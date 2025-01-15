Лишний вес у ребенка: когда беспокоиться

Лишний вес - причина многих заболеваний, поэтому ребенку нужна помощь родителей в его коррекции
В поддержании оптимального веса малыша, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, важную роль играют именно родители. Для хорошего самочувствия ребенку необходима регулярная физическая активность и здоровое питание. Ваша задача – помочь развить здоровые привычки, которые будут этому способствовать.
Как сказать ребенку о том, что у него лишний вес
Сказать ребенку о том, что у него лишний вес, иногда бывает непросто. В разном возрасте развитие малыша происходит по-разному, и при этом его вес меняется. Содержание подкожного жира у мальчиков и девочек также различается.
Один из способов объективно оценить вес ребенка – вычислить индекс массы его тела (ИМТ). ИМТ – это соотношение роста и веса ребенка. Произведя вычисления, вы сможете определить, нормальный вес у вашего ребенка или же его масса тела меньше или больше нормы. ИМТ детей зависит от пола и возраста.
ИМТ измеряется в процентилях. Его показатели у детей могут быть следующими:
- здоровый вес: 5 – 84 процентилей;
- избыточный вес: 85 – 94 процентилей;
- ожирение: 95 процентилей и выше.
В каких случаях родителям следует обеспокоиться?
Серьезным поводом для беспокойства является избыточный вес ребенка, поскольку это может привести к различным заболеваниям в будущем. В частности, есть риск развития заболеваний дыхательных органов и боли в суставах. Ребенку с избыточным весом бывает трудно поддерживать контакты со сверстниками.
В отдельных случаях у детей могут развиваться такие болезни, как сахарный диабет 2 типа, гипертония или повышаться уровень холестерина. Дети с избыточным весом подвергаются буллингу, их часто дразнят в школе, что приводит к депрессии и низкой самооценке.
У детей с избыточным весом есть высокая вероятность того, что данная проблема сохранится и во взрослом возрасте. Из-за этого возникает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и ряда онкологических заболеваний.
ИМТ служит всего лишь для измерения уровня жира в организме, он не определяет предрасположенность организма к тем или иным заболеваниям. Если вы обеспокоены избыточным весом ребенка, проконсультируйтесь с врачом, чтобы провести полное медицинское обследование и определить, как можно привести вес в норму. Многим детям не нужно специально снижать вес – по мере роста он придет в норму. Не принуждайте ребенка к диетам без рекомендации врача.
Как помочь ребенку в развитии здоровых привычек
Родители могут помочь ребенку развить привычки здорового питания, физической активности и здорового сна. Научите его регулировать количество еды и питья, потребляемое в течение дня. Возьмите ребенка в продуктовый магазин и выберите вместе с ним здоровые продукты.
Чтобы выработать у ребенка здоровые привычки, придерживайтесь следующих рекомендаций:
- Показывайте ребенку хороший пример: употребляйте в пищу здоровые продукты, проявляйте физическую активность. Дети учатся на примере родителей.
- Говорите с ребенком о том, что такое здоровье и как придерживаться здорового образа жизни. Объясните, что физическая активность и определенные продукты способствуют здоровью.
- Дети должны ежедневно не меньше часа посвящать физической активности.
- Ограничьте ребенку время, которое он проводит перед экраном компьютера и телевизора до двух часов в день.
- Объясните ему, как выбирать здоровые продукты, напитки и занятия в школе, в гостях и других местах.
- Установите в семье традиции здорового питания и физической активности. От этого выиграют все, в том числе и ребенок.
- Убедитесь в том, что ребенок спит достаточное количество времени. Исследования показывают взаимосвязь между избыточным весом и недостатком сна у детей.
Вы можете показать ребенку хороший пример здорового питания и физической активности. Это лучший способ привить ему здоровые привычки.
Как помочь в развитии привычки здорового питания
Ребенку следует употреблять меньше высококалорийных продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли. Вместо этого нужно употреблять следующие продукты:
- фрукты, овощи, злаки – каждый день;
- вместо жирных сортов мяса – нежирное мясо, птицу, морепродукты, бобы, сою, яйца;
- вместо цельного молока – обезжиренное молоко и молочные продукты;
- молочные продукты, обогащенные кальцием и витамином D;
- вместо мороженого и молочных коктейлей – натуральные фруктовые соки и обезжиренные йогурты;
- вместо газированных напитков – воду или обезжиренное молоко.
Также в формировании привычки здорового питания могут помочь следующие рекомендации:
- Не давайте ребенку большие порции еды. Начните с маленьких порций и, если он не наестся, дайте добавку. Так он избежит переедания и употребления лишних калорий.
- Оставляйте полезные продукты на видном месте, а высококалорийные продукты – наоборот, вне видимости ребенка (или совсем не покупайте их).
- Как можно реже употребляйте фастфуд. Если вы все же пришли в фастфуд-кафе, предложите выбрать наиболее здоровые блюда (например, фрукты или салат).
- Установите традицию принимать пищу всей семьей. Избегайте перекусов на ходу.
- Не принимайте пищу перед экраном телевизора или компьютера, не используйте мобильный телефон во время еды.
- Здоровая пища всегда должна быть в доме на случай, если ребенок захочет перекусить между приемами пищи.
- Не заставляйте доедать всё, что лежит на тарелке;
- Развивая у ребенка привычку здорового питания, вознаграждайте его чем-то, кроме сладостей. Если он получает десерт за то, что съел овощи, он начинает думать, что овощи – это нечто менее ценное, чем десерт.
Идеи для здорового перекуса
Чтобы малыш между приемами пищи не ел конфеты, печенье и другую нездоровую еду – предложите ему следующее:
- воздушную кукурузу без масла;
- свежие или мороженые фрукты с нежирным йогуртом;
- свежие овощи: морковь, огурцы, помидоры;
- хлопья из злаков с обезжиренным молоком.
Как приучить ребенка к физической активности?
Постарайтесь убедить ребенка в том, что физическая активность – это весело. Ежедневно ребенку требуется как минимум 60 минут активности, но не обязательно посвящать этому всё время сразу. Разбейте его на 10-минутные отрезки на протяжении дня. Если он не привык к физической активности, начинайте с небольших нагрузок и постепенно увеличивайте их.
Хвалите ребенка за проявления физической активности. Чтобы поощрять данные занятия, следуйте таким рекомендациям:
- Разрешите ребенку выбрать то, что ему по душе: игры на детской площадке или в игровых комнатах, занятия спортом или танцами.
- Придумайте занятия, которые малыш может выполнять сам (например, прыгать через скакалку, кататься на велосипеде и т. д.).
- Ограничьте время, проводимое за компьютером и перед телевизором, до двух часов в день.
- Вместе с ребенком планируйте пешие и велосипедные прогулки, занятия спортом.
Что делать, если потребуется помощь?
Если ваши попытки привить ребенку привычки здорового питания и физической активности не дали ощутимого результата, проконсультируйтесь с врачом по поводу других способов привести вес ребенка в норму. Он может составить план питания и физической активности или порекомендовать определенную диету.
Как еще можно помочь ребенку?
Позитивные эмоции и поддержка на протяжении всего процесса похудения помогут быстрее достичь желаемого результата. Ставьте реальные цели. Хвалите и обнимайте его каждый раз, когда он достигает поставленной цели. Говорите малышу, что вы его любите, что он важен и ценен для вас. Самооценка ребенка часто зависит от того, что о нем думают родители.
Выслушайте его, если он захочет пожаловаться вам на свой вес. Ему нужна ваша поддержка и понимание.