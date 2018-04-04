Резать или лечить? Лор о том, что делать с увеличенными аденоидами

«АиФ-Юг» узнал, чем грозит увеличение носоглоточных миндалин у ребенка и в каких случаях их нужно удалять.

Ребенок постоянно ходит с приоткрытым ртом, часто храпит и не дышит носом? Это признаки гипертрофированных аденоидов. Чем грозит увеличение носоглоточных миндалин? Новости СМИ2 кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Денис Перехода.

«Миндалины во рту – защитные ворота»

Татьяна Захарова, «АиФ-Юг»: Денис Леонидович, что представляют собой аденоиды?

Денис Перехода: Это две глоточные миндалины, состоящие из лимфоидной ткани (как и лимфоузлы). Это естественное образование, которое должно быть и есть у всех детей. Ткань нужна организму для борьбы с инфекциями. Не случайно носоглоточные миндалины называют первой линией обороны иммунной системы, это своего рода защитные ворота. Во время респираторного заболевания аденоиды увеличиваются, после выздоровления - уменьшаются. Ребенок взрослеет, ткань подвергается обратному развитию. У взрослых аденоиды встречаются крайне редко. Но если простуды и вирусные заболевания преследуют малыша часто, миндалинам приходится вырабатывать нужные вещества слишком интенсивно. Из-за этого они гипертрофируются и в итоге становятся источником проблем, затрудняя носовое дыхание и находясь в стадии хронического воспаления.

- Какие симптомы должны насторожить родителей?

- Частые ОРВИ, насморки, кашель - не специфические жалобы для гипертрофированных аденоидов. Если ребенок вне простудных заболеваний перестает дышать носом или носовое дыхание затруднено, стоит обследоваться. Сначала заболевание может проявляться ночью. Ребенок спит с открытым ртом. Со временем жалобы усугубляются. Из-за постоянного недостатка кислорода ребенок плохо высыпается, капризничает, жалуется на головные боли. Дети хуже успевают в школе, невнимательны на занятиях в детском саду. Появляется храп. Сам по себе он не так страшен, но может сопровождаться обструктивным апноэ сна, т.е. происходит задержка дыхания во сне. Вот это уже опасно. Гипертрофированные аденоиды могут провоцировать частые риносинуситы, отиты, снижение слуха. Меняется внешний вид. Формируется неправильный прикус. Верхняя челюсть становится более узкой, зубы могут располагаться более скученно. Одутловатое лицо с апатичным выражением, открытый рот, сухие, потрескавшиеся губы. Но такое не происходит за месяц, два или за полгода. Это уже когда ситуация запущенная.

Единственный выход?

- Лечить или вырезать?

- Если аденоиды провоцируют стойкое затруднение носового дыхания, храп, сопровождающийся обструктивным апноэ сна, рецидивируют средние отиты или риносинуситы, тогда решается вопрос об удалении. Специфического лечения именно от гипертрофированных аденоидов нет. Все, что предлагается: капли, порошки, лазер, - малоэффективны. Из местных препаратов - кортикостероиды могут временно облегчать состояние пациента, уменьшая отек в носу. Бесперспективными считаются антибиотики. Если закапывать их в нос, аденоиды не уменьшатся. Консервативные методы могут быть направлены на уменьшение респираторных заболеваний. Ребенок меньше болеет, необходимость хирургического лечения может отпасть. Если этого не происходит - оперируем.

- В каком возрасте лучше делать операцию?

- Ориентируемся не на возраст, а на состояние пациента. У 1,5–2-летних проблем, как правило, не бывает. Аденоиды разрастаются и достигают максимума у детей 5–7 лет, когда ребенок идет в детский сад или в школу и начинает часто болеть. Бывает, оперируем и у 13-14-летних, но это реже.

- Как проходит операция?

- Последние пятнадцать лет оперативное лечение детям проводится только под общим обезболиванием, в том числе и удаление аденоидов. Операция считается одной из наиболее распространенной среди детей. Ребенок спит, само вмешательство для него безболезненно. Родители всегда спрашивают о длительности операции. На этот вопрос всегда сложно дать ответ. Мама и папа не видят ребенка минут 30-40. Но это время включает много манипуляций. Пока ребенка отведут в операционную, пока уложат... Кого-то нужно успокоить, побеседовать, рассказать что-то, снять эмоциональное напряжение. Ввести наркоз. Только после всего этого хирург приступает к работе. После ее завершения весь процесс длится в обратном порядке. Когда анестезиологи дождутся нормализации всех параметров жизнедеятельности пациента, его передают родителям.

К пяти-семи годам аденоиды достигают максимума.

- Сколько времени понадобится для реабилитации?

- 2-4 дня ребенок находится в стационаре, затем неделю на домашнем режиме. До месяца ограничиваем физические нагрузки, пребывание на солнце, поездки, нахождение в общественных местах. После операции малыша буквально заново учат дышать носом.

- После удаления аденоидов ребенок не болеет?

- В случае, когда аденоиды были очагом и рассадником инфекций, действительно, дети болеют намного реже.