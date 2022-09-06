ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ЦИФРАМИ СТАТИСТИКИ: ЛОЖЬ ЧИНОВНИКОВ РАСКРЫЛИ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Учитель физики Вадим Муранов объяснил, что скрывается за цифрами статистики в отношении зарплат педагогов, их трудовой и отчётной нагрузки. Он раскрыл ложь чиновников в прямом эфире.

В отечественных медиа стали появляться статьи, где сообщается о массовых увольнениях педагогов из школ страны, рассказал в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель телеканала Юрий Пронько.

Указом президента Владимира Путина 2023-й объявлен Годом педагога и наставника. Однако в России, как пишет пресса, дефицит педагогических работников неуклонно растёт.

Учителя увольняются из-за низких зарплат, давления со стороны администрации учебных заведений и непосильной бумажной нагрузки. Только за это лето отдельные школы потеряли до четверти педагогического состава.

Реальную ситуацию в прямом эфире обрисовал учитель физики Вадим Муранов. Он признался, что не понимает, откуда чиновники берут публикуемые ими статистические данные о доходах педагогов в России:

Где они черпают столь странную информацию? То ли вся вертикаль врёт, то ли только на финише, на самом верху. На самом деле зарплаты у учителей остаются на беспощадно низком уроне, а их нагрузка остаётся на беспощадно высоком уровне. Педагоги не выдерживают и, естественно, увольняются. Колоссальная нагрузка приводит к быстрому выгоранию, учитель перестаёт учить, он становится нервным и раздражённым. Отчётная нагрузка за эти годы не уменьшилась ни на грош - она стала только больше.

При этом чиновники продолжают утверждать обратное по поводу зарплат, трудовых часов и бумажной работы, несмотря на данные самих педагогов и экспертов. Собеседник "Первого русского" не исключил, что изначально ложные сведения могут подавать директора школ. Либо "слуги народа" попросту закрывают глаза на реальную картину, которая превратилась в огромную проблему.