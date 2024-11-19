Регулируем количество сахара в рационе детей

Многие современные родители ежедневно сталкиваются с проблемой контроля количества сахара, потребляемого нашими детьми вместе с едой и напитками, а также во время перекусов. Вот несколько советов о том, как контролировать количество сахара, поступающего в организм детей.

Итак, какое количество сахара допустимо для детей?

Это зависит от возраста ребенка и от того, насколько он активен. Как правило, нужно стремиться к тому, чтобы ребенок получал не более 5–10 % ежедневной нормы калорий за счет добавленного сахара. Для шестилетнего ребенка это количество должно составлять примерно 16–25 граммов в день или от 4 до 6-ти чайных ложек сахара. Для двенадцатилетнего ребенка количество потребляемого сахара может составлять 20–40 граммов в день или от 5 до 10-ти чайных ложек. Дети (и взрослые), которые активно занимаются физическими упражнениями, могут позволить себе употреблять сахар на уровне верхнего допустимого предела, потому что их мышцы, как правило, быстро перерабатывают поступающий сахар в энергию. Дети, которые придерживаются малоподвижного образа жизни, должны придерживаться нижнего предела.

В каких продуктах детского рациона больше всего сахара?

В дополнение к очевидным источникам, таким как сладкая газировка, конфеты и другие десертные продукты питания, мюсли – это еще один большой источник добавленного сахара. Завтраки из овсяных хлопьев без каких-либо добавок или овсяная каша собственного приготовления имеют низкий уровень сахара.

Йогурт – это также здоровый выбор родителей. Существует много торговых марок, предлагающих йогурт специально для детей. Тем не менее, большинство из предлагаемых йогуртов в небольшой емкости содержат от 8 до 10-ти граммов сахара (или половину дневной нормы). Приучайте детей кушать йогурт без добавок, а для сладости в него можно добавлять нарезанные фрукты или яблочное пюре.

Наконец, хотя технически считается, что во фруктовых соках нет добавленного сахара, это еще один его значительный источник с низким содержанием полезных веществ в рационе детей. У детей, которые пьют фруктовые соки, повышен риск развития сахарного диабета второго типа. У детей, которые едят фрукты, этот риск меньше. Поэтому пусть дети едят фрукты и пьют воду!

Какой еще вред наносит сахар растущему организму ребенка кроме кариеса и ожирения?

Один из самых серьезных негативных эффектов от переедания сахара заключается в том, что более здоровая и питательная еда остается вне рациона ребенка. Не многие дети выберут апельсин вместо пирожного или бутерброд со сливочным маслом вместо шоколадного батончика. Впрочем, как и взрослые люди. Поэтому отрицательные эффекты диеты с высоким содержанием сахара связаны не только с увеличением риска развития ожирения и сахарного диабета второго типа, но и с упускаемыми возможностями: дети не получают из продуктов такие питательные вещества, как белки, витамины, микроэлементы, антиоксиданты и др. Кроме того, дети вырабатывают привычки в еде, которые затем последуют за ними и во взрослую жизнь.

Существуют ли в продаже натуральные подсластители, безопасные для детей?

Натуральные подсластители, такие как мед, кленовый сироп и сироп агавы, содержат, по существу, такое же количество сахара, как белый рафинированный сахар. Несмотря на то что они могут содержать некоторые дополнительные питательные вещества, их, на самом деле, очень мало и не достаточно для того, чтобы значительно повлиять на ваше питание. Если вам нравятся натуральные подсластители, это прекрасно. Но важно быть столь же умеренным в их потреблении, как и в потреблении переработанных подсластителей.

С искусственными подсластителями есть целый ряд проблем. Самые последние исследования показывают, что искусственные подсластители, даже если они не содержат калории, все равно способствуют увеличению веса, потому что отрицательно влияют на бактерии кишечника. Вместо того чтобы давать детям подсластители с нулевой калорийностью, мы принесем им большую пользу, если расскажем, что сладости – это то, чего мы ждем с нетерпением, как редкое удовольствие, а не то, что нам нужно (или мы должны) есть каждый день или с каждым приемом пищи. Эта здоровая привычка сослужит им хорошую службу на протяжении всей жизни!