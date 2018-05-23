Удар по психике. Почему дети становятся живодерами и как это предотвратить

К физическим страданиям животных добавляются травмы моральные - для неравнодушных.

В России до сих пор нет федерального закона об ответственном обращении с животными. © / Анна Прибылова/ Коллаж АиФ

В Оренбурге подростки на глазах детей убили котенка и измучили второго так, что он вскоре умер. Новости СМИ2

«Что пережили девочки…»

Происшествие случилось в районе МЖК на улице 70 лет ВЛКСМ. Во дворе подростки издевались над двумя котятами. Они давили животных качелями, один из котов погиб сразу. Издевательства увидели дети семи лет и попытались вмешаться, на что те пригрозили им добить второе животное. Им удалось отобрать котенка и передать девочкам постарше (10-12 лет). Их соседка отвезла замученного котенка к ветеринару, доктор диагностировал ушиб органов, малыш до утра не дожил. Эту историю рассказала в соцсетях оренбурженка Мария Постникова, которая сейчас разыскивает очевидцев издевательств над котятами:

«Моей дочке приснилось, как качелями убивают кота, она прибежала испуганная ночью к нам. А ведь она не видела, слава Богу, издевательств, только слышала разговоры. Для детской психики это сильный удар. Что пережили те девочки, которые это видели, я даже не знаю, надеюсь, последствий для них не будет, - говорит Мария. - Этих девочек пока найти не удалось, и, соответственно, пока нет точного описания подростков, избивших животных. Это осложняет работу инстанций. Оставлять дело безнаказанным нельзя, так как из малолетних садистов могут вырасти взрослые садисты, они уже сейчас социально опасны. Полиция приняла заявление, работа ведется».

Начинали с кошек

Психологи считают, что детская психика устроена так, что сцены насилия, в том числе и над животными, наносят более сильную психологическую травму, чем насилие в отношении самого ребенка. Можно ли оставлять подобные инциденты без внимания? Ведь если на глазах детей другие подростки или взрослые будут издеваться над животными, это принесет им вред. К тому же, возможно, вовремя полученное наказание заставит задуматься живодеров и остановит от более тяжелых преступлений. Вспомним ужасную историю в Днепропетровске 2007 года. Жертвами двух парней стал 21 человек, которых они убили с особенной жестокостью. А начинали будущие маньяки с животных. По их словам, на кошках они закаливали свой характер и готовились стать наемными киллерами.

«Многие исследования выявляют связь преступлений против личности с насилием над животными в детстве. Конечно, маньяками становятся далеко не все дети, мучавшие животных, - поясняет клинический психолог Светлана Якушева. - Жестокость в семье является самой распространенной причиной детской жестокости к животным. Мотивами подобного поведения чаще выступают расстройства психики и поведения, познавательный интерес и любопытство, жестокость, одобряемая взрослыми, враждебное отношение».

«Для детского возраста характерно подражание поведению ближайшего окружения. Если в семье, в школе применяется физическое насилие, психологическое давление, если дети видят сцены насилия из телевизора, то они могут повторить это на животном. Сила издевательства будет возрастать, чем чаще и сильнее будет воздействие на ребенка», - комментируют специалисты детского телефона доверия в Оренбурге.

Одни поправки не спасут

В декабре прошлого года после резонансного дела хабаровских живодерок и выступлений общественности был изменен закон о жестоком обращении с животными. Напомним, за издевательства над кошками и собаками, взятых из приюта, девушек наказали обязательными работами, а срок в колонии они получили за другие преступления.

После поправок в статьи 245, 150 и 151 УК РФ серьезно ужесточилась ответственность за истязание животных в присутствии детей, массовые расправы и распространения фото и видео издевательств Интернете. В законе появилась формулировка «жестокое обращение с животными «в целях причинения ему боли и (или) страданий». Теперь живодеры могут лишиться свободы на срок до пяти лет. Законодатели перевели преступления в отношении братьев наших меньших в категорию средней тяжести. Однако до сих пор в России не принят федеральный закон об ответственном обращении с животными, в котором были бы прописаны единые для всех регионов правила содержания кошек и собак и обязанности их владельцев, ведь довольно часто они страдают от рук и безразличия собственных хозяев.

«Одной статьи 245 УК мало. Чтобы она работала, должны быть специальные подразделения полиции, но в отсутствие базового закона об ответственном обращении с животными этого не будет», - считает зоозащитник и юрист Артем Шамардин.

«С прошлого года в стране активизировалась полиция в случаях жестокого обращения с животными. Примерно в 80 % случаев правоохранители не бездействуют, принимают сообщения о случаях издевательств и даже предпринимают самостоятельные меры по выявлению лиц, совершивших преступления, даже без заявления потерпевших. Так, в Свердловской области в 2016 году не зарегистрировано ни одного возбужденного дела, а в 2017 году уже четыре. Но, к сожалению, доходят до суда в большинстве случаев только дела, в которых подозреваемые признали свою вину, - рассказывают петербургские зоозащитники. - В других ситуациях должны быть абсолютно неопровержимые доказательства. В Екатеринбурге был случай, когда местная жительница организовала у себя в доме «черную передержку». Девушка брала деньги и забирала бездомных животных якобы для пристройства в добрые руки, но, на самом деле, у нее они погибали от голода и обезвоживания. Дознаватель посчитал, что она только проявила халатность в плане содержания животных, и дело прекратили в связи с отсутствием состава преступления. Такое произошло из-за того, что в деле не было потерпевших, которые могли бы должным образом добиться наказания за гибель животных».

«Если оренбуржцы стали очевидцами жестокого обращения с животными, нужно обращаться в ближайшее отделение полиции или по месту жительства и писать заявление. Для возбуждения уголовного дела по статье 245, нужно чтобы были доказательства того, что человек жестоко расправился с животным: показания свидетелей, видеозаписи, ветеринарные справки и так далее. Нужны подтверждения того, что животное погибло не естественной смертью и не в результате несчастного случая. Летом 2017 года оренбуржец на глазах ребенка выбросил из окна многоэтажного дома щенка, который погиб, очевидцы происшествия обратились в правоохранительные органы, злоумышленник был привлечен к ответственности», - рассказала референт ОИ и ОС УМВД России по Оренбургской области Виктория Кривенко.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«Чтобы каждый живодер знал, что его ждет наказание»

Юрист гражданского общества зажиты животных «ДингоСПб» Дарья Малютина:

«Существует несколько проблем: в делах по жестокому обращению с безнадзорными животными потерпевшей стороной выступает государство в лице соответствующих органов, которые часто не хотят тратить на это время, к тому же нет наработанной судебной практики. Мы хотим, чтобы зоозащитные организации признавались потерпевшей стороной и могли отстаивать права бездомных животных. Тогда расследование уголовных дел будет идти объективно и продуктивно. Нужно, чтобы местные организации подключались, привлекали адвоката и не пускали все на самотек. Важно помочь полиции собрать доказательства и организовать поиски злоумышленников, просить записи видеокамер с мест происшествий, искать хозяев пострадавших животных. Пока часто все заканчивается охами и ахами в соцсетях, а нужны реальные действия. Не всегда удается найти преступников, но в любом случае, о жестоком обращении с животными нельзя молчать. Нужно, чтобы каждый живодер знал, что его ждет неотвратимое наказание. И когда дела будут доходить до суда, а преступники будут получать пусть не реальное лишение свободы, но хотя бы судимость, то случаев издевательств над кошками и собаками станет меньше».

КОМПЕТЕНТНО

«Это приведет к психическим отклонениям»

Руководитель службы детского телефона доверия Оренбурга Венера Рафикова:

«Взрослые часто думают, что это просто шалости, детское любопытство и ведут себя попустительски. Именно дети, которые издеваются над животными в пять раз чаще потом применяют насилие к людям. Важно не оставлять данный факт без внимания, выяснить, какова причина. Особенно, если такие ситуации повторяются. В будущем это может привести к серьезным проблемам, деформациям личности в психиатрическом плане. Если пустить все на самотек, это приведет к психическим отклонениям. Специалисты склоняются к мнению, что преступлениям в отношении людей предшествовали издевательства над животными. У такого человека будет развиваться расстройство личности и асоциальное поведение с противоправными поступками. Начиная издеваться над животным, ребенок свою агрессию может потом направить на младшего или более слабого сверстника, таким образом, вымещая свое эмоциональное напряжение, невзгоды, которые он переживает. Такие дети обязательно должны своевременно получить помощь психолога и психиатра».

Как быть родителям ребёнка, который издевался над животными?

Клинический психолог Светлана Якушева:

- Первое что нужно сделать - определить своё отношение к животным. Если вы отзываетесь о них негативно - не ждите от ребёнка другой реакции, дети копируют поведение взрослых. Обратите внимание на внутрисемейные отношения и окружение ребёнка, а также на его интересы. Научите ребенка выражать агрессию конструктивно. Развивайте в ребёнке способность к состраданию.

Выявите мотивы такого поведения и работайте прицельно, отталкиваясь от них. Если вы заметили, что ваш ребёнок издевается над животными и получает от этого удовольствие, проконсультируйтесь с психиатром для предупреждения психических расстройств.