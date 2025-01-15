Лишний вес у ребенка: когда беспокоиться

В поддержании оптимального веса малыша, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, важную роль играют именно родители. Для хорошего самочувствия ребенку необходима регулярная физическая активность и здоровое питание. Ваша задача – помочь развить здоровые привычки, которые будут этому способствовать.

Как сказать ребенку о том, что у него лишний вес

Сказать ребенку о том, что у него лишний вес, иногда бывает непросто. В разном возрасте развитие малыша происходит по-разному, и при этом его вес меняется. Содержание подкожного жира у мальчиков и девочек также различается.

Один из способов объективно оценить вес ребенка – вычислить индекс массы его тела (ИМТ). ИМТ – это соотношение роста и веса ребенка. Произведя вычисления, вы сможете определить, нормальный вес у вашего ребенка или же его масса тела меньше или больше нормы. ИМТ детей зависит от пола и возраста.

ИМТ измеряется в процентилях. Его показатели у детей могут быть следующими:

здоровый вес: 5 – 84 процентилей;

избыточный вес: 85 – 94 процентилей;

ожирение: 95 процентилей и выше.

В каких случаях родителям следует обеспокоиться?

Серьезным поводом для беспокойства является избыточный вес ребенка, поскольку это может привести к различным заболеваниям в будущем. В частности, есть риск развития заболеваний дыхательных органов и боли в суставах. Ребенку с избыточным весом бывает трудно поддерживать контакты со сверстниками.

В отдельных случаях у детей могут развиваться такие болезни, как сахарный диабет 2 типа, гипертония или повышаться уровень холестерина. Дети с избыточным весом подвергаются буллингу, их часто дразнят в школе, что приводит к депрессии и низкой самооценке.

У детей с избыточным весом есть высокая вероятность того, что данная проблема сохранится и во взрослом возрасте. Из-за этого возникает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и ряда онкологических заболеваний.

ИМТ служит всего лишь для измерения уровня жира в организме, он не определяет предрасположенность организма к тем или иным заболеваниям. Если вы обеспокоены избыточным весом ребенка, проконсультируйтесь с врачом, чтобы провести полное медицинское обследование и определить, как можно привести вес в норму. Многим детям не нужно специально снижать вес – по мере роста он придет в норму. Не принуждайте ребенка к диетам без рекомендации врача.

Как помочь ребенку в развитии здоровых привычек

Родители могут помочь ребенку развить привычки здорового питания, физической активности и здорового сна. Научите его регулировать количество еды и питья, потребляемое в течение дня. Возьмите ребенка в продуктовый магазин и выберите вместе с ним здоровые продукты.

Чтобы выработать у ребенка здоровые привычки, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Показывайте ребенку хороший пример: употребляйте в пищу здоровые продукты, проявляйте физическую активность. Дети учатся на примере родителей.

хороший пример: употребляйте в пищу здоровые продукты, проявляйте физическую активность. Дети учатся на примере родителей. Говорите с ребенком о том, что такое здоровье и как придерживаться здорового образа жизни. Объясните, что физическая активность и определенные продукты способствуют здоровью.

Дети должны ежедневно не меньше часа посвящать физической активности.

Ограничьте ребенку время, которое он проводит перед экраном компьютера и телевизора до двух часов в день.

Объясните ему, как выбирать здоровые продукты, напитки и занятия в школе, в гостях и других местах.

Установите в семье традиции здорового питания и физической активности. От этого выиграют все, в том числе и ребенок.

Убедитесь в том, что ребенок спит достаточное количество времени. Исследования показывают взаимосвязь между избыточным весом и недостатком сна у детей.

Вы можете показать ребенку хороший пример здорового питания и физической активности. Это лучший способ привить ему здоровые привычки.

Как помочь в развитии привычки здорового питания

Ребенку следует употреблять меньше высококалорийных продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли. Вместо этого нужно употреблять следующие продукты:

фрукты, овощи, злаки – каждый день;

вместо жирных сортов мяса – нежирное мясо, птицу, морепродукты, бобы, сою, яйца;

вместо цельного молока – обезжиренное молоко и молочные продукты;

молочные продукты, обогащенные кальцием и витамином D;

вместо мороженого и молочных коктейлей – натуральные фруктовые соки и обезжиренные йогурты;

вместо газированных напитков – воду или обезжиренное молоко.

Также в формировании привычки здорового питания могут помочь следующие рекомендации:

Не давайте ребенку большие порции еды. Начните с маленьких порций и, если он не наестся, дайте добавку. Так он избежит переедания и употребления лишних калорий.

Оставляйте полезные продукты на видном месте, а высококалорийные продукты – наоборот, вне видимости ребенка (или совсем не покупайте их).

Как можно реже употребляйте фастфуд. Если вы все же пришли в фастфуд-кафе, предложите выбрать наиболее здоровые блюда (например, фрукты или салат).

Установите традицию принимать пищу всей семьей. Избегайте перекусов на ходу.

Не принимайте пищу перед экраном телевизора или компьютера, не используйте мобильный телефон во время еды.

Здоровая пища всегда должна быть в доме на случай, если ребенок захочет перекусить между приемами пищи.

Не заставляйте доедать всё, что лежит на тарелке;

Развивая у ребенка привычку здорового питания, вознаграждайте его чем-то, кроме сладостей. Если он получает десерт за то, что съел овощи, он начинает думать, что овощи – это нечто менее ценное, чем десерт.

Идеи для здорового перекуса

Чтобы малыш между приемами пищи не ел конфеты, печенье и другую нездоровую еду – предложите ему следующее:

воздушную кукурузу без масла;

свежие или мороженые фрукты с нежирным йогуртом;

свежие овощи: морковь, огурцы, помидоры;

хлопья из злаков с обезжиренным молоком.

Как приучить ребенка к физической активности?

Постарайтесь убедить ребенка в том, что физическая активность – это весело. Ежедневно ребенку требуется как минимум 60 минут активности, но не обязательно посвящать этому всё время сразу. Разбейте его на 10-минутные отрезки на протяжении дня. Если он не привык к физической активности, начинайте с небольших нагрузок и постепенно увеличивайте их.

Хвалите ребенка за проявления физической активности. Чтобы поощрять данные занятия, следуйте таким рекомендациям:

Разрешите ребенку выбрать то, что ему по душе: игры на детской площадке или в игровых комнатах, занятия спортом или танцами.

Придумайте занятия, которые малыш может выполнять сам (например, прыгать через скакалку, кататься на велосипеде и т. д.).

Ограничьте время, проводимое за компьютером и перед телевизором, до двух часов в день.

Вместе с ребенком планируйте пешие и велосипедные прогулки, занятия спортом.

Что делать, если потребуется помощь?

Если ваши попытки привить ребенку привычки здорового питания и физической активности не дали ощутимого результата, проконсультируйтесь с врачом по поводу других способов привести вес ребенка в норму. Он может составить план питания и физической активности или порекомендовать определенную диету.

Как еще можно помочь ребенку?

Позитивные эмоции и поддержка на протяжении всего процесса похудения помогут быстрее достичь желаемого результата. Ставьте реальные цели. Хвалите и обнимайте его каждый раз, когда он достигает поставленной цели. Говорите малышу, что вы его любите, что он важен и ценен для вас. Самооценка ребенка часто зависит от того, что о нем думают родители.

Выслушайте его, если он захочет пожаловаться вам на свой вес. Ему нужна ваша поддержка и понимание.