со стороны взрослых.

«Для того чтобы дело не ограничилось ссадинами и синяками, нужна какая-то дополнительная сила. В норме череп почти всегда защищает мозг ребенка при падении с небольшой высоты», – отметил в этой связи Седж.

Если появились тревожные симптомы, звоните в скорую

Что же делать, если малыш все же упал? Очень важно оценить состояние ребенка в первые моменты после падения. Плачет ли он? Получается ли его успокоить? Продолжает ли он общаться, есть, двигаться, как обычно?

Если малыш потерял сознание, у него началась рвота, он отказывается от еды, не плачет или не открывает глаза после того, как упал, немедленно вызывайте «скорую помощь». Эти симптомы могут свидетельствовать о серьезной травме.